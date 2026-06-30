IGEL nombra a James Millington director de tecnología de campo para el sector sanitario en EMEA

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta iniciativa refuerza el liderazgo de IGEL en el sector sanitario en EMEA y amplía el apoyo a clientes y socios en toda la región.

LONDRES, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- IGEL, empresa global de software que ofrece la Adaptive Secure Endpoint Platform™ para espacios de trabajo digitales modernos y acceso seguro, anunció hoy la ampliación de su equipo de CTO con el nombramiento de James Millington como director de tecnología de campo para el sector sanitario en EMEA. Este nombramiento refleja la continua inversión de IGEL en el sector sanitario y otras áreas estratégicas de crecimiento.

Como director de tecnología de campo para el sector sanitario en EMEA, Millington trabajará estrechamente con clientes, equipos de campo y socios de IGEL en toda la región para impulsar la adopción de la plataforma de endpoints inmutables de IGEL en entornos clínicos y de atención médica. Su nombramiento complementa la labor de Jason Mafera, quien lidera las iniciativas de director de tecnología de campo de IGEL para el sector sanitario en Norteamérica, lo que proporciona a IGEL un liderazgo especializado en director de tecnología de campo para el sector sanitario a ambos lados del Atlántico.

Millington aporta una amplia experiencia trabajando con proveedores de atención médica a nivel mundial, incluyendo puestos de liderazgo en Armis, VMware, Imprivata y Citrix. Asume el cargo de director de tecnología de campo tras casi tres años liderando el marketing de producto en IGEL, donde contribuyó a definir el posicionamiento de mercado y la narrativa de la plataforma de la empresa junto con el consejero delegado Klaus Oestermann. Ahora, aporta esa experiencia estratégica y centrada en el sector sanitario directamente a clientes y socios en todo el mercado de EMEA.

"Las organizaciones sanitarias de EMEA buscan cada vez más estrategias de terminales modernas, resistentes y seguras que permitan una mejor atención al paciente y al mismo tiempo reduzcan el riesgo operativo. James aporta la experiencia en atención médica, el conocimiento estratégico y el enfoque en el cliente necesarios para ayudar a las organizaciones a afrontar esta transformación. Su nombramiento refuerza el compromiso de IGEL con el sector de la salud y nuestra misión de brindar una experiencia de atención médica digital más segura y resiliente a través de nuestra plataforma adaptable de punto final seguro, enfoque de seguridad preventiva y capacidades de continuidad del negocio y recuperación ante desastres. Estamos entusiasmados de que James lidere este esfuerzo a medida que profundizamos nuestra inversión en atención médica y ayudamos a las organizaciones de EMEA a crear espacios de trabajo digitales seguros, resilientes y preparados para el futuro" dijo Matthias Haas, director general y de tecnología, IGEL.

El anuncio refleja el continuo enfoque de IGEL en el sector sanitario como un vertical estratégico. A través de la plataforma IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, IGEL ayuda a las organizaciones sanitarias a garantizar un acceso seguro y fiable para los profesionales clínicos, al tiempo que simplifica la gestión de los endpoints y mejora la resiliencia en entornos de atención distribuida.

"El sector sanitario está entrando en un periodo decisivo de innovación en EMEA. Los proveedores deben encontrar nuevas formas de reducir los costes operativos, mejorar la calidad de la atención, respaldar los modelos de atención digital y virtual, y acercar los servicios a los pacientes, todo ello mientras protegen los entornos clínicos frente a un panorama de amenazas de ciberseguridad cada vez más complejo. IGEL desempeña un papel fundamental en esta transformación. Con IGEL, las organizaciones sanitarias pueden establecer una base de endpoints inmutable y segura desde el diseño que ayuda a proteger el acceso a sistemas críticos, fortalecer la resiliencia y reducir la complejidad a gran escala. Me entusiasma ayudar a clientes y socios de EMEA a aplicar este enfoque a las realidades de la prestación de atención médica moderna", declaró James Millington, director de tecnología de Campo para el sector sanitario de EMEA en IGEL.

En su nuevo cargo, Millington se centrará en profundizar el ecosistema de socios de IGEL en toda la región EMEA y en ayudar a las organizaciones sanitarias a integrar IGEL en estrategias más amplias de acceso seguro y resiliencia.

Obtenga más información sobre las soluciones de IGEL para el sector sanitario: IGEL | Healthcare

IGEL | Healthcare Explore historias de éxito de clientes del sector sanitario: IGEL | Case Studies

Acerca de IGEL

IGEL es una empresa de software global que ofrece la plataforma Adaptive Secure Endpoint Platform™ para espacios de trabajo digitales modernos y acceso seguro. Mediante su sistema operativo seguro para endpoints, Universal Management Suite (UMS) e IGEL App Portal, IGEL habilita un modelo de seguridad preventiva™ que ayuda a las organizaciones a fortalecer la seguridad, mejorar la resiliencia y gestionar centralmente el acceso a los endpoints en entornos distribuidos.

La plataforma ofrece IGEL Adaptive Secure Desktop™, que proporciona acceso seguro y fiable a aplicaciones SaaS, DaaS, VDI y empresariales en entornos distribuidos. Con el respaldo de más de 130 socios tecnológicos validados, IGEL extiende los marcos de Zero Trust y SASE a los endpoints. Fundada en 2001, IGEL tiene su sede en Alemania y opera en Estados Unidos. Más información en www.igel.com

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