IGEL lleva la cumbre Now & Next® Workspace & Endpoint Security Summit a Dubái

(Información remitida por la empresa firmante)

El evento reúne a clientes, socios y líderes del sector para impulsar la seguridad de los endpoints, la resiliencia y la provisión de espacios de trabajo seguros

DUBÁI, EAU, 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- IGEL , una empresa global de software proveedora de la plataforma IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, ha informado hoy de que llevará el evento IGEL Now & Next Workspace & Endpoint Security Summit a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, para una presentación que tendrá lugar el 21 de octubre de 2026 en Dubai Knowledge Park. Este programa de una jornada reunirá a líderes de TI y seguridad para analizar las prioridades en materia de seguridad de terminales, resiliencia y provisión de espacios de trabajo que están definiendo la estrategia empresarial en toda la región.

El evento de Dubái da continuidad a la emblemática serie Now & Next de IGEL, tras la gira europea por cinco ciudades realizada a principios de este año y los eventos celebrados en Australia y Estados Unidos. Esta iniciativa llega en un momento en que las organizaciones de Oriente Medio están aumentando su inversión en inteligencia artificial, servicios en la nube y experiencias digitales, ampliando así los entornos tecnológicos que deben gestionar y proteger.

Según el Consejo de Ciberseguridad del Gobierno de los EAU, el país se enfrenta a entre 90.000 y 200.000 intentos de intrusión diarios, lo que pone de relieve las presiones de seguridad asociadas a la rápida transformación digital de la región. A medida que estos entornos se vuelven más distribuidos e interconectados, las organizaciones ponen mayor énfasis en fortalecer la ciberresiliencia y mantener la continuidad operativa, sin dejar de innovar.

"Lo que escuchamos de los clientes es constante: las organizaciones buscan un control más sólido en los terminales, una mayor resiliencia ante las interrupciones y una vía práctica para respaldar tanto los modelos de espacio de trabajo actuales como los emergentes", indicó Klaus Oestermann, consejero delegado de IGEL. "La gira de eventos Now & Next está diseñada para acercar estas conversaciones a los clientes y socios del ecosistema, ayudando así a definir la próxima fase de la estrategia de terminales".

La cumbre reunirá a líderes de IGEL, clientes y socios del ecosistema para compartir perspectivas sobre estrategias de seguridad en los puntos finales (endpoints), resiliencia y el futuro del trabajo digital. Como complemento a las sesiones dirigidas por IGEL, los clientes y socios del ecosistema —incluidos los patrocinadores del evento Microsoft, Omnissa y Lenovo— aportarán al programa su experiencia y perspectivas basadas en casos reales.

"Dubái es un importante punto de encuentro para los líderes tecnológicos de todo Oriente Medio, y la cumbre Now & Next nos proporciona la oportunidad de reunir a clientes, socios y expertos de la región en torno a los desafíos que afrontan actualmente", afirmó Carsten Thomsen, vicepresidente de Ventas para Mercados Emergentes de IGEL. "El objetivo es transformar esas conversaciones en ideas prácticas que las organizaciones puedan aplicar en sus propios entornos".

La cumbre abarca desde las sesiones matutinas hasta el panel ejecutivo de la tarde y el almuerzo de networking, y se celebra en el Dubai Knowledge Park (Conference Centre, Block 1). La asistencia está abierta a líderes de TI y seguridad empresarial de los Emiratos Árabes Unidos y de toda la región de Oriente Medio.

Para obtener más información sobre los temas de seguridad, resiliencia y modernización del espacio de trabajo que se abordarán en Now & Next Dubai, lea la última entrada del blog de IGEL.

Para consultar la agenda completa, conocer a los ponentes e inscribirse, visite la página del evento.

Acerca de IGELIGEL es una empresa global de software que ofrece la plataforma IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, una solución de confianza y con gobernanza para el acceso seguro a entornos en la nube, VDI, DaaS, SaaS, navegadores seguros y aplicaciones empresariales, así como a terminales OT. Su base es IGEL OS, un sistema operativo inmutable que ayuda a reducir la superficie de ataque de los terminales, mantener un estado seguro y verificado del dispositivo y facilitar el acceso seguro en entornos de trabajo distribuidos. Mediante el modelo IGEL Preventative Security Model, la plataforma incorpora la entrega verificada de cargas de trabajo, la gobernanza centralizada y la aplicación de políticas según el contexto, alineando la seguridad de los terminales con las arquitecturas Zero Trust y SSE/SASE de socios clave del ecosistema IGEL Ready.

IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (BC&DR) ayuda a las organizaciones a restaurar el acceso seguro en puntos finales de Windows afectados por ransomware, otros ciberataques o interrupciones. Fundada en el año 2001, IGEL tiene su sede en Alemania y oficinas en San Francisco y Fort Lauderdale en Estados Unidos, y trabaja con un ecosistema de 130 marcas tecnológicas líderes. Obtenga más información en www.igel.com.

Windows es una marca comercial del grupo de empresas Microsoft.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/igel-lleva-la-cumbre-now--next-workspace--endpoint-security-summit-a-dubai-302895772.html