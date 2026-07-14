(Información remitida por la empresa firmante)

- Infortrend amplía su cartera de soluciones de computación perimetral para dar soporte a la evolución de la IA y las cargas de trabajo perimetrales

TAIPEI, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), destacado proveedor de soluciones de almacenamiento empresarial e IA, ha dado a conocer hoy la expansión de su cartera de soluciones de computación perimetral. Estructurada en distintas categorías de soluciones, la cartera actualizada está diseñada para satisfacer las demandas de las cargas de trabajo de IA perimetral, desde implementaciones de nodo único hasta despliegues en clúster de alta resiliencia.

Al tiempo que las organizaciones llevan a cabo cada vez más el procesamiento de datos en el punto de creación, la infraestructura capaz de gestionar la inferencia de IA en el borde, la virtualización y las aplicaciones en contenedores se ha convertido en una necesidad operativa. Sin embargo, las implementaciones en el borde varían significativamente en escala, requisitos de rendimiento y recursos de TI. Para abordar estas diversas necesidades, Infortrend proporciona una cartera integral de computación en el borde que abarca hardware y soluciones llave en mano totalmente integradas, diseñadas para dar soporte a una amplia gama de entornos operativos.

Cartera de Computación en el Borde

Hardware Bare Metal

Hardware Edge : Servidor diseñado específicamente y optimizado para entornos Edge, pensado para organizaciones que prefieren llevar a cabo la ejecución de su propio conjunto de software personalizado.

Soluciones de IA de borde llave en mano

Estas soluciones, preconfiguradas con el sistema operativo y el software para ejecutar aplicaciones tradicionales y en contenedores, están listas para una implementación rápida y sencilla, cada una adaptada a diferentes requisitos de escala y disponibilidad.

Edge independiente : Una solución de nodo único ideal para ubicaciones remotas sin personal de TI dedicado, que ofrece computación de clase empresarial en un sistema compacto con una configuración y operación mínimas.

HA Edge : Una solución redundante de alta disponibilidad de dos nodos diseñada para lograr el máximo tiempo de actividad. Garantiza que las cargas de trabajo perimetrales sigan funcionando sin problemas a pesar de las fallas de los nodos, lo que lo hace ideal para sitios operativamente críticos donde el tiempo de inactividad no es una opción.

Advanced Edge : Un clúster escalable de 3 a 5 nodos con conmutación por error automática y escalado dinámico de recursos, que proporciona la capacidad de cómputo de alto rendimiento necesaria para impulsar cargas de trabajo de IA de borde a gran escala.

Estos modelos de implementación se sustentan en dos series de hardware diseñadas específicamente para proporcionar la base informática para cada solución:

KS 3000U — Equipada con un único procesador AMD EPYC™ 8004 y hasta dos GPU, esta serie está optimizada para entornos con espacio limitado.

— Equipada con un único procesador AMD EPYC™ 8004 y hasta dos GPU, esta serie está optimizada para entornos con espacio limitado. KS 5000U — Equipado con procesadores duales Intel Xeon o AMD EPYC™ 9004/9005 con hasta 320 núcleos de CPU y soporte para hasta cuatro GPU, ofrece el rendimiento necesario para las cargas de trabajo computacionalmente más exigentes.

"El procesamiento de datos en el borde elimina la latencia y reduce la dependencia de la nube, pero los diferentes sitios tienen requisitos de tiempo de actividad y escalabilidad muy diferentes. Hemos ampliado nuestra cartera para abordar esto directamente, de modo que las empresas puedan implementar la infraestructura adecuada para su entorno operativo específico", destacó Frank Lee, director sénior de planificación de productos de Infortrend Technology.

Acerca de Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) desarrolla y fabrica soluciones de almacenamiento desde el año 1993. Con un fuerte enfoque en el diseño, las pruebas y la fabricación internas, el almacenamiento de Infortrend ofrece rendimiento y escalabilidad con los estándares más recientes, servicios de datos fáciles de usar, soporte posventa personalizado y una relación calidad-precio inigualable. Para obtener más información, visite www.infortrend.com

Infortrend y EonStor son marcas comerciales o marcas registradas de Infortrend Technology, Inc.; las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

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