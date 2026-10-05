Karbon-X (OTCQB: KARX) registra ingresos récord de 55,9 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2026

Actualización del CEO: balance del ejercicio fiscal 2026 - Karbon-X

(Información remitida por la empresa firmante)

Los ingresos aumentaron aproximadamente un 1.670 % interanual durante el primer ejercicio fiscal completo de comercio de créditos de carbono a gran escala. Todos los importes financieros se expresan en dólares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario

Canadá, 5 de octubre de 2026.- Karbon-X Corp. (OTCQB: KARX) ("Karbon-X" o la "Compañía"), una compañía de soluciones climáticas integrada verticalmente que opera en los mercados globales de carbono, presentó sus resultados financieros y operativos del ejercicio fiscal finalizado el 31 de mayo de 2026.



Los ingresos fueron de 55,9 millones de dólares, frente a 3,16 millones en el ejercicio fiscal 2025, un aumento aproximado del 1.670 %. El beneficio bruto fue de 0,86 millones de dólares, frente a 0,80 millones. Los resultados reflejaron un cambio en la composición de los ingresos hacia actividades de comercio de gran volumen y menor margen.



"El ejercicio fiscal 2026 llevó a Karbon-X a una nueva etapa de crecimiento comercial", afirmó Chad Clovis, CEO de Karbon-X. "Los ingresos alcanzaron casi dieciocho veces el nivel del año anterior a medida que ampliamos nuestra actividad comercial, expandimos nuestra presencia en el desarrollo de proyectos en tres continentes y construimos una plataforma operativa más amplia. A medida que los proyectos clave avanzan más allá de sus fases iniciales de inversión y desarrollo y se dirigen hacia las actividades de medición, reporte y verificación, vemos una oportunidad para desarrollar fuentes de ingresos con mayores márgenes mediante futuras emisiones de créditos. Esta base nos posiciona para la siguiente fase de crecimiento, centrándonos en mejorar nuestra combinación de ingresos, reforzar los márgenes y convertir nuestras capacidades globales en valor a largo plazo para los accionistas".



Actualización del CEO: balance del ejercicio fiscal 2026: https://youtu.be/XZcqfppqfrk



Actividad empresarial y balance

Karbon-X completó su primer año completo de comercio de créditos de carbono a gran escala y estableció operaciones de comercio y desarrollo de proyectos en Europa, Latinoamérica y Norteamérica.



El 27 de junio de 2025, completó una adquisición de activos de Allcot AG, incorporando proyectos de carbono, propiedad intelectual, bases de datos y derechos contractuales.



Los activos totales aumentaron un 42 %, hasta 9,6 millones de dólares al 31 de mayo de 2026, frente a 6,8 millones un año antes.



Durante el ejercicio fiscal 2026, se convirtieron 7,0 millones de dólares en pagarés convertibles e intereses devengados en 10,6 millones de acciones ordinarias. La cifra incluye un pagaré de 3,5 millones de dólares emitido a Hedera Foundation SEZC y aproximadamente 1,1 millones de intereses devengados, convertidos en mayo de 2026.



Tras el cierre del ejercicio y hasta el 31 de agosto de 2026, se convirtieron en capital aproximadamente 0,79 millones de dólares adicionales de principal de pagarés convertibles, intereses devengados y comisiones relacionadas. Al 31 de mayo de 2026, había 94.885.028 acciones ordinarias en circulación.



Prioridades para el ejercicio fiscal 2027

La Compañía se centrará en mejorar la composición de sus ingresos, los márgenes y la eficiencia operativa, y prevé avanzar sus proyectos mediante actividades de medición, reporte y verificación para apoyar futuras emisiones de créditos y oportunidades de ingresos con mayores márgenes.



Acerca de Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQB: KARX) es una compañía global de mercados de carbono y medioambientales que desarrolla y comercializa materias primas y atributos medioambientales, conectando proyectos, tecnologías y empresas con los mercados, compradores y estructuras comerciales necesarios para crecer. Más información: https://www.karbon-x.com



Información financiera

Los resultados financieros incluidos en esta nota de prensa proceden de los estados financieros consolidados auditados de la Compañía incluidos en su Informe Anual en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de mayo de 2026, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).



Esta nota de prensa no contiene ninguna medida financiera que no se ajuste a los principios contables generalmente aceptados (non-GAAP). Los inversores deben consultar el Formulario 10-K para acceder a los estados financieros consolidados completos de la Compañía y sus notas adjuntas, incluida la información relativa a la liquidez de la Compañía, sus necesidades de capital y su capacidad para continuar como empresa en funcionamiento.



Declaraciones prospectivas

Esta nota de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, declaraciones relativas a los planes y prioridades de Karbon-X Corp. para el ejercicio fiscal 2027, sus resultados financieros, estrategia empresarial, planes de crecimiento, capacidad para mejorar los márgenes y la eficiencia operativa, el avance de su cartera de proyectos a través de actividades de medición, reporte y verificación, posibles futuras emisiones de créditos y el desarrollo de oportunidades comerciales adicionales.



Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Los inversores deben consultar los riesgos e incertidumbres descritos en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de mayo de 2026 y en otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).



Karbon-X no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo cuando lo exija la ley.

Contacto

Nombre contacto: Emma Caputo

Descripción contacto: VP de Marketing en Karbon-X

Teléfono de contacto: 403 852 5887