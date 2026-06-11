ITRI impulsa la colaboración entre Taiwán y Europa en materia de 6G en la Cumbre EuCNC & 6G

(Información remitida por la empresa firmante)

HSINCHU, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En la Cumbre EuCNC & 6G de 2026, el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial (ITRI) reforzó la participación de Taiwán en el ecosistema global 6G a través de la creación de alianzas internacionales, el intercambio técnico y la exhibición de tecnología.

Liderando una delegación taiwanesa de representantes de la industria y la investigación, ITRI contribuyó al avance de la cooperación entre Taiwán y Europa en comunicaciones de próxima generación, facilitando la firma de un Memorando de Entendimiento entre la Asociación Europea de la Industria de Redes y Servicios Inteligentes 6G (6G-IA) y el Foro de la Industria 6G de Taiwán (6GIF). Este acuerdo promoverá la colaboración en el desarrollo de la tecnología 6G, las pruebas internacionales y la armonización de estándares, conectando aún más los ecosistemas 6G de Taiwán y Europa.

ITRI también firmó un Acuerdo de Cooperación con la Organización Neerlandesa para la Investigación Científica Aplicada (TNO) en el marco del programa de Servicios de Red del Futuro (FNS) para impulsar la investigación y el desarrollo conjuntos en detección y comunicaciones integradas (ISAC) para casos de uso específicos. El acuerdo respaldará la validación técnica y las futuras contribuciones a los estándares.

Como complemento a la firma del acuerdo, ITRI organizó una Sesión Especial en Taiwán que reunió a representantes de la industria, la academia y organizaciones de investigación de Taiwán y Europa para intercambiar opiniones sobre las tecnologías 6G emergentes, incluidas NTN, ISAC y AI-RAN, e identificar oportunidades de cooperación futura.

"El desarrollo global de la tecnología 6G está entrando en una nueva fase impulsada por la validación internacional y la colaboración del ecosistema", declaró Pang-An Ting, vicepresidente de ITRI y director general de los Laboratorios de Investigación de Información y Comunicaciones. "A medida que convergen las tecnologías de comunicaciones, IA, sensores y satélites, ITRI trabaja con socios globales para impulsar la validación, la armonización de estándares y la innovación".

Además de sus iniciativas de colaboración, ITRI presentó tecnologías de comunicaciones 6G y por satélite, incluyendo chipsets para estaciones base 6G, sistemas integrados de detección y comunicaciones (ISAC), redes no terrestres (NTN) y gestión inteligente de redes.

Entre los aspectos más destacados se encontraba el chipset para estaciones base 6G desarrollado por ITRI, que combina un front-end de radiofrecuencia FR3 con una arquitectura de antenas de alta densidad para ofrecer una capacidad de transmisión casi cinco veces superior a la de las estaciones base 5G actuales.

ITRI también presentó un sistema ISAC desarrollado con socios europeos que permite la detección y el posicionamiento en tiempo real mediante la infraestructura de comunicaciones existente, mejorada con algoritmos de IA. Entre las aplicaciones demostradas se incluyeron la detección de drones, la monitorización del espacio aéreo a baja altitud y el posicionamiento en interiores, con posibles aplicaciones en transporte inteligente, fabricación, seguridad pública y gestión del espacio aéreo.

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