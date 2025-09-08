Impulsando la cadena de suministro ecológica: Apacer lanza SSD y CoreEnergy totalmente libres de plomo

(Información remitida por la empresa firmante)

NEW TAIPEI CITY, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Apacer (TWSE: 8271), líder mundial en almacenamiento digital, ha anunciado hoy el lanzamiento del primer SSD totalmente libre de plomo del sector, el PV250-M280, situándose a la vanguardia a la hora de aprovechar las oportunidades que ofrece la cadena de suministro ecológica ahora que las exenciones de la Directiva RoHS de la UE están a punto de expirar. Al mismo tiempo, Apacer ha presentado su tecnología de regulación de energía CoreEnergy, que se alinea aún más con las tendencias globales de ahorro energético y reducción de carbono, y permite a los clientes obtener una ventaja temprana en el desarrollo sostenible.

SSD totalmente libre de plomo: cumplimiento proactivo de la normativa de la UE

El PV250-M280 está diseñado para mitigar los riesgos futuros asociados con la expiración de las exenciones RoHS de la UE. Al adoptar resistencias totalmente libres de plomo y utilizar pasta de soldadura de baja temperatura combinada con tecnología de relleno en el proceso SMT (tecnología de montaje de superficie), el SSD no solo cumple con los estándares de productos ecológicos, sino que también garantiza un rendimiento y una fiabilidad excepcionales. Además, contribuye al ahorro de energía, a la reducción del consumo eléctrico y a la disminución de los costes de materiales, lo que proporciona a las empresas una opción de actualización sostenible.

CoreEnergy: gestión de energía del SSD consciente de las aplicaciones

Ante la creciente demanda de soluciones de almacenamiento que ofrezcan un alto rendimiento y eficiencia energética, CoreEnergy de Apacer introduce múltiples modos de energía preestablecidos mediante un diseño conjunto de hardware y software. Estos modos permiten a los usuarios seleccionar la configuración óptima en función de los requisitos de su aplicación, lo que reduce eficazmente el consumo de energía y evita el sobrecalentamiento de las unidades SSD. CoreEnergy garantiza un funcionamiento fiable y continuo en dispositivos sin ventilador, sistemas alimentados por batería y entornos 24/7, respondiendo a la necesidad crítica de almacenamiento energéticamente eficiente en todos los sectores.

El consejero delegado de Apacer, C.K. Chang, afirmó: Nuestra misión es ofrecer un almacenamiento sostenible que combine el cumplimiento normativo con la innovación. La DRAM y los SSD sin plomo, junto con CoreEnergy, garantizan un alto rendimiento con eficiencia energética.

Refuerzo de los compromisos ESG

La cartera de productos totalmente libres de plomo de Apacer se extiende ahora desde DDR5 hasta SSD, y se integra aún más con sus tecnologías Core, que incluyen regulación de potencia, estabilización de voltaje y copia de seguridad instantánea, para apoyar de manera integral los objetivos ESG y de sostenibilidad. Chang enfatizó: En respuesta al movimiento global de descarbonización, nos comprometemos a incorporar la innovación ecológica en nuestros productos y tecnologías, ayudando a nuestros clientes a prepararse con antelación para las oportunidades sostenibles y dando forma juntos a un futuro más ecológico.

Acerca de Apacer

Fundada en 1997, Apacer (TWSE:8271) es una marca líder mundial en almacenamiento digital con amplias capacidades de I+D, diseño, fabricación y comercialización. Con años de experiencia acumulada en tecnología de almacenamiento digital patentada y una profunda y exitosa experiencia en I+D, Apacer ofrece una competitiva gama de productos y servicios personalizados. Nuestras líneas de productos son muy diversas y abarcan soluciones para módulos de memoria, SSD industriales, productos de almacenamiento digital para consumidores y aplicaciones integradas para el Internet de las cosas.

Apacer se dedica a poner en práctica nuestro valor fundamental 'Convertirnos en mejores socios': cumplimos nuestras promesas, nos esforzamos por mejorar constantemente y desarrollamos soluciones que son mutuamente beneficiosas para nosotros y nuestros clientes. Creamos continuamente soluciones de almacenamiento innovadoras y diversificadas, así como servicios de integración de hardware y software para diversas industrias. Nos esforzamos por convertirnos en un mejor socio en el ecosistema industrial y ofrecer beneficios sustanciales a todas las partes interesadas.

