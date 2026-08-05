El informe Cision advierte que las marcas están cayendo en una costosa "trampa de fragmentación de datos" (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Un nuevo análisis muestra cómo las señales desconectadas de búsqueda, redes sociales e IA crean puntos ciegos, retrasan las decisiones y aumentan los riesgos

CHICAGO, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Cision, líder mundial en inteligencia de medios y consumidores, publicó hoy The Data Fragmentation Trap: Why More Data Isn't Helping Brands See Clearly, un nuevo informe que examina por qué las marcas luchan por convertir grandes volúmenes de datos en inteligencia empresarial significativa.

Al tiempo que la IA transforma la forma en que se crea, descubre y consume la información, las organizaciones recopilan más señales que nunca, desde motores de búsqueda y redes sociales hasta cobertura de noticias y respuestas generadas por IA. Sin embargo, muchas organizaciones caen en una "trampa" de fragmentación de datos y aún dependen de un antiguo modelo canal por canal basado en la recopilación de señales por separado. Este enfoque puede resultar costoso para las organizaciones. Crea puntos ciegos críticos, ralentiza la toma de decisiones y limita su capacidad para comprender e influir en la percepción de la marca.

Estos elementos se suman a lo que el informe llama un "impuesto a la fragmentación" para las marcas: los elevados costes ocultos que pagan las marcas cuando las señales de búsqueda, redes sociales, medios e inteligencia artificial se interpretan de forma aislada en lugar de como partes interconectadas de la misma narrativa.

No son los datos, es cómo los conectas

La investigación Marketer of 2026 de Brandwatch encontró que el 40% de los profesionales de marketing identificaron "integrar datos de múltiples fuentes" como su mayor desafío. El nuevo informe explica por qué más paneles, fuentes de datos o herramientas de inteligencia artificial no resolverán el problema a menos que las señales subyacentes estén conectadas.

"Las marcas no tienen un problema de datos; tienen un problema de conexión", afirmó Jim Daxner, director de productos de Cision. "Los medios, las redes sociales, la búsqueda tradicional y la búsqueda por IA están dando forma a la percepción al mismo tiempo, pero la mayoría de las organizaciones todavía ven esas señales por separado. Eso hace que los equipos reaccionen después de que la narrativa ya haya cambiado".

El informe identifica tres consecuencias inmediatas de la inteligencia fragmentada:

Puntos ciegos: diferentes equipos interpretan diferentes conjuntos de datos y llegan a conclusiones contradictorias sobre el mismo mercado, cliente o marca.

diferentes equipos interpretan diferentes conjuntos de datos y llegan a conclusiones contradictorias sobre el mismo mercado, cliente o marca. Decisiones más lentas: las organizaciones dedican un tiempo crítico a ponerse de acuerdo sobre lo que está sucediendo mientras los riesgos aumentan, las conversaciones avanzan y las oportunidades comerciales desaparecen.

las organizaciones dedican un tiempo crítico a ponerse de acuerdo sobre lo que está sucediendo mientras los riesgos aumentan, las conversaciones avanzan y las oportunidades comerciales desaparecen. Deriva narrativa: la información inconsistente en los medios, las redes sociales, las búsquedas y la IA crea una brecha cada vez mayor entre la posición prevista de una marca y la forma en que se entiende externamente.

Para las marcas, el impacto en el negocio puede incluir una respuesta más lenta ante las crisis, la omisión de señales de demanda, la duplicación de trabajo y la pérdida de oportunidades para influir en el mercado antes que la competencia.

La IA por sí sola no resolverá la fragmentación.

El informe también advierte que la IA no puede compensar la desconexión de los sistemas.

"La IA puede ayudar a los equipos a trabajar más rápido, pero la velocidad por sí sola no genera claridad", añadió Daxner. "Cuando las señales subyacentes permanecen desconectadas, los datos llegan más rápido, pero las decisiones siguen siendo incompletas".

Sin embargo, cuando la IA se aplica a señales conectadas, puede identificar patrones en todos los canales, detectar riesgos y oportunidades emergentes y revelar información que a los equipos les llevaría mucho más tiempo identificar. Esto cobra cada vez más importancia a medida que los sistemas de respuesta basados en IA transforman la forma en que las personas investigan y comprenden las marcas, los productos y los problemas.

Las señales aparecen antes de que la historia se vuelva evidente

La fragmentación de datos suele ocultar tendencias críticas hasta que es demasiado tarde: cuando una tendencia, un problema o una amenaza a la reputación se hace visible en un canal, puede que ya lleve semanas o meses gestándose en otros.

Para ilustrar este punto, el informe incluye un análisis del auge del chocolate de Dubái entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, mostrando cómo la atención se movió a través de las redes sociales, los motores de búsqueda y las noticias en línea en las distintas etapas de la tendencia.

La atención en redes sociales y el interés en las búsquedas proporcionaron indicios tempranos de la tendencia mucho antes de que se consolidara en el comercio minorista tradicional y en los medios de comunicación.

Los datos de redes sociales mostraron el descubrimiento y el impulso cultural. Las búsquedas revelaron un creciente interés e intención por parte de los consumidores. La cobertura mediática posterior otorgó a la tendencia mayor credibilidad y alcance.

Las marcas que se basaron únicamente en el monitoreo de medios habrían detectado la tendencia mucho más tarde, una vez que ya se hubiera aprovechado gran parte de la ventaja de ser pioneros.

"Las marcas que conecten sus señales anticiparán las tendencias y actuarán en consecuencia. Las que no lo hagan seguirán sorprendiéndose", afirmó Daxner.

Del monitoreo fragmentado a la inteligencia conectada

El monitoreo fragmentado ofrece a los equipos información dispersa. La inteligencia conectada integra esa información, combinando señales de medios, redes sociales, búsqueda tradicional e inteligencia artificial en una sola perspectiva para que las organizaciones comprendan cómo se forman las narrativas, hacia dónde se dirigen y dónde pueden intervenir para generar una diferencia.

Esto permite a los equipos ir más allá de simplemente informar sobre el pasado. Los equipos de marketing, comunicaciones, redes sociales y SEO pueden detectar cambios significativos con anticipación, alinearse en torno a la misma información y actuar mientras aún hay tiempo para influir en el resultado.

El informe muestra lo que la inteligencia conectada permite a las organizaciones:

Comprender con anticipación: Detectar riesgos, tendencias y oportunidades emergentes antes de que se hagan evidentes.Influir más rápidamente: Alinear equipos y dar forma a la narrativa mientras aún se está gestando.Amplificar con autoridad: Presentar narrativas informadas y creíbles en el mercado con mayor confianza.

En conjunto, estas capacidades brindan a las organizaciones una alerta temprana sobre el riesgo reputacional, una visión más clara de la demanda emergente y más tiempo para actuar antes de que la competencia o las narrativas externas definan la oportunidad.

Las marcas que tomen la delantera no serán las que recopilen más datos, sino las que conecten las señales adecuadas con la suficiente antelación para detectar los cambios, decidir qué hacer y dar forma a lo que suceda a continuación.

Descargue The Data Fragmentation Trap: Why More Data Isn't Helping Brands See Clearly para identificar dónde las señales desconectadas pueden estar creando puntos ciegos en su organización.

Obtenga más información sobre cómo Cision conecta la inteligencia a través de la visibilidad de medios, redes sociales, búsquedas e IA.

Acerca de Cision

Cision es líder mundial en inteligencia de consumidores y soluciones de comunicación e interacción con los medios. Proporcionamos a los profesionales de relaciones públicas, comunicación corporativa, marketing y redes sociales las herramientas que necesitan para destacar en el mundo actual impulsado por los datos.

Nuestra amplia experiencia, alianzas exclusivas de datos y productos galardonados, como Trajaan, Brandwatch, CisionOne y PR Newswire, integran información de búsquedas, redes sociales y medios de comunicación para que los equipos comprendan mejor lo que sucede, orienten la conversación y potencien su impacto.

Más de 75.000 empresas y organizaciones, incluyendo el 84% de las empresas Fortune 500, confían en Cision para tomar mejores decisiones y alcanzar sus objetivos.

Para consultas de prensa, póngase en contacto con: Cision Public Relations en CisionPR@cision.com

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