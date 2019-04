IPsoft reconocida como empresa líder por una firma de investigación independiente (1)

Publicado 16/04/2019 12:40:44 CET

IPsoft ha sido reconocida como empresa líder en la evaluación de mercado "Standalone Chatbots for IT Operations"

Amelia, única solución en recibir una calificación "diferenciada" en los 10 criterios que se evaluaban

MADRID, 16 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- IPsoft, líder mundial en inteligencia empresarial, ha recibido hoy el reconocimiento como empresa líder entre otras ocho empresas seleccionadas para ser evaluadas en el informe "The Forrester New Wave(TM): "Standalone Chatbots for IT Operations, Q2 2019". En él, Forrester New Wave ha informado hoy que IPsoft es líder indiscutible del paquete con características sólidas de chatbot para operaciones de TI y es la mejor opción para las empresas que buscan comprometerse con la tecnología cognitiva.

La evaluación se basa en 10 criterios y "evidencia que los flujos de trabajo, el lenguaje, los modelos de intención y las integraciones dedicados a casos de uso de operaciones de TI son elementos clave para diferenciar a los líderes".

Según el informe, "con una biblioteca de modelos de idioma y flujos de trabajo de operaciones de TI granulares prefabricadas, informes detallados, una plataforma de automatización y una amplia capacitación en idiomas, Amelia de IPsoft lidera el mercado en idoneidad de operaciones de TI".

"Con la automatización de su flujo de trabajo y las funciones de desarrollo de lenguaje activo, IPsoft ofrece una solución ideal para aquellos que buscan funcionalidades avanzadas, como la creación de flujos de trabajo para interacciones más sofisticadas del centro de asistencia", afirma Forrester Research en el informe.

"En menos de seis meses, dos firmas de investigación líderes, Everest Group y Forrester, nos han reconocido como líderes. Inicialmente Everest Group en el informe "Conversing with AI - Intelligent Virtual Agents (IVA) Market Report 2019'' y ahora en la evaluación Forrester New Wave 2019. Esto nos demuestra que IPsoft sigue a la cabeza en la generación de valor y beneficios empresariales transformadores para nuestros clientes. A medida que aumenta el número de empresas que recurren a la inteligencia artificial y a la automatización para mejorar sus organizaciones y las experiencias de sus clientes, nos sentimos honrados de ser reconocidos líderes," afirmó Chetan Dube, Fundador y CEO de IPsoft.

En el informe "Standalone Chatbots for IT Operations" de Forrester New Wave 2019 se utilizaron los siguientes 10 criterios para evaluar a cada uno de los ocho proveedores emergentes más importantes: aprendizaje del chatbot, automatización del chatbot, arquitectura e integraciones, preparación del chatbot, desarrollo y herramientas, desarrollo y seguridad, gestión del bot, posicionamiento de proveedores, hoja de ruta y enfoque de mercado.

Acerca de Amelia

Conectar con IPsoft

