Instituto Jane Goodall de Estados Unidos y FormationQ: programa de investigación en computación cuántica (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- El Instituto Jane Goodall de Estados Unidos y FormationQ lanzan el primer programa de investigación en computación cuántica de su tipo para explorar las raíces ecológicas de la guerra y la paz.

LONDRES y AUSTIN, Texas, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El Instituto Jane Goodall (JGI) de Estados Unidos y FormationQ anunciaron hoy una histórica colaboración en investigación a través de la cual se aplicará la computación cuántica de iones atrapados de IonQ a una de las preguntas más persistentes en la ecología del comportamiento: ¿por qué algunas especies participan en violencia intergrupal letal mientras que otras viven pacíficamente junto a sus vecinos?

El programa, que se lanza en el Día Mundial del Chimpancé y conmemora el 66º aniversario de la llegada de la doctora Jane Goodall a Gombe, Tanzania, para iniciar su estudio sobre chimpancés salvajes, tiene una duración de dos años y se basa en más de seis décadas de investigación de campo pionera. Reúne modelos computacionales avanzados, computación híbrida cuántica-clásica y ecología del comportamiento en un nuevo marco de investigación colaborativa de vanguardia.

El programa, titulado "Ecología de la Guerra y la Paz: Uso de Modelos Basados en Agentes Mejorados Cuánticamente para Explicar el Comportamiento Intergrupal Contrastante en Chimpancés y Bonobos", representa una aplicación pionera de la computación cuántica al estudio de la ecología, la evolución y el comportamiento, marcando un nuevo e innovador capítulo en la larga trayectoria del Instituto Jane Goodall de Estados Unidos en el uso de tecnologías innovadoras para apoyar la investigación, la conservación y la educación a largo plazo.

El programa reunirá el legado científico sin precedentes del JGI, el modelado de comportamiento desarrollado por investigadores de la Universidad de Minnesota, la experiencia de FormationQ en el diseño y la operación de programas aplicados y la plataforma de computación cuántica de IonQ.

El eje central del programa es B3GET (Comportamiento, Ecología, Genética, Evolución y Compensaciones), un sofisticado modelo basado en agentes donde primates virtuales viven, se mueven, buscan alimento, se reproducen e interactúan en paisajes artificiales. Los investigadores pueden variar sistemáticamente las condiciones ecológicas, como la distribución de alimentos, el tamaño del territorio y las reglas de cohesión grupal, para investigar cómo los factores ambientales influyen en los patrones de cooperación y conflicto a lo largo del tiempo.

Los chimpancés y los bonobos son los dos parientes vivos más cercanos de la humanidad, aunque presentan patrones de comportamiento intergrupal sorprendentemente diferentes. Jane Goodall observó en la década de 1970 la guerra entre chimpancés, en la que estos animales participaban en conflictos intergrupales organizados y letales. Los bonobos, en cambio, son conocidos por socializar pacíficamente entre comunidades.

Los investigadores piensan que la clave para explicar esta diferencia reside en la ecología: en la forma en que se distribuyen los alimentos en el paisaje, el tamaño de los territorios que cada especie debe cubrir y las decisiones que toman los individuos en cada momento sobre si viajar solos o en grupo. Décadas de investigación de campo han proporcionado información extraordinaria sobre estos comportamientos. A pesar de ello, comprender cómo interactúan numerosas variables ecológicas en sistemas complejos sigue siendo un desafío importante.

Al combinar modelos avanzados basados en agentes con enfoques computacionales híbridos cuántico-clásicos, el programa investigará cómo la computación cuántica puede ayudar a los investigadores a explorar este complejo espacio de maneras novedosas y mejorar la calibración de modelos de comportamiento a gran escala, lo que contribuirá a identificar las condiciones ecológicas que distinguen la agresión intergrupal letal de los chimpancés de la coexistencia más pacífica de los bonobos.

El proyecto también proporcionará información sobre cómo el comportamiento natural de los chimpancés se relaciona con su hábitat y el aumento de la mortalidad. Ambos factores son esenciales no solo para comprender a los chimpancés, sino también para identificar y proteger mejor sus hábitats y modelar sus poblaciones con el fin de desarrollar estrategias de conservación más efectivas.

La doctora Lilian Pintea, vicepresidenta de Ciencias de la Conservación del Instituto Jane Goodall e investigadora principal, afirmó:

"La doctora Jane Goodall dedicó más de 65 años a construir el registro continuo más completo de chimpancés salvajes. Ese legado de observación paciente y rigurosa se encuentra ahora con la vanguardia de la ciencia cuántica. El hecho de poder comprender las condiciones ecológicas que determinan cómo interactúan los chimpancés con sus hábitats y vecinos es fundamental para entender por qué las poblaciones prosperan o disminuyen, y dónde las acciones de conservación serán más importantes".

"Esta colaboración representa a la perfección la esencia del trabajo científico del Instituto Jane Goodall: aplicar estratégicamente las herramientas tecnológicas más potentes disponibles a las cuestiones más importantes para los chimpancés, para la conservación y para nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Este programa es uno de los últimos en los que Jane y yo trabajamos juntas. Su lanzamiento hoy, en el 66º aniversario de su primer día en Gombe, tiene un profundo significado para mí".

Nada Hosking, fundadora y consejera delegada de FormationQ, declaró:

"Este programa parte de una profunda pregunta científica, décadas de extraordinaria investigación de campo y un modelo sofisticado diseñado para comprender un sistema natural sumamente complejo. El papel de FormationQ en esta colaboración consiste en combinar estos elementos con las capacidades de computación cuántica de vanguardia de IonQ y desarrollar un programa de investigación en torno a una pregunta que nunca antes se había abordado de esta manera".

"Pensamos que el verdadero potencial de la computación cuántica surgirá cuando la experiencia, los datos y los modelos líderes a nivel mundial se conecten con la tecnología de forma que permitan a los investigadores plantear nuevas preguntas. Pocos puntos de partida podrían ser más significativos que el extraordinario legado científico de Jane Goodall y lo que aún puede enseñarnos sobre la naturaleza, la conservación y nosotros mismos".

Notas para los redactores

B3GET fue desarrollado por la doctora Kristin N. Crouse, investigadora postdoctoral asociada de la Universidad de Minnesota, quien será coinvestigadora y líder de investigación a tiempo completo del proyecto. El equipo del proyecto también incluye al doctor Michael L. Wilson como coinvestigador, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Minnesota, con el apoyo de la infraestructura de investigación del Instituto de Supercomputación de la Universidad de Minnesota. Michael Wilson, profesor de Ecología, Evolución y Comportamiento, es investigador principal del Consorcio de Investigación de Gombe y cuenta con más de 25 años de experiencia trabajando en el proyecto de chimpancés de Gombe, incluyendo tres años como director de investigación de campo del Centro de Investigación de Arroyos de Gombe.

El Instituto Jane Goodall (JGI) de Estados Unidos aporta conocimientos de más de 65 años de registros de investigación de campo, lo que permite definir las áreas de enfoque de este programa de investigación gracias a su experiencia especializada. FormationQ reunirá a los socios, diseñando y operando el componente cuántico aplicado del programa, mientras que IonQ proporcionará la plataforma de computación cuántica y la capacidad técnica a través de sus sistemas de iones atrapados.

Acerca del Instituto Jane Goodall

El Instituto Jane Goodall (JGI) es una organización global de conservación fundada en el año 1977 que promueve el legado de la doctora Jane Goodall a través de 30 oficinas en todo el mundo. El Instituto Jane Goodall continúa la visión de Jane de inspirar esperanza y transformarla en acción mediante programas basados en la ciencia y la tecnología, centrados en la investigación y rehabilitación de la vida silvestre, la conservación liderada por la comunidad y la participación juvenil. A través del programa juvenil Jane Goodall's Roots & Shoots, presente en 75 países de todo el mundo y en constante expansión, el JGI está creando un movimiento de personas comprometidas que defienden su misión de crear un mundo mejor para las personas, los animales y nuestro medio ambiente.

Para más información, visite JaneGoodall.org y RootsAndShoots.org. Siga a @JaneGoodallInst y @RootsAndShoots.

Acerca de FormationQ

FormationQ es la plataforma que impulsa la adopción global de la tecnología cuántica. La empresa crea las vías institucionales y las estructuras de colaboración que permiten que las tecnologías cuánticas pasen de la investigación de vanguardia a su uso en el mundo real. En colaboración con instituciones líderes y socios tecnológicos, FormationQ gestiona y apoya programas que promueven el desarrollo del talento, la creación de aplicaciones y la coordinación del ecosistema de forma que sean gobernables, fiables y sostenibles a lo largo del tiempo.

Acerca de IonQ

IonQ, Inc. [NYSE: IONQ] es la plataforma y fundición cuántica líder a nivel mundial, que ofrece soluciones cuánticas integradas para computación, redes, sensores y seguridad. La nueva generación de computadoras cuánticas de IonQ, la IonQ Tempo, es la más reciente de una línea de sistemas de vanguardia que han ayudado a clientes y socios, como Amazon Web Services, NVIDIA y Astrazeneca, a lograr un rendimiento 20 veces superior y a acelerar la innovación en el descubrimiento de fármacos, la ciencia de los materiales, la modelización financiera, la logística, la ciberseguridad y la defensa. En 2025, la compañía alcanzó una fidelidad de puerta de dos cúbits del 99,99%, estableciendo un récord mundial en rendimiento de computación cuántica.

Con sede en College Park, Maryland, IonQ tiene operaciones en California, Colorado, Massachusetts, Tennessee, Washington, Italia, Corea del Sur, Suecia, Suiza, Canadá y Reino Unido. Nuestros servicios de computación cuántica están disponibles a través de los principales proveedores de nube, y también satisfacemos las necesidades de clientes de redes y sensores en tierra, mar, aire y espacio. IonQ está haciendo que las plataformas cuánticas sean más accesibles y tengan un mayor impacto que nunca. Obtenga más información en IonQ.com.

Contactos para medios de FormationQformationq@edelman.com FormationQmedia@formationq.com

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