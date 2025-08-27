(Información remitida por la empresa firmante)

-Keymed Biosciences (02162.HK) informa de sólidos resultados provisionales para 2025 con una comercialización acelerada y un sólido impulso en I+D

CHENGDU, China, 27 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- Keymed Biosciences Inc. ("Keymed", 02162.HK) anunció impresionantes resultados provisionales para 2025, marcados por una comercialización acelerada y avances en I+D.

En términos financieros, la compañía alcanzó ingresos récord, impulsados por el sólido rendimiento de su producto principal, Stapokibart, un anticuerpo IL-4Rα comercializado como Kang Yue Da. El fármaco generó ventas netas de aproximadamente 170 millones de RMB. Keymed fortaleció su balance con una exitosa colocación de aproximadamente 864 millones de dólares de Hong Kong, lo que proporcionó fondos suficientes para el desarrollo y la comercialización de su línea de productos.

El proceso de I+D diferenciado avanzó significativamente. Los aspectos más destacados incluyen:

Stapokibart : Se amplían las indicaciones más allá de la dermatitis atópica (DA) en adultos, la rinosinusitis crónica con pólipos nasales (RSCcPN) y la rinitis alérgica estacional (RAE), con ensayos de fase III en curso en DA y prurigo nodular pediátricos.

CMG901/AZD0901 (ADC Claudin 18.2) : En 2023, AstraZeneca AB (AZ) obtuvo una licencia global exclusiva para la investigación, el desarrollo, el registro, la fabricación y la comercialización de CMG901 (AZD0901). AZ avanza en ensayos globales de fase II/III para cánceres gástricos, pancreáticos y de vías biliares.

CM512 (anticuerpo biespecífico TSLP x IL-13) : Se están reclutando pacientes en ensayos de fase II para DA y RSCcPN.

La influencia académica global se vio reforzada por publicaciones en revistas de primer nivel como The New England Journal of Medicine (para CM336 en anemia hemolítica autoinmune), Nature Medicine y JAMA para los estudios fundamentales de Stapokibart. Stapokibart también se incluyó en las guías de tratamiento chinas.

Con sólidas reservas de efectivo, financiación estratégica y una cartera de productos clínicos diferenciada, Keymed está bien posicionada para ofrecer terapias competitivas, de alta calidad, asequibles e innovadoras a nivel mundial para pacientes en China y en todo el mundo.

