Se inaugura el Foro de la Civilización del Río Yangtze 2025

-Compartiendo la sabiduría de la civilización de los ríos del mundo, se inaugura el Foro de la Civilización del Río Yangtsé 2025

El 17 de septiembre se celebró con éxito en Chongqing el Foro de la Civilización del Río Yangtsé 2025. Con el tema "Construyendo puentes entre ríos y mares, compartiendo la sabiduría de las civilizaciones", el foro reunió a reconocidos expertos y académicos de China y del extranjero. Los asistentes participaron en profundos debates centrados en la preservación y el legado de la civilización del río Yangtsé, el desarrollo de alta calidad de la Franja Económica del Río Yangtsé y el aprendizaje mutuo entre las principales civilizaciones fluviales del mundo. El foro sirvió como plataforma para inspirar nuevas ideas, consolidar soluciones viables y promover esfuerzos conjuntos en la protección del patrimonio cultural y el desarrollo sostenible.

Durante la sesión principal del foro, ocho expertos pronunciaron discursos perspicaces que abordaron temas clave, como la transición de la civilización industrial a la ecológica impulsada por nuevas fuerzas productivas de calidad, la brillantez histórica de la civilización del río Yangtsé y el impacto de los intercambios entre civilizaciones en las primeras formas de Estado. Los ponentes hicieron hincapié en la continuidad cultural, el fortalecimiento del diálogo entre civilizaciones y exploraron vías para impulsar el desarrollo de alta calidad de la Franja Económica del Río Yangtsé e incrementar los intercambios entre las civilizaciones fluviales globales.

Se organizó una amplia gama de eventos paralelos al foro principal, incluyendo el Seminario Académico del Sitio de Longgupo 2025, el Concierto Mundial de los Grandes Ríos, un intercambio y exposición del patrimonio cultural inmaterial de la cuenca del río Yangtsé, la exposición especial "De Dunhuang a Dazu", una deslumbrante actuación de drones titulada "Nuevo Ritmo de Chongqing" y una serie de actividades de exploración cultural a lo largo del río Yangtsé.

Chongqing lanzó el primer Foro de la Civilización del Río Yangtsé en 2023. Al año siguiente, con la aprobación del gobierno central, el foro se elevó a la categoría de evento permanente a nivel provincial-ministerial, convirtiéndose en el único foro de su tipo dedicado a las civilizaciones y culturas de la cuenca del río Yangtsé. Las dos primeras sesiones atrajeron a más de 200 expertos de importantes instituciones académicas y culturales de todo el país. Muchas de las medidas propuestas relativas a la construcción del Parque Cultural Nacional del Río Yangtsé y las producciones culturales se han traducido en políticas concretas.

Tras el éxito de sus sesiones anteriores, el foro se ha convertido en un evento académico de alto nivel con influencia nacional, caracterizado por la coordinación entre el gobierno central y local y la colaboración regional. La edición de este año se distingue además por su expansión internacional, los participantes de alto nivel y una gama más diversa de actividades.

