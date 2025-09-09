JEGI LEONIS cierra la fusión y presenta su nueva marca en medio de un flujo récord de operaciones

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK y LONDRES, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- JEGI LEONIS (www.JL-co.com), una destacada empresa de asesoría en fusiones y adquisiciones para los sectores tecnológico, de software, medios de comunicación y servicios empresariales a nivel mundial, ha presentado su nueva imagen de marca tras su exitosa fusión. Al comenzar este nuevo capítulo, la empresa sigue avanzando hacia un flujo de operaciones récord en 2025.

La empresa fusionada aporta casi 40 años de liderazgo, experiencia y profundos conocimientos especializados en fusiones y adquisiciones para ofrecer soluciones personalizadas y sin conflictos que maximicen el valor para los clientes. La empresa ha completado más de 900 transacciones y seguirá centrándose en operaciones en una gama más amplia de sectores.

"Desde que unimos fuerzas a principios de este año, hemos sido testigos del enorme éxito logrado gracias al arduo trabajo de los miembros de nuestro equipo", afirmó Robert Koven, consejero delegado conjunto y director de JEGI LEONIS. "Estoy emocionado por ver cómo podemos aprovechar nuestros logros mientras miramos hacia el futuro bajo nuestra nueva identidad".

Con un equipo global de expertos en el sector, JEGI LEONIS tiene una importante presencia en Nueva York, Londres, Boston y San Francisco. El equipo de banqueros de la empresa ha trabajado para bancos de inversión líderes, así como para actores financieros y estratégicos en cada uno de sus sectores verticales clave, lo que ha contribuido directamente a sus habilidades y experiencia para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos. Este grupo de talentos global no solo diversifica la experiencia, sino que garantiza que se aprovechen las perspectivas emergentes y los conocimientos matizados del sector para mejorar el éxito de los clientes, fomentar la innovación y mantener a la empresa a la vanguardia de las tendencias del mercado.

"Estamos muy emocionados por comenzar este nuevo capítulo en la historia de nuestra empresa", añadió Wilma Jordan, presidenta ejecutiva de JEGI LEONIS. "Aunque nuestro nombre y nuestra imagen cambien, nuestro compromiso duradero de guiar a nuestros clientes en la negociación de acuerdos y la creación de valor sigue siendo el mismo".

Scott Mozarsky, consejero delegado conjunto y director general, y Doug Stowe, presidente y director de operaciones, se unen al equipo directivo de JEGI LEONIS para liderar sus iniciativas globales. La empresa cuenta con el apoyo de un equipo de 80 profesionales en todo el mundo que se dedican a mantener el enfoque centrado en el cliente y las mejores prácticas de la empresa.

JEGI LEONIS ha asesorado en 20 operaciones en lo que va de año y está en camino de cerrar 40 antes de que finalice el año.

Acerca de JEGI LEONISJEGI LEONIS es una destacada firma de asesoría en fusiones y adquisiciones para los sectores globales de tecnología, software, medios de comunicación y servicios empresariales. Asesoramos a fundadores, inversores y corporaciones globales en una amplia gama de transacciones, incluyendo fusiones y adquisiciones por parte del comprador y del vendedor, recapitalizaciones, desinversiones y soluciones de asesoramiento en materia de deuda. Con sede en Nueva York, nuestro equipo global de más de 80 profesionales ofrece una profunda experiencia en el sector, lo que mejora el apoyo personalizado a cada cliente e impulsa el valor global. Para obtener más información, visite www.JL-co.com.

