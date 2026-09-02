Itversia aporta su experiencia a Turquía --sede de uno de los programas de inspección técnica de vehículos más grandes d

(Información remitida por la empresa firmante)

Itversia Gestión, operador de inspección técnica de vehículos en España, ha salido al terreno para el nuevo sistema que TURKA operará en Turquía durante 20 años (2027-2047), tras la apertura del Centro Piloto en Arnavutköy, Estambul, donde se desarrollarán y probarán la tecnología, los equipos y los procesos que se utilizarán a partir del 15 de agosto de 2027.

ISTANBUL, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Turquía, uno de los mayores mercados del mundo con cerca de 34,5 millones de vehículos y 16 millones de inspecciones al año, prestará servicio en 352 centros dentro de un programa de inversión de unos 3.000 millones de dólares, con aproximadamente 900 líneas de inspección. El modelo operativo, los procesos y la infraestructura digital se probarán primero con vehículos reales en el Centro Piloto de Estambul antes de extenderse a todo el país.

Con una larga trayectoria gestionando estaciones ITV en España bajo normativa de la Unión Europea, Itversia Gestión participa en Turquía no solo como proveedor tecnológico, sino aportando su experiencia en gestión de estaciones.

Centros de inspección técnica de vehículos de alta tecnología

La experiencia de la empresa en sus operaciones de Madrid se trasladará a los 352 centros del país. El nuevo centro incorpora sistemas de imagen con inteligencia artificial, sensores, medición de neumáticos sin contacto e infraestructuras de inspección de bajos de vehículo de alta resolución, y también se usará para formación del personal, pruebas, I+D y desarrollo de procesos hasta agosto de 2027.

El proyecto en Turquía es una de las mayores operaciones internacionales en las que Itversia ha participado hasta la fecha.

El presidente del Consejo de Administración de TURKA, Halis Ezer, declaró: "Al establecer en Turquía uno de los mayores sistemas de inspección técnica de vehículos del mundo, aprovechamos la experiencia de nuestros socios internacionales. El bagaje de Itversia Gestión en gestión de estaciones y procesos, conforme a los estándares europeos, es una parte clave de esta estructura, con la que construimos un sistema seguro, eficiente y centrado en el usuario".

TURKA fue fundada por el Grupo de Empresas Conjunto MOI, ganador de la licitación internacional de 2025, que reúne al Grupo MetGün (Turquía), Opus Group (EE. UU.), Itversia Gestión (España) y la argentina VTV Norte, aportando experiencia de Norteamérica, Europa y Latinoamérica.

El objetivo es combinar este bagaje internacional con las necesidades de Turquía para crear uno de los sistemas de inspección técnica de vehículos más modernos e innovadores del mundo.

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