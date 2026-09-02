iRobot redefine la limpieza manos libres con su robot más potente hasta la fecha: el Roomba® Max 875 Combo (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo robot insignia de iRobot combina la tecnología patentada de aspiración SealForce™ con el sistema de fregado térmico de doble acción para ofrecer una limpieza profesional impecable.

El Roomba Max 875 Combo Robot + AutoWash™ Dock ofrece la limpieza manos libres más completa de iRobot, combinando la SealForce™ Vacuuming Technology activa con un flujo de aire tipo tornado de 20 L/s y 5 veces más potencia de succión1, además del fregado ultrasónico con vapor caliente ThermaMist™ con el rodillo de fregona más grande del sector y el protector de rodillo autoelevable con DriLift™ Technology patentada.

BEDFORD, Mass., 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- iRobot Corp., el fabricante de Roomba y líder en robótica de consumo y cuidado inteligente de suelos, presentó hoy el Roomba Max 875 Combo Robot + AutoWash™ Dock, su robot Roomba más avanzado hasta la fecha. Este robot incorpora tecnologías nuevas y avanzadas, como la tecnología patentada SealForce™ Vacuuming Technology, que optimiza la forma en que el robot aspirador concentra el flujo de aire y la potencia de succión para una limpieza más profunda de las alfombras.

El robot Roomba Max 875 Combo ofrece el mejor rendimiento de limpieza de suelos de la compañía hasta la fecha, aplicando más de 35 años de ingeniería robótica a los aspectos del cuidado de suelos que exige el consumidor actual: limpieza profunda de alfombras, eliminación de suciedad incrustada y protección de moquetas durante el fregado.

A la vanguardia de estos avances se encuentra la SealForce™ Vacuuming Technology patentada de iRobot, una reinvención mecánica de cómo un robot aspirador limpia las alfombras. En lugar de depender únicamente de la succión, el chasis baja una falda que crea un sello hermético contra las fibras de la alfombra, concentrando la potencia de aspiración precisamente donde se esconde la suciedad. Combinado con un flujo de aire tipo tornado de 20 L/s y una succión de 35.000 Pa, SealForce™ ofrece una limpieza de alfombras 3 veces más profunda y el mejor rendimiento de recogida de iRobot hasta la fecha.

"Con el robot Roomba Max 875 Combo, no solo aumentamos la potencia de succión general, sino que también cambiamos la forma en que esa succión se aplica a la alfombra", dijo Adam Pope, vicepresidente e ingeniero jefe de iRobot. "Con SealForce™, podemos sellar el chasis contra las fibras de la alfombra, de modo que el flujo de aire, que tiene el mayor impacto en el rendimiento de recogida, tenga por dónde ir en lugar de escaparse por los bordes. Una mayor succión ayuda, pero el sellado es lo que lo lleva a un nivel superior al que se había logrado hasta ahora".

El robot Roomba Max 875 Combo aplica esta misma ingeniería centrada en el consumidor y en la resolución de problemas al fregado. La ThermaMist™ Technology ultrasónica de iRobot rocía continuamente vapor caliente mientras friega, suavizando y aflojando los derrames secos para que las manchas difíciles desaparezcan en una sola limpieza, sin necesidad de frotar manualmente, logrando una eliminación de manchas 2 veces mejor. El nuevo rodillo PowerSpin™ Max Roller Mop de iRobot, con autolimpieza continua y el más grande del sector, frega con agua caliente a 300 RPM y 18 Newtons de presión hacia abajo para una limpieza 3,75 veces más profunda⁴ y una cobertura 1,2 veces mayor por pasada⁵.

Por último, el robot Roomba Max 875 Combo incorpora la DriLift™ Technology patentada de iRobot, impulsada por IA, que detecta automáticamente las alfombras, eleva el cepillo y baja un escudo protector para mantenerlas secas durante toda la limpieza.

"iRobot fue pionera en esta categoría hace más de dos décadas, y más de 50 millones de robots después, seguimos definiendo su futuro", afirmó Jennifer Lichtenheim, vicepresidenta sénior y directora general para América de iRobot. "Con el Roomba Max 875 Combo, hemos creado nuestro robot más avanzado hasta la fecha, que ofrece una limpieza impecable y totalmente manos libres. Y, lo que es más importante, hemos abordado los problemas clave que los consumidores nos han indicado que se debían solucionar. Seguimos impulsando la robótica doméstica para que la gente pueda dedicar menos tiempo a limpiar y más tiempo a lo que le gusta".

Detalles del producto

Roomba Max 875 Combo Robot + AutoWash™ Dock (MSRP €TBD)

La mejor aspiradora y fregona robot de iRobot, diseñada para una limpieza de nivel profesional en suelos duros y alfombras. Las características principales incluyen:

SealForce™ Vacuuming Technology patentada con flujo de aire tipo tornado de 20 L/s y potencia de succión de 35.000 Pa para una limpieza de alfombras 3 veces más profunda.

ThermaMist™ Technology ultrasónica que pretrata la suciedad incrustada con una niebla caliente continua para una eliminación de manchas 2 veces mejor.

El nuevo rodillo PowerSpin™ Max Roller Mop, con autolimpieza continua y el más grande del sector, es un 44 % más grande⁵, gira 2,5 veces más rápido⁴ a 300 RPM y ofrece una presión descendente de 18 Newtons para una limpieza 3,75 veces más profunda⁴.

Tecnología patentada DriLift™ con IA, protector de rodillo autoelevable para una protección completa de la alfombra.

PerfectEdge extiende el rodillo hasta 45 mm a lo largo de paredes y zócalos, con un cepillo lateral Edge-Sweeping que se expande hacia afuera para las esquinas.

Sistema doble anti-enredos: cepillo lateral espiral Edge-Sweeper y cepillo principal cortapelo, diseñado para hogares con mascotas y pelo largo.

AutoWash™ Dock lava el rodillo con agua caliente a 80 °C, lo seca con aire caliente a 55 °C, dispensa automáticamente el concentrado de limpieza StayClean™ y se vacía automáticamente en una bolsa de residuos AllergenLock™ de carbono para un mantenimiento manos libres de hasta 90 días.

El sistema LiDAR de doble línea ClearView™ Pro permite una navegación inteligente entre habitaciones; PrecisionVision™ AI reconoce y evita más de 300 objetos domésticos comunes.

Su diseño ultradelgado de 9,98 cm limpia debajo de muebles bajos y supera umbrales de hasta 3,5 cm.

La aplicación Roomba Home permite personalizar los horarios de limpieza, seleccionar habitaciones específicas, priorizar las zonas de mascotas y controlar la limpieza mediante comandos de voz⁶.

1 En comparación con Roomba 505 Robot2 En comparación con aspirar alfombras sin SealForce™3 En comparación con fregar sin ThermaMist™4 En comparación con Roomba Max 775 Robot5 En comparación con standard PowerSpin™ roller mop6 Funciona con dispositivos compatibles con Alexa, Siri y el Asistente de Google. Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com o sus filiales. Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC. Siri es una marca registrada de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones.

Disponibilidad

El Roomba Max 875 Combo Robot + AutoWash™ Dock estará disponible en www.irobot.com a partir del 2 de septiembre por 1.099 £.

Acerca de iRobot Corp.

iRobot es una empresa global de robótica de consumo que diseña y fabrica robots inteligentes e innovaciones para el hogar que mejoran la vida. iRobot presentó la primera aspiradora robot Roomba en 2002. Hoy en día, iRobot es una empresa global que ha vendido más de 50 millones de robots en todo el mundo. El catálogo de productos de iRobot incluye tecnologías y conceptos avanzados en limpieza, mapeo y navegación. A partir de este catálogo, los ingenieros de iRobot desarrollan robots y dispositivos inteligentes para el hogar que ayudan a los consumidores a mantener sus hogares más fáciles y saludables. Roomba. La original. Con la confianza de más de 50 millones de hogares. Para obtener más información sobre iRobot, visite www.irobot.com.

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