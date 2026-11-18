(Información remitida por la empresa firmante)

Greenoaks y Sequoia Capital lideran conjuntamente esta ronda que ha superado la demanda prevista, mientras Isomorphic Labs continúa avanzando en sus modelos de simulación fundamentales, desarrollando y ampliando su cartera de candidatos a fármacos (tanto propios como en colaboración) y construyendo su infraestructura global de bioingeniería impulsada por inteligencia artificial.

LONDRES, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Isomorphic Labs, una empresa de inteligencia artificial centrada en el diseño y desarrollo de nuevos medicamentos, ha anunciado hoy una ronda de financiación de serie C por valor de 5.000 millones de dólares. La ronda estuvo coliderada por Greenoaks y Sequoia Capital, junto con Andreessen Horowitz (a16z) y otros nuevos inversores, contando además con una importante inversión continuada por parte de Alphabet. En la ronda también participaron todos los inversores actuales: Thrive Capital, MGX, GV, CapitalG, Temasek y el UK Sovereign AI Fund.

Isomorphic está ampliando su motor patentado de diseño de fármacos (IsoDDE) y su cartera de candidatos terapéuticos desarrollada mediante inteligencia artificial con el fin de ofrecer la próxima generación de medicamentos. IsoDDE integra un conjunto de modelos fundamentales de IA basados en simulación, diseñados para operar de forma nativa en diversas áreas terapéuticas y modalidades farmacológicas. IsoDDE explora amplios espacios químicos y permite al equipo de primer nivel de Isomorphic diseñar, perfeccionar y crear moléculas meticulosamente concebidas que poseen propiedades óptimas, características de los fármacos eficaces.

La amplitud y precisión de los modelos de simulación que conforman IsoDDE elevan la exactitud de las predicciones a niveles cercanos a los resultados experimentales, proporcionando un conjunto de capacidades que impulsan el desarrollo de medicamentos innovadores. Estos modelos, junto con potentes agentes patentados capaces de analizar y razonar sobre sistemas biológicos de gran complejidad, se traducen de manera directa y constante en avances dentro de la cartera de candidatos terapéuticos de la empresa, que abarca múltiples modalidades, abordando algunos de los desafíos más complejos del sector. Este impulso está generando resultados preclínicos positivos, tanto en programas internos centrados en oncología e inmunología como en proyectos desarrollados con socios, sentando así las bases para el inicio de la fase clínica.

Este nuevo capital acelera los avances científicos y los progresos en inteligencia artificial (IA) propios de la empresa que está logrando Isomorphic. La compañía seguirá perfeccionando IsoDDE y profundizando en nuevas áreas de la biología mediante el uso de modelos altamente avanzados. Con el fin de desarrollar clases de terapias nuevas y transformadoras, Isomorphic está creando un ecosistema de socios que permita avanzar en la comprensión de los mecanismos biológicos de las enfermedades. Paralelamente, la empresa está construyendo la infraestructura global necesaria para impulsar el futuro de la bioingeniería basada en la IA. Los fondos también servirán para seguir desarrollando una infraestructura escalable centrada en la IA destinada al desarrollo traslacional y clínico, a medida que la compañía avanza con sus fármacos candidatos hacia los ensayos clínicos.

"Cuando fundamos Isomorphic, estábamos convencidos de que la biología podía comprenderse y modelarse a su nivel molecular más fundamental, y que este proceso podía acelerarse radicalmente mediante la IA", afirmó Sir Demis Hassabis, fundador y consejero delegado de Isomorphic Labs. "Nuestro motor de diseño de fármacos genera moléculas con una precisión y una velocidad sin precedentes. Esta ronda de financiación nos permite acelerar nuestros avances: desarrollar modelos biológicos fundamentales, profundizar en nuestra comprensión sistémica de las enfermedades e impulsar nuestros primeros programas terapéuticos hacia los ensayos clínicos, con el objetivo de generar un impacto tangible para los pacientes".

"Cada semana logramos avances científicos reproducibles gracias a nuestros modelos", afirmó Max Jaderberg, presidente de Isomorphic Labs. "Estos avances se traducen directamente en mejores perfiles moleculares con potencial para convertirse en nuevos medicamentos, permitiendo abordar algunos de los desafíos más complejos en el descubrimiento de fármacos. Nuestros equipos interdisciplinarios combinan a investigadores líderes a nivel mundial en aprendizaje automático con expertos de primer nivel en la búsqueda de fármacos; juntos, resuelven de forma habitual problemas biológicos complejos que habían estancado la investigación tradicional durante décadas. Estamos transformando nuestros descubrimientos en posibles medicamentos que pueden cambiar vidas, apoyándonos en la infraestructura que estamos creando para el futuro de la bioingeniería, gracias al respaldo de nuestros inversores".

"El descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos es un desafío de optimización de una escala casi infinita", señaló Neil Mehta, fundador y socio director de Greenoaks. "Isomorphic está transformando este proceso mediante la creación de sistemas de aprendizaje profundo capaces de predecir comportamientos biológicos complejos con una precisión extraordinaria, trazando así, de manera sistemática, el camino hacia nuevos fármacos. Estamos convencidos de que Demis, Max y el equipo de Isomorphic están construyendo el futuro del descubrimiento de medicamentos impulsado por la inteligencia artificial, y nos enorgullece colaborar con ellos en esta misión fundamental".

"Isomorphic Labs está desarrollando tecnología fundamental para el futuro de la medicina", comentó Konstantine Buhler, socio de Sequoia Capital. "Resulta inspirador ver cómo el equipo de Isomorphic transforma la inteligencia artificial avanzada en una cartera creciente de fármacos candidatos. Utilizar la IA para mejorar la salud humana es uno de los retos más importantes de nuestra generación. Nos sentimos orgullosos de coliderar esta ronda de financiación y de contribuir al avance del descubrimiento científico en el ámbito de la medicina".

ACERCA DE ISOMORPHIC LABS

Isomorphic Labs se fundó en 2021 con el objetivo de transformar el descubrimiento de fármacos mediante la inteligencia artificial, dando paso a una nueva era de avances biomédicos. Isomorphic Labs está dirigida por el consejero delegado Sir Demis Hassabis y el presidente Max Jaderberg. Isomorphic Labs ha desarrollado un motor de diseño de fármacos basado en IA líder a nivel mundial, que comprende modelos fundamentales de IA capaces de operar en múltiples áreas terapéuticas y modalidades farmacológicas. La compañía innova continuamente en la arquitectura de modelos y desarrolla capacidades de vanguardia para impulsar el diseño de fármacos. Isomorphic Labs tiene su sede en Londres y oficinas en Cambridge, Massachusetts y Lausana, Suiza. Isomorphic Labs está impulsando una amplia y ambiciosa cartera de diseño de fármacos a través de programas en colaboración y programas internos propios. Para obtener más información, visite www.isomorphiclabs.com y síganos en LinkedIn y X.

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