Julien's Auctions anuncia "KAIJU KING: THE SOMPOTE SANDS LEGACY COLLECTION" (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

LA COLECCIÓN PERSONAL DEL VISIONARIO CINEASTA DE CIENCIA FICCIÓN SOMPOTE SANDS SOBRE LA HISTORIA DE ULTRAMAN SALE A SUBASTA POR PRIMERA VEZ PARA CONMEMORAR EL 60º ANIVERSARIO DE ESTA FRANQUICIA PIONERA

Raras miniaturas promocionales voladoras de Ultraman, estatuas de diseño, máscaras, trajes de producción, figuritas, pinturas en 3D de Ultraman, Pigmon y Alien Baltan del famoso diseñador Tohl Narita, carteles originales pintados a mano y mucho más, procedentes de películas emblemáticas como Hanuman and the Five Kamen Riders, Hanuman and the Seven Ultramen, Jumborg Ace & Giant, entre otras

Además, tesoros de archivo de la Edad de Oro y la era Shōwa del cine japonés, como el guion de Sands y la cámara Petri 7 de 35 mm utilizada en el rodaje del clásico de 1962 King Kong vs. Godzilla, figuras y objetos de colección vintage de kaiju de la década de 1970, entre los que se inluyen Bullmark, Bandai, Popy y otras marcas; una colección de carteles de cine que incluye un cartel japonés pintado a mano de 1962/63 con las firmas de Akira Kurosawa, Ishiro Honda, Eiji Tsuburaya y otros directores legendarios

EVENTO EXCLUSIVO DE SUBASTA EN VIVO Y EN LÍNEA

Miércoles, 23 de septiembre de 2026, en Los Ángeles

LOS ANGELES, 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions, la principal casa de subastas internacional especializada en el mundo del entretenimiento, ha anunciado hoy el evento de subasta de ciencia ficción de la temporada, "KAIJU KING: THE SOMPOTE SANDS LEGACY COLLECTION", una subasta en directo exclusiva que tendrá lugar el miércoles 23 de septiembre de 2026 en Los Ángeles y en línea en juliensauctions.com

Un extraordinario archivo compuesto por más de 300 objetos y recuerdos cinematográficos originales, procedentes directamente del legado del legendario cineasta y visionario del tokusatsu (efectos especiales) Sompote Sands, se subastará por primera vez en la historia, poniendo de relieve su trabajo en el universo de Ultraman (foto de la derecha: estatua de Ultraman Jack) y ofreciendo a los aficionados y coleccionistas una oportunidad única en la vida de hacerse con una pieza de este fenómeno de la cultura pop mundial. La colección, reunida a lo largo de cinco décadas por el fundador de Chaiyo Productions y expuesta en su museo 'Sompote House', en Tailandia, y comisariada personalmente por él, incluye trajes utilizados en la producción, miniaturas de monstruos, atrezo, guiones, figuras vintage de héroes, juguetes, ilustraciones originales y tesoros del detrás de las cámaras. También se destacarán objetos de sus inicios profesionales y su aprendizaje cinematográfico en Japón, incluyendo King Kong vs. Godzilla (1962), desde guiones de producción (foto de la izquierda, en manos de Sompote Sands), fotografías y equipo de rodaje hasta carteles y mucho más.

Sompote Sands fue un director y productor pionero en el ámbito de los efectos especiales en Tailandia durante las décadas de los 70 y los 80, admirado por llevar a la gran pantalla héroes gigantes y criaturas mitológicas en el sudeste asiático. Dirigió películas emblemáticas como Hanuman vs. 7 Ultraman, Hanuman and the 5 Kamen Riders y la película de superhéroes y kaiju Jumborg Ace & Giant (foto de la derecha: cartel original de Jumborg Ace & Giant), entre otras, llevando su brillante maestría en efectos prácticos y maquetas al público de su país natal, Tailandia.

La próxima subasta supone la primera vez que el archivo personal de producción de Sompote Sands, procedente de su empresa Chaiyo Productions —que representa su obra y la era de gran relevancia cultural de su época—, estará disponible para el público. Esta subasta se suma a toda la expectación y los eventos que tienen lugar en todo el mundo para celebrar el 60º aniversario de Ultraman. Desde el estreno de Ultraman en 1966 (foto de la izquierda: estatua de la máquina expendedora de Ultraman Ace del estreno de Hanuman and the Seven Ultramen), este pilar de la cultura pop japonesa se ha convertido en un fenómeno internacional, generando una industria de merchandising de mil millones de dólares y dando lugar a numerosas secuelas, spin-offs y homenajes en todo el mundo, además de influir en el anime, el manga y la era moderna del cine de ciencia ficción con éxitos de taquilla como Power Rangers, Pacific Rim, y Ready Player One entre otros. (foto de la derecha: fotografía del joven Sompote Sands en el plató de King Kong and Godzilla (1962), como parte de un conjunto de fotos del detrás de las cámaras de la película que se subastan actualmente)

"Sompote Sands fue el Steven Spielberg del sudeste asiático, un pionero del cine de ciencia ficción cuyas películas, que combinaban la narrativa del folclore tailandés con la magia de los efectos especiales prácticos, llenaban al público de asombro cinematográfico", afirmó Catherine Williamson, directora general de Entretenimiento de Julien's Auctions. "Esta excepcional subasta de objetos de su carrera cinematográfica y, en particular, de sus contribuciones a la franquicia de Ultraman, no solo entusiasmará a los aficionados y coleccionistas de este icono cultural mundial, sino también al floreciente mercado global de juguetes de colección, gracias a la colección de Sands de raros atrezo cinematográfico, figuras de acción y recuerdos de películas de la Edad de Oro intercultural de las producciones de ciencia ficción del sudeste asiático, que salen a subasta por primera vez".

Entre las piezas más destacadas de la subasta se incluyen:

Trajes originales de producción, máscaras, atrezo, miniaturas y estatuas

Una máscara de producción de Ultraseven de Hanuman and the Seven Ultramen , fabricada en fibra de vidrio con cableado interno para los ojos luminosos y la joya. En la película, Ultraseven es uno de los seis Ultras que la Madre de Ultra envía desde M78 a la Tierra para que se alíen con Hanuman con el fin de derrotar a un ejército de kaiju que ha surgido del interior del planeta. (estimación: 5.000–7.000 dólares)

fabricada en fibra de vidrio con cableado interno para los ojos luminosos y la joya. En la película, Ultraseven es uno de los seis Ultras que la Madre de Ultra envía desde M78 a la Tierra para que se alíen con Hanuman con el fin de derrotar a un ejército de kaiju que ha surgido del interior del planeta. (estimación: 5.000–7.000 dólares) Una miniatura voladora promocional original de Ultraman utilizada para promocionar Hanuman and the Seven Ultramen , pintada posteriormente a mano para el museo personal del director Sompote Sands. En la película se pueden ver miniaturas de este mismo estilo cuando los Ultra Brothers vuelan hacia la Tierra para llegar a la batalla, y después de salir victoriosos y regresar a su planeta natal. (estimación: 1.000–2.000 dólares)

, pintada posteriormente a mano para el museo personal del director Sompote Sands. En la película se pueden ver miniaturas de este mismo estilo cuando los Ultra Brothers vuelan hacia la Tierra para llegar a la batalla, y después de salir victoriosos y regresar a su planeta natal. (estimación: 1.000–2.000 dólares) El torso original del traje de producción de Jumborg Ace , utilizado en Jumborg Ace & Giant , compuesto por un traje de neopreno hecho a medida y un casco de fibra de vidrio y resina. (estimación: 2.000–3.000 dólares) En la película, Jumborg Ace (interpretado por Naoki Tachibana) es enviado a luchar contra los secuaces kaiju de Demon Go-Ne, que descienden a la Tierra con el fin de robar energía para la lente solar de Demon Go-Ne situada en la Luna.

, utilizado en , compuesto por un traje de neopreno hecho a medida y un casco de fibra de vidrio y resina. (estimación: 2.000–3.000 dólares) En la película, Jumborg Ace (interpretado por Naoki Tachibana) es enviado a luchar contra los secuaces kaiju de Demon Go-Ne, que descienden a la Tierra con el fin de robar energía para la lente solar de Demon Go-Ne situada en la Luna. Una máscara de yeso de Jumborg Ace , posiblemente creada como prototipo para la escena del cementerio en la que Demon Go-Ne jura vengarse de Jumborg Ace por haber matado a sus compañeros kaiju en Jumborg Ace & Giant (estimación: 300–500 dólares)

, posiblemente creada como prototipo para la escena del cementerio en la que Demon Go-Ne jura vengarse de Jumborg Ace por haber matado a sus compañeros kaiju en (estimación: 300–500 dólares) Una enorme estatua de Ultraman Jack, inspirada en una máquina expendedora , procedente del estreno en 1974 de * Hanuman and the Seven Ultramen en el Teatro Real Sala Chalermkrung de Bangkok. (estimación: 2.000–3.000 dólares)

, procedente del estreno en 1974 de * en el Teatro Real Sala Chalermkrung de Bangkok. (estimación: 2.000–3.000 dólares) Una miniatura del avión de combate 'Fighting Star', procedente del rodaje de Jumborg Ace & Giant , que aparece a lo largo de la película durante las batallas contra los kaiju. El avión lo pilotan miembros del PAT (Equipo de Ataque y Protección) mientras ayudan a los héroes gigantes Jumborg Ace, el Gigante y Yak Wat Pho a luchar contra los distintos villanos que amenazan la Tierra. (estimación: 2.000–3.000 dólares)

, que aparece a lo largo de la película durante las batallas contra los kaiju. El avión lo pilotan miembros del PAT (Equipo de Ataque y Protección) mientras ayudan a los héroes gigantes Jumborg Ace, el Gigante y Yak Wat Pho a luchar contra los distintos villanos que amenazan la Tierra. (estimación: 2.000–3.000 dólares) La espada de atrezo original , fabricada en un compuesto de resina y fibra de vidrio tallado y con detalles pintados a mano, utilizada por el kaiju villano Jum Killer, Jr. en Jumborg Ace & Giant (estimación: 700-900 dólares)

, fabricada en un compuesto de resina y fibra de vidrio tallado y con detalles pintados a mano, utilizada por el kaiju villano Jum Killer, Jr. en (estimación: 700-900 dólares) Un ojo de cocodrilo para efectos especiales, junto con el accesorio estático del ojo de cocodrilo, utilizado para primeros planos en la producción de numerosas películas de Sompote Sands relacionadas con cocodrilos: Crocodile (1980), Chalawan (1972), Krai Thong (1980), Crocodile Therakwad (1982), y Krai Thong 2 (1985). El ojo de efectos especiales, compuesto por una montura metálica, abre y cierra el párpado mediante un sistema hidráulico integrado. (estimación: 500–700 dólares)

Ilustración original del legendario diseñador de personajes de Ultraman, Tohl Narita

Una pintura tridimensional original de Ultraman , firmada por Narita y adquirida directamente del artista. (estimación: 10.000–20.000 dólares)

, firmada por Narita y adquirida directamente del artista. (estimación: 10.000–20.000 dólares) Una pintura tridimensional original de Pigmon , firmada por Narita y fechada en mayo de 1990, que incluye una nota manuscrita. (estimación: 5.000–7.000 dólares)

, firmada por Narita y fechada en mayo de 1990, que incluye una nota manuscrita. (estimación: 5.000–7.000 dólares) Una pintura tridimensional original de la última etapa de Alien Baltan, en la que se muestra al kaiju flotando en el espacio sobre el planeta Tierra. (estimación: 5.000–7.000 dólares)

Una estatua prototipo de Ultraseven en resina maciza, creada por Narita como uno de los primeros bocetos para la serie de televisión de 1967. (estimación: 5.000–7.000 dólares)

Ilustración original del cartel

El cartel original pintado a mano de Hanuman and the Five Kamen Riders , utilizado para el cartel tailandés de una sola hoja. (estimación: 800-1.000 dólares)

, utilizado para el cartel tailandés de una sola hoja. (estimación: 800-1.000 dólares) El cartel original pintado a mano de Jumborg Ace & Giant, firmado por el artista en tailandés. (estimación: 800-1.000 dólares)

Guiones y tesoros entre bastidores

El guion de producción japonés personal de Sompote Sands para la película de 1962 King Kong vs. Godzilla, en la que trabajó como asistente de producción, con anotaciones de su puño y letra y acompañado de una fotografía enmarcada tomada en el plató. (estimación: 2.000–3.000 dólares)

en la que trabajó como asistente de producción, con anotaciones de su puño y letra y acompañado de una fotografía enmarcada tomada en el plató. (estimación: 2.000–3.000 dólares) Un póster único, pintado a mano y firmado , en el que figuran películas japonesas de 1962/63, con las firmas de Akira Kurosawa, Ishiro Honda, Eiji Tsuburaya y otros directores legendarios. (estimación: 2.000–3.000 dólares)

, en el que figuran películas japonesas de 1962/63, con las firmas de Akira Kurosawa, Ishiro Honda, Eiji Tsuburaya y otros directores legendarios. (estimación: 2.000–3.000 dólares) La cámara personal King Kong vs. Godzilla, de Sompote Sands, cuya imagen coincide con la de su paso por el plató de King Kong vs. Godzilla. (estimación: 300–500 dólares)

Figuras y coleccionables vintage de Kaiju

100 lotes de figuras sofubi raras y vintage de kaiju y héroes de franquicias como Ultraman y Godzilla, incluyendo lanzamientos de Banpresto y Bandai de 1983 a 2000, entre otros (rango estimado por lote: entre 400 y 600 dólares)

Archivo de carteles de cine

Un archivo completo de carteles de cine de la carrera de Sompote Sands, que incluye Tah Tien (firmado por Sands), Jumborg Ace & Giant,Crocodile (versión sin censura), Magic Lizard y otros (16 carteles en total). (estimación: 300-500 dólares)

SUBASTA EN VIVO Y EN LÍNEA

"KAIJU KING: THE SOMPOTE SANDS LEGACY COLLECTION"Miércoles, 23 de septiembreJulien's Studios 13007 S. Western Avenue, Gardena, CA 9024910:00 a.m. Pacific Time

Cómo pujar

Hay cuatro formas de pujar en las subastas en directo: Pujar a través de la página web de Julien's Auctions. Pujar por teléfono a través de un representante de la casa de subastas. Pujar en persona en la sala durante nuestros eventos de subasta. Pujar por adelantado mediante una puja en ausencia. Los formularios de puja en ausencia están disponibles llamando al 310-836-1818.

Julien's Auctions acepta pagos con criptomonedas, incluyendo Bitcoin, Bitcoin Cash, DAI, Ethereum, Litecoin, Dogecoin y USD Coin.

Julien's Auctions

Para los momentos que realmente importan.

¿Conoce ese momento en el que se apagan las luces, justo antes de que su grupo favorito empiece a tocar? ¿O esa sensación justo antes de que aparezcan los créditos de una película que le cambió el mundo en un instante? El ambiente está cargado de expectación y las palabras nunca le harán justicia, porque realmente había que estar allí para vivirlo.

En Julien's, nuestra razón de ser es devolver esos momentos a su vida a través de objetos emblemáticos y colecciones únicas. Ya sea colaborando directamente con artistas, asociándonos con legados legendarios o trabajando en estrecha colaboración con coleccionistas exigentes, nuestras subastas hacen que la cultura cobre vida con la promesa del descubrimiento y la reconexión. Desde Elvis Presley, Marilyn Monroe y Ringo Starr hasta Lady Gaga, Banksy y Kurt Cobain; desde Los Ángeles hasta el resto del mundo, estamos donde los originales encuentran a los suyos.

CONTACTOS DE PRENSAJulien's AuctionsMozell Miley-Bailey(646) 653-3105mozell@homagepr.com

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