(Información remitida por la empresa firmante)

- IMPACT Therapeutics firma un acuerdo de licencia exclusiva con Pharmanovia para senaparib en Europa, Oriente Medio y Norte de África, Australia y Nueva Zelanda

SHANGHÁI, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- IMPACT Therapeutics ("IMPACT") (07630.HK) se complace en anunciar la formalización de una alianza exclusiva ("la alianza exclusiva") con Pharmanovia, una compañía farmacéutica especializada global que colabora con empresas biotecnológicas innovadoras y grandes farmacéuticas para ofrecer medicamentos especializados innovadores a los pacientes, mediante la cual se otorgan a Pharmanovia los derechos exclusivos para fabricar, desarrollar y comercializar senaparib en Europa, Oriente Medio y Norte de África, Australia y Nueva Zelanda para la monoterapia de mantenimiento del cáncer epitelial avanzado de ovario de alto grado, de trompas de Falopio y peritoneal primario.

LO MÁS DESTACADO DE LA TRANSACCIÓN

IMPACT es elegible para recibir un pago inicial más hitos normartivos a corto plazo y pagos por hitos comerciales al alcanzar ciertos umbrales de ventas, con un monto total de hasta 423,5 millones de euros, y regalías adicionales escalonadas hasta mediados de los veinte (%) sobre las ventas netas del producto.

La alianza exclusiva amplía el alcance global de senaparib a 66 países.

La Agencia Europea de Medicamentos ("la EMA") aceptó formalmente la solicitud de autorización de comercialización (MAA) de senaparib para terapia de mantenimiento de 1 litro para pacientes adultas con cáncer de ovario avanzado en Europa en agosto de 2025, y se espera su aprobación en la segunda mitad de 2026.

Según el acuerdo de licencia relativo a la alianza exclusiva, IMPACT ha otorgado a Pharmanovia los derechos exclusivos de fabricación, desarrollo y comercialización de senaparib para monoterapia de mantenimiento en el tratamiento del cáncer epitelial avanzado de ovario, trompas de Falopio y peritoneo primario de alto grado en 66 países, incluidos, entre otros, los 27 estados miembros de la Unión Europea, así como el Reino Unido, Noruega, Islandia, Suiza, Liechtenstein, Australia, Nueva Zelanda y países de Oriente Medio y el Norte de África.

IMPACT podrá recibir una contraprestación total de hasta 423,5 millones de euros, formada por medio de un pago inicial más pagos por hitos normativos y comerciales a corto plazo al alcanzar determinados umbrales de ventas, y regalías escalonadas adicionales de hasta un 25 % sobre las ventas netas del producto.

Esta alianza exclusiva marca el primer paso de IMPACT para llevar sus opciones de tratamiento validadas a pacientes fuera de China, expandiendo la presencia comercial de senaparib en Europa, Oriente Medio y el Norte de África, así como en Australia y Nueva Zelanda. IMPACT trabajará estrechamente con Pharmanovia para impulsar la comercialización de senaparib en los territorios de colaboración. Aprovechando la experiencia especializada y la infraestructura consolidada de Pharmanovia, esperamos que senaparib llegue a los pacientes objetivo en los territorios de colaboración más rápidamente tras su aprobación, lo que contribuirá a ofrecer opciones de tratamiento de alta calidad para abordar necesidades médicas no satisfechas. Esta colaboración no solo mejorará el reconocimiento de la marca del producto y de IMPACT a escala global, sino que también ampliará aún más la estrategia de IMPACT para la comercialización global. Esperamos que esta colaboración tenga un impacto positivo y profundo en nuestro desarrollo.

Acerca de SENAPARIB (IMP4297)

Senaparib es un nuevo inhibidor de PARP1/2 de alta potencia, desarrollado de forma independiente por la compañía. Su estructura molecular única garantiza una excelente selectividad de diana y un amplio margen de seguridad. Las cápsulas de senaparib recibieron la aprobación de la Administración Nacional de Productos Médicos de China (NMPA) en enero de 2025 como terapia de mantenimiento de primera línea para pacientes adultos con cáncer epitelial de ovario avanzado, de trompas de Falopio o peritoneal primario que lograron una respuesta completa o parcial a la quimioterapia basada en platino, y posteriormente se incluyeron en la Lista Nacional de Medicamentos Reembolsables (NRDL) en diciembre de 2025. La compañía está impulsando activamente el desarrollo clínico y normativo de senaparib a nivel mundial. Su solicitud de autorización de comercialización (MAA) en Europa fue aceptada formalmente por la EMA en agosto de 2025, y se espera su aprobación en la segunda mitad de 2026. Simultáneamente, la compañía está gestionando el ciclo de vida de senaparib, explorando oportunidades de terapia combinada y expandiéndose a múltiples indicaciones.

Acerca de IMPACT Therapeutics (07630.HK)

Fundada en el año 2009, somos una empresa de biotecnología en fase comercial centrada en el avance de terapias de precisión contra el cáncer basadas en la letalidad sintética (SL) a nivel mundial, ofreciendo tratamientos innovadores para abordar las necesidades médicas no cubiertas de los pacientes con cáncer. IMPACT cotizó con éxito en el Mercado Principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong Limited el 13 de mayo de 2026 (código de cotización: 07630.HK). Hemos descubierto y desarrollado de forma interna una de las franquicias de SL más completas y avanzadas, y somos una de las únicas tres empresas con inhibidores de PARP1/2 en fase comercial e inhibidores selectivos de PARP1 de nueva generación en fase clínica a nivel mundial.

Nuestro producto principal, senaparib (IMP4297), ya se ha comercializado tras su aprobación como terapia de mantenimiento de primera línea para pacientes con cáncer de ovario en China en enero de 2025, y es reembolsable para pacientes con cáncer de ovario en primera línea desde el 1 de enero de 2026. Senaparib también ofreció el resultado de supervivencia libre de progresión más favorable entre los inhibidores de PARP1/2 (sin comparación directa) para la terapia de mantenimiento de primera línea para pacientes con cáncer de ovario en China, estableciendo un nuevo referente en esta clase de pacientes.

Entre nuestros activos más destacados en desarrollo se incluyen el inhibidor de PARP1/2 senaparib (IMP4297), los inhibidores selectivos de PARP1 (IMP1734 e IMP1707, desarrollados conjuntamente con Eikon Therapeutics), el inhibidor de ATR (IMP9064), el inhibidor de WEE1 (IMP7068) y otros inhibidores de dianas de letalidad sintética.

Nuestro crecimiento continuado se basa en una plataforma integrada de I+D que permite la innovación, tanto en moléculas pequeñas como en modalidades emergentes, incluyendo conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) y degradadores. Además, hasta la fecha hemos forjado alianzas con destacadas empresas biotecnológicas globales y farmacéuticas chinas, un hecho que sirve como validación para nuestra cartera de productos y nuestra plataforma de I+D.

Acerca de Pharmanovia

Pharmanovia es una compañía farmacéutica especializada de alcance global, centrada en medicamentos innovadores y marcas consolidadas de confianza. Pharmanovia combina experiencia científica, médica, normativa, de acceso al mercado, de cadena de suministro y comercial para llevar medicamentos a los pacientes. En conjunto, reflejan una empresa diseñada para satisfacer las necesidades de los pacientes hoy y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar los resultados en el futuro.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/impact-therapeutics-firma-un-acuerdo-de-licencia-exclusiva-con-pharmanovia-302840957.html