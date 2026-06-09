Jonathan Bailey asume su nuevo papel como el "chico Martini"

(Información remitida por la empresa firmante)

El galardonado actor protagoniza una nueva campaña de MARTINI que celebra la espontaneidad, el aperitivo moderno y aporta el estilo italiano natural a la vida cotidiana.

HAMILTON, Bermuda, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Jonathan Bailey se une a la marca italiana de aperitivos MARTINI para presentar una nueva era del icónico "chico MARTINI". A través de una colaboración de varios años, el actor aporta una nueva energía a este emblemático personaje y pasa a formar parte de la lista de grandes nombres de Hollywood que han contribuido a construir el estilo, el carisma y el atractivo cultural característico de la marca.

La campaña se presenta con un nuevo y divertido cortometraje y una serie de retratos en los que Bailey llega a una soleada costa cercana a Venecia para participar en una serie de elegantes experiencias diseñadas para descubrir el arte de la sprezzatura: esa confianza y actitud natural que representan la esencia de MARTINI y de la cultura italiana.

El spot comienza con Bailey llegando en un coche de carreras MARTINI original de los años 70, un guiño a la legendaria herencia de la marca en las carreras. Recibido por un enigmático Maestro, se le presenta oficialmente su nuevo papel: convertirse en "chico MARTINI".

La campaña surge en un contexto en el que cada vez más personas buscan maneras más espontáneas y auténticas de relacionarse y disfrutar de los pequeños momentos del día a día. Un nuevo estudio de MARTINI revela que el 57 % de los europeos reconoce que rara vez sale de su zona de confort. Sin embargo, el 66 % asegura sentirse atraído por la idea de adoptar una "mentalidad italiana", lo que refleja un creciente deseo de disfrutar del día a día de una forma más espontánea, elegante y consciente del momento presente.

Para MARTINI, esa mentalidad no se trata de dónde estás. Se trata de cómo recibes a los demás, cómo llegas, cómo te vistes, cómo te relacionas y cómo eliges hacer que lo cotidiano se sienta un poco más especial.

Jonathan Bailey afirma: "Asumir el icónico papel de "chico MARTINI" es un honor. Me emociona muchísimo porque se trata de salir de la zona de confort, encontrar la confianza en uno mismo y vivir con alegría. Se trata de aportar esa chispa estimulante del estilo italiano a los momentos cotidianos. Me entusiasma formar parte de una campaña y un legado que invita a la gente a explorar todo eso".

En el centro de la campaña se encuentra la Colección MARTINI Spritz, creada para una nueva generación de ocasiones para el aperitivo y liderada por el MARTINI Bianco Spritz: una bebida ligera y refrescante diseñada para aportar el estilo italiano sin esfuerzo a cualquier momento. Con un 64 % de los europeos disfrutando ya de los spritz durante los meses más cálidos, la Colección MARTINI Spritz se incorpora a una tendencia estacional en pleno crecimiento, ofreciendo opciones sencillas y elegantes para reuniones informales, encuentros al atardecer y pequeños momentos cotidianos compartidos con amigos.

Como demuestra Bailey en la campaña, crear un aperitivo memorable no require de rituales elaborados ni conocimientos especializados. Preparado con tres partes de MARTINI Prosecco, dos partes de MARTINI Bianco y una parte de soda, removido suavemente con hielo y decorado con limón, menta y fresa, el MARTINI Bianco Spritz se convierte en una forma sencilla de servir al estilo italiano.

Emma Fox, vicepresidenta global de MARTINI, comentó: "Jonathan Bailey aporta la energía perfecta al chico MARTINI: elegante, seguro de sí mismo, divertido y con un magnetismo natural. Tiene una habilidad innata para hacer que cada momento sea a la vez inspirador y accesible, lo que lo convierte en el socio ideal para MARTINI".

"Esta campaña demuestra que el estilo italiano no se limita a la geografía o los viajes. Es una mentalidad y una forma de vida. Con la colección MARTINI Spritz, encabezada por el MARTINI Bianco Spritz, adoptar ese estilo de vida puede ser tan sencillo como servirse una copa, reunirse con amigos y darle un toque de estilo al momento".

La campaña, que se lanzará globalmente a través de televisión, streaming, plataformas digitales, redes sociales y experiencias interactivas, se desarrollará mediante una serie de historias diseñadas para acercar el espíritu de MARTINI y el estilo de vida italiano moderno a audiencias de todo el mundo. La campaña coincidirá con una gira de verano por Milán, la ciudad que define el estilo y la cultura del aperitivo, junto con otras activaciones de TERRAZZA MARTINI en ciudades clave como Milán, Madrid, Berlín, Biarritz, Montpellier y Nueva York. En conjunto, estas iniciativas llevarán la campaña más allá de la pantalla, integrándola en eventos sociales reales y conectando a MARTINI con las personas, los lugares y los rituales que dan forma a la cultura del aperitivo actual.

Para obtener más información sobre MARTINI, contacte con martini@ogilvy.com

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