inne debuta en la CIIE con el lanzamiento mundial de dos nuevos productos

SHANGHÁI, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La octava Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) comenzó el 5 de noviembre en Shanghái, China. La marca líder mundial en nutrición infantil, inne, fue invitada a participar, presentando una gama de sus logros innovadores en este escenario internacional y aprovechando la oportunidad para contribuir al desarrollo de China junto con empresas globales.

Bajo el lema de la exposición "Nutrición científica para un futuro saludable compartido", inne presentó in situ el "Estándar de calidad del calcio para niños" y lanzó a nivel mundial dos nuevos productos: inne Calcio líquido para mujeres e inne iFocus™ DHA.

Promover el desarrollo estandarizado de productos nutricionales

Para abordar los problemas más comunes en el mercado mundial de nutrición infantil relacionados con los estándares de ingredientes, la eficacia de absorción y las normas de seguridad, inne publicó oficialmente el "Estándar de Calidad del Calcio Infantil" en colaboración con JD Health, empresa líder en China. Este estándar define indicadores clave como la seguridad de la fuente de calcio, la idoneidad de la forma farmacéutica y la pureza de la formulación, y proporciona especificaciones técnicas profesionales para el sector.

Portafolio de productos innovadores que satisfacen las necesidades de nutrición de precisión

Al tiempo que impulsa la estandarización de la industria a través de este nuevo estándar, inne también se centra en los desafíos nutricionales específicos a los que se enfrentan los niños en diferentes etapas y sus familias, lanzando a nivel mundial dos productos innovadores: inne Women's Liquid Calcium e inne iFocus™ DHA.

inne Women's Liquid Calcium es el primer calcio líquido diseñado específicamente para la "suplementación simultánea de madre y bebé" durante el embarazo y la lactancia, abordando tanto la salud ósea materna como las necesidades de absorción de calcio del lactante.

inne iFocus™ DHA es un producto de DHA de alta eficacia, desarrollado para niños en edad escolar a partir de los 6 años. Gracias a un innovador concepto de nutrición adaptada al momento del día, ofrece una solución profesional para mejorar la eficacia del aprendizaje. Estas dos innovaciones llevan la nutrición de precisión directamente al ámbito familiar.

La marca de nutrición inne se rige rigurosamente por los estrictos estándares farmacéuticos alemanes. Inspirándose en la leche materna y los alimentos naturales para su I+D, ofrece nutrición científica a la comunidad global. Con cinco centros de I+D ubicados en Alemania, Italia, Estados Unidos y China, y la creación del Instituto de Nutrición y Salud inne, la marca ha acumulado más de 180 patentes internacionales. Mediante colaboraciones con instituciones de prestigio, inne ha desarrollado un sistema integral de desarrollo y verificación de productos.

