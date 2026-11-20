(Información remitida por la empresa firmante)

-KEENON Robotics presenta la colaboración entre múltiples robots y explora la limpieza asistida por robots humanoides en ISSA 2026

LAS VEGAS, 20 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- KEENON Robotics presenta una gama de robots de limpieza comercial, robots de reparto y el robot humanoide XMAN-R1 en la feria ISSA Show North America 2026, celebrada en Las Vegas. El recinto ferial permanecerá abierto del 17 al 19 de noviembre. Según IDC, en 2025 KEENON ocupó el primer lugar a nivel mundial en envíos de robots de servicio comercial, una posición que ha mantenido durante varios años consecutivos.

Soluciones de limpieza diseñadas para diversos entornos comerciales

A medida que aumentan los costes laborales y los estándares de limpieza se vuelven más exigentes, KEENON presenta robots de limpieza para instalaciones pequeñas, medianas y grandes, con modelos adaptados a distintos tipos de suelo y rutinas de limpieza.

Diseñado para grandes fábricas, almacenes e instalaciones logísticas, el KLEENBOT C55 puede limpiar hasta 2.376 metros cuadrados por hora. Utiliza un sistema de detección multimodal para evitar obstáculos de forma autónoma en entornos cambiantes. El reabastecimiento automático de agua y el drenaje de aguas residuales permiten periodos más prolongados de funcionamiento continuo.

Para centros comerciales y tiendas minoristas que requieren una limpieza frecuente de suelos, el KLEENBOT C40 combina las funciones de barrido y fregado. El KLEENBOT C30 está diseñado para la limpieza profunda de alfombras.

Los robots de limpieza KEENON están presentes actualmente en más de 70 países y regiones, dando soporte a instalaciones comerciales en todo el mundo.

Coordinación de múltiples robots en espacios compartidos

Los hoteles y los centros comerciales requieren tareas de limpieza de suelos y de entrega de artículos; además, en los hoteles puede ser necesario trasladar el equipaje de los huéspedes. Estas labores requieren distintos tipos de robots que operan en la misma instalación.

En la feria ISSA Show, KEENON muestra cómo sus robots de limpieza pueden trabajar junto al robot de transporte de carga pesada S300, los robots de reparto T11, T10 y T9, y el robot de servicio para hoteles W3.

KEENON también está explorando cómo la IA integrada podría servir de apoyo en los procesos de limpieza. El robot humanoide XMAN-R1 se encargaría, en primer lugar, de retirar objetos y ordenar las superficies de las mesas. A continuación, robots de limpieza especializados, como el KLEENBOT C40, barrerían y fregarían amplias superficies de suelo.

Despliegues globales y colaboración en Norteamérica

Con 16 años de experiencia en robótica, KEENON combina el desarrollo tecnológico con la capacidad de suministrar, implementar y ofrecer soporte para robots a nivel mundial. La empresa ha distribuido más de 100.000 robots de servicio y ha desplegado robots en más de 600 ciudades, repartidas por más de 70 países y regiones.

A medida que crece la demanda de soluciones de limpieza inteligentes en Norteamérica, KEENON tiene previsto colaborar más estrechamente con sus clientes y socios locales. La empresa planea aprovechar su experiencia en despliegues comerciales para integrar la IA integrada en las operaciones de servicio cotidianas.

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