COMUNICADO: Interdye Asia se celebrará en Ho Chi Minh City en noviembre

Publicado 10/10/2018 19:00:48 CET

SHANGHAI, 10 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- La octava Asia International Dye Industry, Pigments and Textile Chemicals Exhibition ("Interdye Asia"), acogida por la China Dyestuff Industry Association, la China Dyeing and Printing Association y el Consejo chino de promoción del comercio internacional, sub-consejo de Shanghai, y organizada en conjunto por la China Dyestuff Industry Association y Shanghai International Exhibition Service Co., Ltd., se celebrará en el centro de exposiciones Saigon Exhibition & Convention Center de la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, del 21 al 24 de noviembre de 2018. La exposición ha atraído a más de 100 expositores de India, Malaysia, China continental, Hong Kong y Taiwán. Los expositores presentarán una amplia gama de colorantes ecológicos avanzados, pigmentos orgánicos, catalizadores, productos intermediarios, equipos para la evaluación de los efectos en el medio ambiente, así como equipos de impresión y equipos de automatización de teñido.

En su octavo año, la exposición ha introducido elementos internacionales al mercado de productos textiles de Vietnam

Acompañando a la prestigiosa exposición, Interdye Asia creará una plataforma para los fabricantes de colorantes y productos químicos de todo el mundo, donde tendrán la oportunidad de debutar y expandir sus canales de comercio, así facilitando al desarrollo del sector. Interdye Asia se ha celebrado con éxito por siete años en los mayores mercados del mundo para los fabricantes e importadores de colorantes y productos químicos, incluidos Vietnam, India, Indonesia y Turquía.

Gracias a la apertura del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y a un capital importante recibido incluso del Fondo de la Ruta de la Seda que ha entrado a los países de la Nueva Ruta de la Seda, el mercado de productos textiles de Vietnam esta desarrollándose rápidamente. A pesar de esto, siendo Vietnam un país agrícola por tradición, su industria química tiene bases débiles, dependiendo de los importes para un 70% de sus materiales textiles y colorantes. En el periodo de cinco años del 2013 al 2017, los exportes de colorantes chinos a Vietnam crecieron de 10.063 toneladas a 15.842 toneladas, con una tasa de crecimiento anual de un 12%.

Debido al éxito de una edición anterior de la exposición en Hanói en el 2014, la reputación e influencia del evento se establecieron tempranamente. Esta vez, Interdye Asia se ha trasladado a la ciudad de Ho Chi Minh, la capital económica de Vietnam, para ofrecer una comunicación directa entre los fabricantes y la demanda, y para atraer a los fabricantes de colorantes y productos químicos de nivel mundial al mercado de productos textiles de Vietnam. Además, la exposición se celebrará en conjunto con la 18.(a) Vietnam International Textile & Garment Machinery Exhibition, creando una plataforma de compras integral para la impresión y el teñido de los textiles, completada por componentes ascendentes y descendentes.

Gracias a la reputación de los organizadores y de la marca, la exposición ha atraído no solo a numerosos fabricantes reconocidos a nivel mundial, sino también a la participación de delegaciones de expositores de India y Taiwán. Se anticipa que la exposición se convertirá en un evento clave para intercambios entre los mejores fabricantes de colorantes y productos químicos del mundo y sus equivalentes locales en Vietnam.

La próxima exposición se celebrará, como lo ha sido antes, en conjunto con la China International Digital Textile Printing and Dyeing Automatics Exhibition y tendrá lugar del 10 al 12 de abril de 2019, con el objetivo de crear un centro único para la compra de productos y servicios de impresión y de teñido de textiles y de crear una plataforma más amplia para el desarrollo del sector.

CONTACTO: CONTACTO: Luyi Zhao, +86-21-6279-2828

Sitio Web: http://www.siec-ccpit.com/