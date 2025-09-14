(Información remitida por la empresa firmante)

John Crane presenta el revolucionario sello mecánico tipo 8628VL, que establece un nuevo punto de referencia para el rendimiento de las tuberías de etano

SLOUGH, Inglaterra, 14 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- John Crane ha lanzado el Tipo 8628VL, un sello mecánico de última generación diseñado para resolver los desafíos más difíciles de la industria del petróleo y el gas: mantener la integridad del sellado en tuberías multifásicas de etano y etileno. Diseñado para funcionar en condiciones volátiles de presión y temperatura, el Tipo 8628VL aprovecha la tecnología de ranura espiral sin contacto para ofrecer una fiabilidad excepcional, eficiencia operativa y cumplimiento ambiental.

Resolviendo el desafío multifásico en la infraestructura de tuberías

Las tuberías de etano presentan desafíos únicos debido al frecuente cambio de fase del fluido, de líquido a vapor y a supercrítico, lo que puede comprometer el rendimiento de los sellos convencionales. El Tipo 8628VL aborda este problema mediante el empleo de caras de sello duales sin contacto en una configuración en tándem, un diseño validado por una investigación de MDPI (Lubricants) revisada por pares. La investigación confirmó que las caras de sello sin contacto con ranura en espiral ofrecen una elevación hidrodinámica superior, resiliencia al cambio de fase y un funcionamiento sin desgaste en aplicaciones de fluidos volátiles, lo que permite que las tuberías de etano eliminen la fricción y el desgaste al utilizar el fluido de proceso en estos diferentes estados para proporcionar lubricación.

Instalaciones iniciales en campo en la Costa del Golfo de Estados Unidos

Una empresa líder en transmisión de etano que opera a lo largo de la Costa del Golfo de Estados Unidos se enfrentó a un importante desafío operativo: gestionar el cambio de fase durante el bombeo con variaciones de presión. El etano, que existe en estado líquido a aproximadamente 18°C (65°F) y 40 bar (580 psi), se transforma en vapor a aproximadamente 32°C (89°F). Este cambio de fase generó problemas de sellado y fiabilidad, lo que afectó el tiempo de actividad y la vida útil del sello.

El operador instaló cuatro sellos Tipo 8628VL en un equipo de bombeo de etano, que presentaba un rendimiento inconsistente a aproximadamente 1100 psi. Tras tres meses de operación continua y paradas intermitentes, los resultados fueron claros:

Rendimiento sin contacto en todas las fases: líquido, vapor y supercrítico

Fugas extremadamente bajas

Cero fallos

"El rendimiento es exactamente lo que esperábamos: consistente, fiable y robusto. Ahora tenemos plena confianza en el tiempo de actividad", afirmó un ingeniero sénior de fiabilidad de las instalaciones del cliente.

Además, la implementación generó mejoras apreciables en la respuesta del servicio, la asistencia del centro de servicio local y redujo los tiempos de reacondicionamiento. También redujo los costes asociados a los reacondicionamientos complejos, mientras que la capacidad multifásica del sello eliminó una causa clave de fallos prematuros.

Beneficios principales:

Mayor fiabilidad: Funciona casi el doble de tiempo que los sellos húmedos convencionales con fluido de barrera líquida, con un tiempo medio entre reparaciones (MTBR) de hasta 48 meses o más.

Eficiencia y sostenibilidad: Requiere solo de 2 a 3 galones por minuto (GPM) de fluido de lavado, una fracción de los 10 a 30 GPM necesarios cuando se aplican caras de sello en contacto. Esto reduce el tamaño, la capacidad y el coste resultante de los sistemas de fluido de lavado utilizados con tecnología de sellos en contacto.

Menores costes operativos: Requiere un mantenimiento mínimo, con un MTBR operativo de 48 meses o más.

Sistemas de soporte de sellado drásticamente simplificados: La configuración dual sin presión elimina la necesidad de sistemas complejos según el Plan API 54 o 53B . Esto elimina los fluidos de barrera líquida y el agua de refrigeración asociados a dichos sistemas.

Diferenciación competitiva en un mercado en cambio

"A diferencia de los sellos híbridos o de contacto, el Tipo 8628VL ofrece un funcionamiento sin contacto, incluso durante transiciones de fase rápidas", indicó Mike Eason, director de Tecnología de John Crane. "Es un avance significativo para el sector".

Eason añadió: "Seguiremos ampliando nuestra cartera con productos que cumplan con los objetivos de fiabilidad y transición energética del cliente. El Tipo 8628VL demuestra nuestro compromiso con la innovación para lograr una mayor eficiencia y cero emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)".

