Kaneka presenta una demanda por infracción de patente contra CoCrystal

TOKIO, 10 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- El 5 de octubre de 2023, Kaneka Corporation presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York contra Cocrystal Technology Co. Ltd. y Cocrystal Health Industry Co. Ltd. (colectivamente "CoCrystal") solicitando una orden judicial y una multa monetaria por la infracción por parte de CoCrystal de la patente estadounidense número 7.829.080 de Kaneka (la "Patente '080"). Kaneka afirma que CoCrystal utiliza el proceso de producción patentado de Kaneka para fabricar Crystal QH (el "Producto acusado") en China y luego vende u ofrece vender el Producto acusado en Estados Unidos.

La protección de la propiedad intelectual de Kaneka es una piedra angular fundamental de su negocio. El compromiso de Kaneka de salvaguardar estos derechos es inquebrantable y no dudará en emprender acciones legales decisivas contra cualquiera que no respete la propiedad intelectual de Kaneka, incluidas sus patentes relativas a la coenzima Q10 reducida. En la próxima demanda contra CoCrystal, Kaneka está totalmente preparada para hacer cumplir sus derechos de patente al máximo.

Kaneka también se compromete a hacer cumplir sus derechos de patente contra cualquier cliente que compre el Producto acusado de CoCrystal y posteriormente participe en actividades tales como usar, vender u ofrecer vender el Producto acusado dentro de Estados Unidos. Esto puede implicar emprender acciones legales contra estos clientes, lo que podría incluir agregarlos como demandados adicionales en la demanda contra CoCrystal o iniciar procedimientos legales separados para abordar su infracción de patente.

Número de caso: 1:23-cv-07483-APR-SJB

Contacto: Ron Martin, vicepresidente de Kaneka Norteamérica- ronald.martin@kaneka.com

