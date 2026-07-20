Kennametal presenta una experiencia de taller de última generación para IMTS 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Un expositor inmersivo reúne bajo un mismo techo demostraciones de mecanizado en directo, expertos de la industria, innovaciones en el corte de metales y la construcción de una motocicleta personalizada

PITTSBURGH, 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE: KMT) ha indicado hoy que va a dar vida al ecosistema de fabricación moderno en IMTS 2026 con Next Level Shop, una experiencia inmersiva que contará con la presencia de Carey Hart, embajador de la marca WIDIA, la construcción en directo de una motocicleta personalizada y las últimas tecnologías de mecanizado y fabricación digital diseñadas para ayudar a los fabricantes a mejorar la productividad.

Tras el éxito de su experiencia Metal Mania hace dos años, Next Level Shop recrea la energía y la colaboración de un taller mecánico moderno, reuniendo a expertos en herramientas, software, fabricantes de máquinas herramienta y manufactura para resolver desafíos de producción reales. Durante toda la semana, los visitantes podrán explorar las últimas tecnologías de mecanizado, interactuar directamente con ingenieros y socios, y experimentar cómo las soluciones de manufactura conectada impulsan un mejor rendimiento en el taller.

"Todo lo que estamos haciendo en IMTS este año se diseñó pensando en nuestros clientes", comentó Dave Bersaglini, vicepresidente y director general de la división de corte de metales de Kennametal. "Los fabricantes buscan algo más que herramientas excelentes: buscan soluciones integradas que les ayuden a mecanizar de forma más inteligente, resolver desafíos complejos e impulsar la productividad. Next Level Shop reúne esas tecnologías, alianzas y conversaciones en un solo lugar".

Uno de los elementos centrales de la experiencia será la personalización en directo de una motocicleta Indian Sport Chief. En su primera aparición pública como embajador de la marca WIDIA, la leyenda del automovilismo y fundador de Hart Luck Parts & Gear, Carey Hart, se unirá a Satya Kraus, director ejecutivo e ingeniero creativo de KRAUS MOTO, para mecanizar componentes personalizados de la motocicleta durante toda la semana en una máquina CNC de 5 ejes utilizando herramientas Kennametal y WIDIA. El reconocido pintor de motocicletas y automóviles Taylor Schultz, de Schultz Designz, completará el proyecto con un diseño de pintura personalizado. La motocicleta personalizada terminada será la pieza central de un sorteo exclusivo de Kennametal, donde un asistente a IMTS se llevará a casa esta pieza única.

Además del montaje de motocicletas, los visitantes del Next Level Shop podrán disfrutar de demostraciones continuas de mecanizado en directo dirigidas por expertos de Kennametal, clientes y socios de la industria, destacando soluciones que ayudan a los fabricantes a mejorar la productividad, el rendimiento y la precisión en diversas aplicaciones e industrias.

Los visitantes también descubrirán las últimas innovaciones de Kennametal en herramientas para fresado, perforación, torneado y mecanizado suizo, capacidades avanzadas de fabricación aditiva, componentes mecanizados a gran escala y un ecosistema de fabricación digital en expansión que incluye integración CAM, datos de herramientas y colaboraciones de software que agilizan la programación, mejoran la productividad y optimizan el rendimiento del mecanizado.

Diseñada en colaboración con EWI Worldwide, la Next Level Shop amplía el espíritu interactivo de Metal Mania a la vez que introduce nuevas colaboraciones, demostraciones y experiencias prácticas durante toda la semana.

"Kennametal nos retó a crear algo que se pareciera menos a un expositor de feria y más a entrar en la planta de producción del futuro", declaró Don Kuhn, ejecutivo de cuentas de EWI Worldwide. "Cada detalle de Next Level Shop fue diseñado para fomentar la exploración, generar conversaciones y demostrar cómo la innovación cobra vida cuando la tecnología, la artesanía y la colaboración se unen".

Los visitantes de Next Level Shop pueden:

Asista a demostraciones de mecanizado en directo durante toda la semana.

Conozca a Carey Hart, Satya Kraus, Taylor Schultz y al equipo de expertos en mecanizado de Kennametal.

Descubra las últimas innovaciones en herramientas de Kennametal y WIDIA.

Experimente las tecnologías de fabricación digital y la integración de software.

Conéctese con especialistas que trabajan en los sectores aeroespacial y de defensa, médico, transporte, generación de energía, mecanizado suizo y más.

Participe para tener la oportunidad de ganar una motocicleta Indian Sport Chief personalizada.

La Next Level Shop de Kennametal estará ubicada en el expositor n° 431800 en el Edificio Oeste, Nivel 3, durante IMTS 2026, del 14 al 19 de septiembre, en McCormick Place en Chicago.

Para obtener un programa completo de demostraciones de mecanizado en directo, apariciones de socios y actividades en el expositor, visite kennametal.com/imts2026

Acerca de Kennametal

Gracias a sus más de 85 años de experiencia como líder en tecnología industrial, Kennametal Inc. ofrece productividad a sus clientes mediante la ciencia de los materiales, herramientas y soluciones resistentes al desgaste. Clientes de los sectores aeroespacial y de defensa, movimiento de tierras, energía, ingeniería general y transporte confían en Kennametal para fabricar con precisión y eficiencia. Aproximadamente 8100 empleados trabajan diariamente para ayudar a clientes en casi 100 países a mantener su competitividad. Kennametal generó 2000 millones de dólares en ingresos durante el ejercicio fiscal 2025. Para más información, visite kennametal.com. Siga a @Kennametal en Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube.

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