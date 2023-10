Kensing adquiere AOM

(Información remitida por la empresa firmante)

La adquisición amplía la oferta de productos de vitamina E natural y fitoesteroles de Kensing.

KANKAKEE, Ill., 4 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Kensing, LLC ("Kensing" o la "Compañía"), fabricante líder de vitamina E natural, esteroles vegetales y tensioactivos de gran pureza, y empresa de cartera propiedad de una filial de One Rock Capital Partners, LLC ("One Rock"), ha anunciado hoy la adquisición de Advanced Organic Materials ("AOM"), un productor pionero de vitamina E y fitoesteroles vegetales libres de organismos modificados genéticamente (no-GMO)derivados del girasol y la colza.

"La adquisición de AOM mejora nuestra gama de ingredientes vegetales no-GMO, refuerza nuestro acceso a nuevas fuentes de materias primas naturales diversificadas y abre nuevos mercados finales", declaró Serge Rogasik, consejero delegado de Kensing. "Esperamos asociarnos con Alex y su equipo para satisfacer la creciente demanda de productos naturales de nuestras cinco plantas en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica."

AOM, que cuenta con instalaciones de última generación en Valencia (España) y Buenos Aires (Argentina), es un líder mundialmente reconocido en la producción de productos vegetales no-GMO, como vitamina E, tocoferoles mixtos y fitoesteroles. Atendiendo a clientes en más de 34 países, AOM sobresale en la entrega de alternativas de etiquetado limpio que están bien alineados con las preferencias de las marcas y los consumidores a través de los sectores de nutrición, cuidado personal, alimentos y bebidas.

"Estamos encantados de unir fuerzas con un líder de la industria y embarcarnos en este nuevo capítulo como parte de Kensing. Esta adquisición supone una gran oportunidad para aprovechar nuestras capacidades combinadas para mejorar el rendimiento y ampliar la presencia geográfica. Juntos, podemos ofrecer un valor inigualable a clientes, consumidores y partes interesadas, y estoy entusiasmado por el camino que tenemos por delante", declaró Alex Abad, consejero delegado de AOM.

Acerca de Kensing:

Fundada en 2021, Kensing, LLC es un fabricante líder de una amplia gama de especialidades químicas derivadas de aceites vegetales, incluidos fitoesteroles, vitamina E natural, tensioactivos aniónicos y anfóteros y ésteres. Con sede en Kankakee, Illinois, y cinco plantas en EE.UU., Europa y Latinoamérica, los ingredientes de alta calidad y formulación precisa de Kensing sirven a una amplia gama de clientes en los mercados del cuidado personal y del hogar, farmacéutico, nutricional y agrícola. Kensing se centra en proporcionar a sus clientes un nivel superior de servicio, agilidad y colaboración experta para ayudarles a desarrollar productos mejorados. Kensing es reconocida por su calificación Ecovadis Gold. Para obtener más información, visite www.kensingsolutions.com.

Acerca de AOM:

Fundada en 2003, Advanced Organic Materials ("AOM") es uno de los principales productores de vitamina E natural, mezcla de tocoferoles y fitoesteroles. La cartera de productos de la empresa incluye girasol no-GMO y soja trazable. Atiende a más de 34 países en todo el mundo con productos para las industrias de la alimentación, los piensos, los suplementos y el cuidado personal. La fuerza de AOM reside en la diversidad de sus productos, proveedores y mercados finales, respaldada por atractivas capacidades de abastecimiento y sólidas relaciones con los clientes. AOM es reconocida por su certificación Ecovadis Bronce.

ACERCA DE ONE ROCK CAPITAL PARTNERS, LLC

One Rock invierte en empresas con potencial de crecimiento y mejora operativa mediante un enfoque riguroso que utiliza Socios Operativos con gran experiencia para identificar, adquirir y mejorar empresas en sectores seleccionados. La participación de estos Socios Operativos está diseñada para permitir a One Rock llevar a cabo la diligencia debida y consumar adquisiciones e inversiones en todo tipo de situaciones, independientemente de su complejidad. One Rock trabaja en colaboración con la dirección de la empresa y sus Socios Operativos para desarrollar un plan de negocio integral centrado en el crecimiento de la empresa y su rentabilidad para aumentar el valor a largo plazo. Para más información, visite www.onerock.com.

