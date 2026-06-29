Kehua x ESN x TÜV Rheinland publican el libro blanco sobre Almacenamiento de Energía de Grid-Forming

(Información remitida por la empresa firmante)

-Kehua x ESN x TÜV Rheinland publican conjuntamente el libro blanco sobre Almacenamiento de Energía de Grid-Forming en Intersolar Europe 2026

MÚNICH, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La rápida expansión de la infraestructura de centros de datos impulsada por IA está transformando la demanda mundial de electricidad, agravando los desafíos de estabilidad de la red que ya plantea la acelerada integración de energías renovables. En este contexto, Kehua Digital Energy, Energy-Storage.news y TÜV Rheinland presentaron el libro blanco "Mejora de la estabilidad del sistema mediante tecnologías de Almacenamiento de Energía de Grid-Forming" en Intersolar Europe 2026.

La creciente necesidad de almacenamiento de energía de grid-forming en Europa Los sistemas eléctricos europeos se enfrentan a desafíos cada vez mayores debido a la creciente penetración de energías renovables, la disminución de la inercia del sistema y el deterioro de la red. El informe técnico destaca tres problemas críticos: la disminución de la inercia del sistema, el creciente desequilibrio geográfico entre los centros de generación y consumo con alta penetración de energías renovables, y los niveles críticamente bajos de la relación de cortocircuito (SCR) en zonas con redes débiles.

El almacenamiento de energía de grid-forming se está consolidando como una tecnología clave para estabilizar los sistemas eléctricos modernos en entornos con alta penetración de energías renovables y condiciones de carga que cambian rápidamente. A diferencia de los sistemas convencionales de seguimiento de red, proporciona soporte intrínseco de tensión y frecuencia, fortaleciendo la resiliencia del sistema tanto en las redes de transmisión como de distribución.

Almacenamiento de energía de grid-formingen todas las aplicaciones La solución de Kehua para grid-forming está diseñada para ofrecer cobertura en todos los escenarios y abarcar todo el panorama de aplicaciones:

Energía renovable + almacenamiento: estabilización de la variabilidad y mejora del soporte a la red

estabilización de la variabilidad y mejora del soporte a la red Almacenamiento autónomo: regulación de frecuencia y voltaje en redes débiles o aisladas

regulación de frecuencia y voltaje en redes débiles o aisladas Microrred: soporte para la transición entre red aislada y red principal, y capacidad de black-start

soporte para la transición entre red aislada y red principal, y capacidad de black-start Escenario AIDC: respuesta ultrarrápida y protección contra sobretensiones para operaciones de centros de datos con IA ante perturbaciones en la red

Perspectivas de expertos: Validación independiente y análisis del sector Como tercero independiente, TÜV Rheinland realizó una evaluación técnica exhaustiva de la arquitectura de grid-forming, la estrategia de control y el rendimiento de Kehua. "El almacenamiento de energía de grid-forming se está convirtiendo en un elemento esencial para los futuros sistemas de energía con alta penetración de energías renovables. A medida que la tecnología se generaliza, la validación independiente refuerza la credibilidad técnica ante las partes interesadas a nivel mundial", afirmó Mario Comboni, director global del Centro Tecnológico de Servicios de Productos de Electrónica de Potencia, TÜV Rheinland Group.

"Grid-forming es un concepto probado para garantizar la estabilidad del sistema en entornos con alta penetración de energías renovables en islas y regiones remotas de todo el mundo desde hace aproximadamente dos décadas. Más recientemente, se ha hecho evidente que la tecnología de grid forming será esencial para lograr los mismos objetivos en las regiones conectadas a la red eléctrica en todo el mundo", comentó Andy Colthorpe, editor de Energy-Storage.news

"Algunos países y territorios de transmisión en Australia, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido ya están avanzando en su adopción, mientras que la asociación de Europa de operadores de sistemas de transmisión, ENTSO-E, está desarrollando estándares técnicos para la implementación generalizada de capacidades de grid-forming en sus redes".

"Sin embargo, los recursos especializados que profundizan en la comprensión de las aplicaciones, a veces complejas, y el modelado de sistemas necesarios aún son relativamente escasos. Por ello, en Energy-Storage.news nos enorgullece colaborar con Kehua Digital Energy y TÜV Rheinland para ofrecer este libro blanco patrocinado a nuestros lectores".

Fortalecimiento del liderazgo mundial en el almacenamiento de energía de grid-forming Kehua ha suministrado más de 10 GW de almacenamiento de energía de grid-forming para el primer semestre de 2026 y ha desplegado más de 400 sistemas de microrredes en todo el mundo, con proyectos a escala de GW en Asia, Europa y América que abarcan islas con alto potencial de energías renovables, minería remota y aplicaciones en redes débiles, demostrando su capacidad integral en sistemas de control de potencia, integración de sistemas y soporte dinámico de redes.

Lanzamiento y acceso global El libro blanco ya está disponible para su descarga gratuita a través del sitio web oficial de Kehua Digital Energy y la plataforma de Energy-Storage.news.

Acerca de Kehua Digital Energy Fundada en 1988, Kehua ofrece soluciones diversificadas en energía fotovoltaica, almacenamiento de energía, microrredes y servicios energéticos integrados. A finales de 2025, las instalaciones fotovoltaicas globales de Kehua superaron los 68 GW y las de almacenamiento de energía los 53 GW. Reconocida como el proveedor número 1 de PCS (>500 kW) por S&P Global Energy, proveedor de almacenamiento de energía de primer nivel y uno de los 10 principales fabricantes de inversores solares (BloombergNEF), Kehua está comprometida con impulsar la sostenibilidad global mediante soluciones innovadoras de energía renovable.

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