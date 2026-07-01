El Informe Anual 2025 de MFSA destaca los avances desde la estrategia hasta su implementación

(Información remitida por la empresa firmante)

La Autoridad reflexiona sobre un año centrado en generar confianza, fortalecer la resiliencia y definir el futuro del sector de servicios financieros de Malta.

VALLETTA, Malta, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La Autoridad de Servicios Financieros de Malta ha publicado su Informe Anual 2025, en el que se describe el trabajo realizado por la Autoridad durante el último año y su continuo progreso en el cumplimiento de sus prioridades estratégicas para el sector de servicios financieros de Malta.

Enmarcado en el tema de la construcción de confianza, el fortalecimiento de la resiliencia y la configuración del futuro, el informe ofrece una visión general de la labor de supervisión, regulación, cumplimiento y organización de la MFSA durante 2025. Destaca cómo la Autoridad continuó traduciendo su dirección estratégica en resultados tangibles, al tiempo que respondía a un panorama de servicios financieros en constante evolución, marcado por el cambio tecnológico, los riesgos emergentes y la creciente complejidad regulatoria.

La magnitud del trabajo de la Autoridad durante el año se refleja en las cifras clave del informe. En 2025, la MFSA mantuvo 1.849 interacciones de supervisión con entidades autorizadas, aprobó 1.023 autorizaciones e impuso un total de 570.673 € en sanciones. Estas cifras subrayan el continuo enfoque de la Autoridad en la supervisión eficaz, la disciplina regulatoria y unos resultados de cumplimiento más sólidos en todo el sector de servicios financieros de Malta.

El Informe Anual también refleja la continua inversión de la MFSA en su personal, procesos, capacidades de datos y participación de las partes interesadas, reconociendo que una regulación eficaz depende no solo de marcos sólidos, sino también de la capacidad de anticipar el cambio y responder con agilidad, coherencia y propósito.

Al comentar sobre la publicación del informe, el consejero delegado de la MFSA, Kenneth Farrugia, declaró:

"El Informe Anual refleja un año en el que la MFSA continuó avanzando de la estrategia a la ejecución, traduciendo nuestras prioridades en acciones concretas en materia de supervisión, regulación, cumplimiento y desarrollo organizativo. A medida que el sector de los servicios financieros sigue evolucionando, nuestro enfoque se mantiene firme en generar confianza, fortalecer la resiliencia y definir el futuro de la industria de servicios financieros de Malta. Esto requiere un regulador con visión de futuro, eficaz y comprometido, que se mantenga fiel a su mandato de interés público".

El informe también ofrece información sobre los avances en las diferentes áreas del sector de servicios financieros de Malta, junto con el trabajo continuo de la Autoridad para abordar los riesgos clave, fortalecer los estándares y apoyar el crecimiento sostenible.

Durante 2025, la MFSA continuó interactuando con partes interesadas locales e internacionales, reguladores pares y socios políticos. Este compromiso siguió siendo fundamental para el enfoque de la Autoridad, asegurando que Malta continúe contribuyendo significativamente a debates regulatorios europeos e internacionales más amplios.

La publicación del Informe Anual refuerza el compromiso de la MFSA con la transparencia y la rendición de cuentas, al tiempo que proporciona a las partes interesadas una descripción completa del progreso, las prioridades y el impacto de la Autoridad durante el año.

El Informe Anual MFSA 2025 está disponible aquí: https://www.mfsa.mt/publications/corporate-publications/annual-reports/

Acerca de MFSA

La Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) es el único regulador de los servicios financieros en Malta. Puede encontrar más información en https://www.mfsa.mt/

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