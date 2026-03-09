JDEnergy presenta soluciones de almacenamiento de energía para todo tipo de escenarios en KEY Energy 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

RIMINI, Italia, 9 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- JDEnergy debutó en KEY – The Energy Transition Expo 2026, celebrada en el Centro de Exposiciones de Rímini (Italia) el 4 de marzo, presentando sus últimas innovaciones en almacenamiento de energía y reforzando su compromiso con el mercado europeo en rápido crecimiento. JDEnergy presentó una gama de soluciones de almacenamiento inteligentes y adaptables a cualquier escenario, diseñadas para abordar las cambiantes necesidades de la transición energética europea.

En la feria, JDEnergy presentó tres productos estrella: eBlock-100C, eBlock-250 y eBlock-418A, que abarcan aplicaciones clave, como C&I y almacenamiento de energía a escala de servicios públicos. La cartera de productos despertó un gran interés entre los actores del sector que buscan soluciones flexibles y fiables para los sistemas eléctricos europeos en constante evolución.

El eBlock-100C destaca por su diseño integrado de energía solar y almacenamiento. Integra energía fotovoltaica, infraestructura de carga de vehículos eléctricos y respaldo diésel en un solo sistema. Compatible con operaciones tanto conectadas a la red eléctrica como aisladas, ofrece múltiples modos EMS, como optimización del autoconsumo, despacho económico y energía de respaldo, lo que permite proyectos híbridos de energía solar, almacenamiento y carga que reducen los costes de electricidad y garantizan un suministro energético fiable.

Diseñado para aplicaciones del lado del usuario, el eBlock-250 admite expansión flexible en paralelo del lado de CA y conmutación en milisegundos entre los modos conectado a la red y en isla, lo que garantiza un suministro eléctrico ininterrumpido para cargas críticas en instalaciones como fábricas y centros de datos. Su instalación simplificada también ayuda a reducir los costes de implementación.

Mientras tanto, el eBlock-418A se centra en aplicaciones de almacenamiento de energía a escala de red. Equipado con una avanzada plataforma de control de clústeres heterogéneos, el sistema puede coordinar miles de unidades con una respuesta de despacho inferior a 100 milisegundos. Con acoplamiento del lado de CA y una profundidad de descarga de hasta el 100 %, el sistema ofrece una alta flexibilidad operativa y una eficiencia de conversión de CA superior al 90 %, lo que mejora la rentabilidad general del proyecto.

La presentación en KEY Energy 2026 también destacó la creciente presencia internacional de JDEnergy. Ya ha entregado más de 2.000 proyectos de almacenamiento de energía a escala mundial y ha sido reconocido por BloombergNEF como fabricante de almacenamiento de energía de nivel 1 durante varios trimestres consecutivos.

A medida que avanza su estrategia de internacionalización, JDEnergy ha expandido rápidamente su presencia global en Europa, América y el Sudeste Asiático. Europa se ha convertido en un mercado estratégico clave donde JDEnergy ha desarrollado sólidas ventajas competitivas.

JDEnergy ha fortalecido su competitividad regional a través de la certificación de cumplimiento de la red italiana y las aprobaciones de seguridad de la UE, al tiempo que fortalece sus capacidades de servicio local a través de equipos regionales, asociaciones logísticas y programas de capacitación técnica para socios.

Con su primera aparición en una exposición europea en 2026, JDEnergy pretende profundizar aún más su presencia en la región y apoyar la transición energética de Europa con soluciones de almacenamiento de energía inteligente, de alta seguridad y eficiencia.

Aprenda más sobre JDEnergy: www.jdenergy.com

