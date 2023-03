Infinix toma la delantera lanzando la revolucionaria carga rápida inalámbrica de 260W y 110W

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 9 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Infinix ha anunciado hoy el lanzamiento de 260W All-Round FastCharge y 110W Wireless All-Round FastCharge, junto con su transformadora solución "All-Round FastCharge" que ofrece experiencias de carga rápida flexibles, seguras e inteligentes para los usuarios en todos los escenarios. El All-Round FastCharge de 260 W puede cargar un teléfono hasta el 25% en 1 minuto y completar una carga del 1 al 100% en sólo 7,5 minutos[1]. Y la carga rápida inalámbrica All-Round FastCharge de 110 W puede cargar un dispositivo al 100% en 16 minutos[2]. Esta innovadora tecnología All-Round FastCharge puede satisfacer las diferentes necesidades de carga de los usuarios en todas las condiciones meteorológicas y aliviar la ansiedad de carga de los usuarios en la era del 5G, donde el consumo de energía nunca ha sido tan alto.

"Infinix siempre ha estado a la vanguardia del desarrollo de tecnologías de carga rápida que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Siempre priorizamos la experiencia de carga en general mientras lideramos el desarrollo de tecnologías de carga rápida, incluyendo nuestras anteriores tecnologías líderes en la industria, la carga rápida de 160W y la carga Thunder de 180W. Sobre esta base, nos complace presentar la tecnología All-Round Fast Charge de 260 W y 110 W inalámbrica y la solución All-Round FastCharge, que establece un nuevo punto de referencia para la carga rápida. Con esta innovación, pretendemos ofrecer a nuestros usuarios una experiencia de carga suprema", comentó Liang Zhang, director general adjunto de Infinix.

Carga rápida universal de 260W

Infinix ha desarrollado una nueva tecnología All-Round FastCharge de 260 W que mejora la carga rápida de los teléfonos móviles con avances en la arquitectura de carga, el diseño del cargador y el cable de carga.

La arquitectura de carga utiliza un diseño de circuito inteligente de 4 bombas que identifica de forma inteligente los requisitos de potencia y asigna el número de bombas de carga necesarias para funcionar, y la batería mejorada 12C de alta tasa de 4400mAh con una estructura de terminales multielectrodo, que garantiza una alta eficiencia de conversión de carga de hasta el 98,5%[3], al tiempo que aumenta la durabilidad de la batería. La batería conserva más del 90% de su energía después de 1.000 ciclos[4].

El cargador utiliza una arquitectura de circuito innovadora de triple material GaN PFC + AHB, que tiene una alta densidad de potencia, un tamaño pequeño, un control de carga más inteligente y seguro, y una gama más amplia de productos cargables. El cable de carga adapta el chip de identificación Emarker, con un nuevo diseño de estructura de interfaz. Este cable puede transportar una corriente de hasta 13A[5], y cuando se combina con el protocolo de carga rápida personalizado de Infinix, garantiza que la carga rápida extrema de alta potencia de 260W sea posible.

Carga rápida universal inalámbrica de 110W

La nueva tecnología Wireless All-Round FastCharge de 110 W de Infinix puede cargar completamente un teléfono en sólo 16 minutos[6]. Mediante el uso de bobinas personalizadas de pequeña sensibilidad que tienen menos bobinas que los diseños tradicionales y bobinas más anchas en el mismo espacio, Infinix supera las limitaciones arquitectónicas tradicionales, reduce la resistencia interna de la bobina y, en consecuencia, disminuye el aumento de temperatura del teléfono, aumenta el tiempo de carga de potencia máxima y mejora la eficiencia de la carga inalámbrica.

El cargador inalámbrico de 110 W hecho a medida presenta un diseño de doble bobina para carga vertical y horizontal. La estación de carga también emplea un ventilador en la base para una refrigeración por aire silenciosa, lo que mejora la eficiencia de disipación del calor en zonas típicamente muy calurosas.

Solución de carga rápida universal de Infinix

Infinix ha desarrollado una innovadora solución de carga llamada All-Round FastCharge, que lleva la tecnología de carga a un nuevo nivel. El plan a largo plazo de la empresa se centra no sólo en la velocidad, sino también en crear una experiencia de carga completa que sea rápida, flexible, inteligente y segura. Con esta solución, los consumidores pueden cargar sus dispositivos de diversas formas, en cualquier lugar del mundo, sin estar atados a una fuente de alimentación. El objetivo es ofrecer a los consumidores una experiencia de carga cómoda y sin interrupciones que satisfaga todas sus necesidades.

Con el fin de proporcionar a los consumidores una experiencia de carga completa que sea rápida, flexible, inteligente y segura, la primera generación de la solución All-Round FastCharge de Infinix está repleta de múltiples funciones. La solución ofrece carga rápida inalámbrica y por cable, así como carga inversa, carga bypass y carga multiprotocolo. Con la carga rápida dual por cable e inalámbrica, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia de carga suprema sobre la marcha. La función de carga inversa también permite a los usuarios transformar sus teléfonos en cargadores portátiles. Infinix es compatible con múltiples protocolos de carga rápida, incluido PD 3.0, y ofrece funciones inteligentes de carga y monitorización como la carga nocturna y la carga bypass para prolongar la vida útil de la batería y reducir el calor. En términos de seguridad, la solución de Infinix incluye más de 140 mecanismos de protección y más de 20 sensores de temperatura, lo que garantiza un funcionamiento seguro incluso en entornos extremos.

Los usuarios podrán experimentar el All-Round FastCharge con la próxima serie NOTE de Infinix. A través de la innovación y centrándose en ofrecer una experiencia de consumo de alta calidad, Infinix continúa ampliando los límites de la carga de teléfonos móviles, ofreciendo soluciones de carga rápida aún más rápidas y seguras a los consumidores de todo el mundo.

Si desea conocer más detalles visite: http://www.infinixmobility.com/

Acerca de Infinix:

Infinix Mobility es una marca tecnológica emergente que diseña, fabrica y comercializa en todo el mundo una cartera de dispositivos inteligentes en expansión bajo la marca Infinix, fundada en 2013. Dirigida a los jóvenes de hoy con tecnología de primera clase, Infinix crea dispositivos inteligentes modernos, potentes y asequibles que ponen la última tecnología del mercado al alcance de usuarios de todo el mundo en el momento en que la necesitan y al precio que desean.

Si desea más información visite la página web: http://www.infinixmobility.com/

