JIMMY presenta Nespure N9 en IFA 2026: El purificador de agua de sobremesa que también prepara café

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 4 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Tras el éxito de sus series Matrix y R9, JIMMY presenta en IFA una nueva innovación que redefine su categoría: Nespure N9, un purificador de agua de sobremesa y una cafetera de cápsulas, todo en uno.

JIMMY N9 responde a la creciente demanda de electrodomésticos multifuncionales que ahorran espacio sin sacrificar el rendimiento. Ofrece agua mineral purificada de calidad de laboratorio y café estilo barista desde una sola unidad compacta: sin necesidad de tuberías, solo conéctalo y listo.

Cada taza comienza con agua de mejor calidad. JIMMY N9, con un sistema de purificación de 5 etapas, combina una ultrafiltración (que elimina sustancias nocivas conservando los minerales esenciales) con un filtro de carbón activado de cáscara de coco que le da un toque suave y ligeramente dulce, que recuerda al agua de manantial y es perfecto para la hidratación diaria y la preparación de café.

Calienta en segundos. Hidrata al instante. Con solo pulsar un botón, el N9 proporciona agua caliente a 98 °C o agua a temperatura ambiente al instante, ideal para té, limonada, comidas rápidas o un vaso de agua.

Un toque, un barista en el interior. Compatible con cápsulas de la línea original, el N9 utiliza una bomba de alto rendimiento de 20 bares y tecnología de calentamiento rápido para una presión estable y una extracción óptima. Con solo pulsar un botón, prepara tu espresso o lungo favorito en segundos: sin complicaciones, solo puro placer.

Tu día, servido. Desde un café rápido por la mañana hasta un té por la tarde: un solo toque, una sola máquina, sin complicaciones. El N9 se une a la creciente familia de purificadores de agua de JIMMY en IFA de este año, junto con la serie R9 para las diversas necesidades de agua potable del hogar y la serie Matrix para una hidratación mejorada con bebidas con gas y hielo. La gama ampliada ha despertado gran interés entre socios comerciales, profesionales de la tecnología, medios de comunicación y creadores. Juntas, reflejan el compromiso de JIMMY de ofrecer soluciones de hidratación versátiles y compactas para cada estilo de vida: caliente, fría, con gas, hielo y ahora también café.

Las series JIMMY Matrix y R9 ya están disponibles en Amazon (DE/FR/ES), jimmyitalia.it, jimmy.bg, eMAG, Allegro, etc. El Nespure N9 llegará a toda Europa tras su debut en IFA.

Acerca de JIMMY

JIMMY es una marca tecnológica perteneciente a KingClean Electric Co., Ltd., con más de 32 años de experiencia en el desarrollo y la fabricación de pequeños electrodomésticos. Desde 1994, KingClean se ha consolidado como líder mundial del sector, con más de 800 ingenieros de I+D que registran más de 200 patentes nuevas anualmente y que actualmente posee más de 2.200 patentes. Aprovechando la sólida capacidad de I+D y fabricación de KingClean, JIMMY sigue siendo pionera en innovaciones que ofrecen una forma más limpia e inteligente de mejorar la calidad de vida y el bienestar general.

Contacto: Sally.hong@KingClean.com

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