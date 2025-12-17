La Iniciativa Años de Cultura de Qatar anuncia países socios para 2026 y 2027

(Información remitida por la empresa firmante)

DOHA, Qatar, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La iniciativa Años de Cultura anunció planes para una nueva serie de alianzas culturales con países de todo el mundo, que celebran el respeto mutuo, el intercambio cultural y la colaboración global. Las próximas alianzas incluirán a Canadá y México (2026) y Egipto y Grecia (2027).

Su Excelencia la Jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, presidenta de Años de Cultura, declaró: "Años de Cultura es uno de nuestros programas más gratificantes. Como legado construido para la Copa Mundial de la FIFA 2022, ha fomentado el entendimiento transfronterizo durante más de doce años. Fue diseñado para llevar nuestra cultura a diferentes continentes y presentar nuestros valores y talento a nuevos públicos, a la vez que celebramos el intercambio con otros países aquí en Catar. Este año, recibimos a Argentina y Chile. El próximo año tendremos intercambios con México y Canadá, seguidos por Egipto y Grecia en 2027".

Lanzado en 2012, Años de Cultura forja relaciones a largo plazo entre Qatar y los países socios mediante una serie de intercambios culturales, educativos, comerciales y creativos. La iniciativa refleja la convicción de Qatar de que la colaboración cultural fomenta el diálogo, fortalece los lazos internacionales y promueve el entendimiento transfronterizo.

El Año de la Cultura 2026, con Canadá y México, presenta una simetría especial. La Copa Mundial de la FIFA 26™, coorganizada por Canadá, México y Estados Unidos, es el mismo torneo que inspiró la creación de la iniciativa Años de la Cultura cuando Catar ganó la candidatura.

Haciendo eco del espíritu de unidad global que representan los juegos, esta colaboración con los anfitriones del próximo Mundial destacará la capacidad del fútbol para conectar culturas. Se presentarán programas adicionales como proyectos legados del Año de la Cultura Catar-EE. UU. 2021.

En 2027, Qatar honrará los legados culturales de Egipto y Grecia, dos civilizaciones que han dado forma a la historia mundial y continúan influyendo en la cultura, la filosofía y el arte contemporáneos.

Durante cada Año de la Cultura, Catar colabora estrechamente con instituciones culturales, embajadas, artistas y educadores para presentar un calendario diverso de exposiciones, festivales, ferias comerciales, residencias, intercambios académicos y eventos públicos en ambos países. La programación suele comenzar en los días previos al año oficial y continúa mucho más allá, creando legados y relaciones a largo plazo.

Desde su fundación, Años de la Cultura ha establecido alianzas con Japón (2012), Reino Unido (2013), Brasil (2014), Turquía (2015), China (2016), Alemania (2017), Rusia (2018), India (2019), Francia (2020), Estados Unidos (2021), la región MENASA (2022), Indonesia (2023) y Marruecos (2024). Catar celebra actualmente un Año de la Cultura con Argentina y Chile (2025).

