Jennmar anuncia una alianza con la mina Kemi de Outokumpu

(Información remitida por la empresa firmante)

El contrato exclusivo con la mayor mina subterránea de Finlandia amplía significativamente la presencia europea de Jennmar.

Jennmar Finland se establece para brindar apoyo local.

PITTSBURGH, 31 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Jennmar, proveedor global de productos de infraestructura y servicios especializados para los sectores civil, solar, minero y de la construcción, anunció una alianza estratégica a largo plazo con Outokumpu Corporation, líder mundial en acero inoxidable sostenible, para el suministro de productos de control de terreno para la mina Kemi, la mayor mina subterránea de Finlandia y la única mina de cromo operativa de Europa. Como parte de esta alianza, Jennmar ha creado Jennmar Finland, una nueva entidad que agilizará y simplificará las transacciones comerciales para Outokumpu y los equipos directivos de la mina.

Esta alianza representa un hito comercial significativo para Jennmar, ya que expande su presencia en Europa y profundiza su colaboración con operadores mineros líderes a nivel mundial. En virtud de este acuerdo plurianual, Jennmar proporcionará una gama completa de equipos esenciales para el apoyo en tierra, incluyendo pernos de techo, pernos de cable, malla, accesorios de acero y resinas bombeables, adaptados a las condiciones subterráneas únicas de la mina Kemi. La compañía también aprovechará su cadena de suministro global y su experiencia técnica para mejorar la seguridad, la estabilidad y la eficiencia de la producción en una de las operaciones de cromita más importantes del mundo occidental.

"Me complace enormemente que Outokumpu haya elegido a Jennmar para abastecer la mina Kemi durante los próximos cinco años", declaró Mike Petkovich, presidente de Jennmar Europa. "La mina Kemi de Outokumpu es una de las operaciones mineras más grandes e impresionantes de Europa, lo que representa una oportunidad excepcional para demostrar la amplitud de nuestros productos y capacidades técnicas en la región. Ya hemos forjado una sólida relación de trabajo con los equipos comerciales y técnicos de la mina Kemi y nos ha impresionado constantemente su experiencia y profesionalidad. Esperamos brindar a la mina Kemi de Outokumpu nuestro más alto nivel de servicio y apoyo durante toda la colaboración, facilitada por la creación de nuestra nueva entidad, Jennmar Finlandia".

"En la mina Kemi de Outokumpu, llevamos a cabo extensas operaciones de apoyo en tierra para garantizar los más altos estándares de seguridad para nuestro personal, a la vez que mitigamos los riesgos de producción. Nos complace colaborar con Jennmar, un líder del sector reconocido a nivel mundial", declaró Henri Simpanen, director de la mina Kemi y vicepresidente de Outokumpu.

La mina Kemi de Outokumpu es la mayor mina subterránea de Finlandia y la única mina de cromo en la Unión Europea. Con una capacidad de procesamiento de mineral de 2,7 millones de toneladas anuales, la mina Kemi suministra el cromo para la producción de ferrocromo y acero inoxidable de Outokumpu en la cercana ciudad de Tornio. Jennmar será un socio estratégico a largo plazo para el control de terrenos, garantizando la estabilidad y eficiencia de este activo subterráneo de importancia estratégica. Asimismo, Jennmar colaborará estrechamente con la dirección y los equipos técnicos subterráneos de la mina Kemi para apoyar un proceso estructurado de gestión del cambio, diseñado para optimizar las operaciones mineras.

Acerca de Jennmar

Jennmar es un proveedor líder mundial de productos de infraestructura y servicios especializados para los sectores de infraestructura civil, energía solar, minería y construcción. Durante más de 100 años, Jennmar se ha centrado en la fabricación de productos y en ofrecer soluciones que contribuyen a la seguridad y productividad de los trabajadores. Para más información, visite www.jennmar.com.

Acerca de Outokumpu

La visión de Outokumpu es ser pionera en materiales y tecnologías que impulsen el futuro. Como líder mundial en acero inoxidable sostenible, Outokumpu acelera la transición ecológica y lidera el desarrollo de metales y soluciones con bajas emisiones de CO₂ en toda la cadena de valor del acero inoxidable, y más allá.

El modelo de negocio de Outokumpu se basa en la economía circular: sus productos se fabrican con más del 90 % de materiales reciclados, que se transforman en acero inoxidable totalmente reciclable con una huella de carbono hasta un 75 % menor que la media del sector. Este acero se utiliza en diversas aplicaciones, como infraestructuras, energía, aplicaciones industriales y electrodomésticos. Con su nueva estrategia EVOLVE, Outokumpu se centra en maximizar el valor del acero inoxidable sostenible, ampliando su oferta en materiales y aleaciones avanzadas, ferrocromo y tecnologías innovadoras. Outokumpu cuenta con plantas de producción en Finlandia, Alemania, Suecia, Países Bajos, Estados Unidos y México, y su mina de Kemi, Finlandia, es la única mina de cromo de la Unión Europea. En 2025, los ingresos de Outokumpu ascendieron a 5.500 millones de euros. Outokumpu emplea a aproximadamente 8.600 profesionales en casi 30 países, con sede en Helsinki, Finlandia, y cotiza en el Nasdaq Helsinki. Más información: www.outokumpu.com

Contactos

JennmarMichelle EastlyDirectora de Marketing, Jennmarmeastly@jennmar.com

OutokumpuOutokumpu media deskTel. +358 40 351 9840media@outokumpu.com

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