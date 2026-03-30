KFC transforma los tótems de sus restaurantes en kebabs gigantes para presentar su nuevo döner

(Información remitida por la empresa firmante)

La campaña, desarrollada por PS21, transforma el emblemático activo de la marca en un asador para anunciar el lanzamiento de su primer menú kebab de pollo frito.

La acción, visible del 24 al 30 de marzo en una selección de restaurantes KFC —como Parquesur, Fuenlabrada y Coslada— da lugar a una pieza audiovisual producida por Oriental Films, con presencia en televisión, digital, cine y exterior en formatos de 20", 10" y 6", con una estrategia de medios desarrollado por Arena Media.

MADRID, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- KFC se introduce en la categoría del kebab en España utilizando la clásica señalización de los restaurantes de comida rápida como principal canal de comunicación. La campaña, desarrollada por PS21, transforma sus icónicos tótems en máquinas asadoras de kebab, aprovechando la similitud visual entre el poste de la cadena y el clásico pincho de carne. Una analogía que conecta dos mundos que el consumidor no suele asociar, para hacer evidente que ahora en KFC hay kebab. Esta acción de publicidad exterior (OOH) es el eje central para la estrategia de lanzamiento.

Como parte de la campaña, algunos de los restaurantes de KFC — entre ellos Parque Sur, Fuenlabrada y Coslada, tres de los puntos de mayor facturación de la marca— han sido intervenidos mediante un proyecto de ingeniería desarrollado ad hoc, que transforma sus tótems en auténticos asadores de kebab. Cada instalación exhibe un "troncho" gigante de 12 metros de altura y 1.200 kilos de peso, construido en hierro y recubierto de espuma de poliuretano para lograr un acabado hiperrealista que recrea el icónico pollo rebozado de la marca. El sistema incluye rodamientos diseñados específicamente para permitir el giro continuo del "döner", convirtiendo estos elementos en un potente reclamo visual que invita a los consumidores a acercarse al punto de venta y vivir la experiencia en primera persona.

Con motivo de esta intervención, KFC ha desarrollado una campaña audiovisual producida por Oriental Films, compuesta por una pieza principal de 20 segundos y versiones de 10 y 6 segundos, con presencia en televisión, medios digitales, cine y exterior. El spot arranca con un primer plano de un empleado sosteniendo el nuevo kebab de pollo frito. La cámara se abre y revela al trabajador, encaramado a 12 metros de altura, corona un tótem que reproduce el giro de un asador tradicional. Desde lo alto, el propio empleado anuncia el lanzamiento: "¡En KFC… hemos sacado… un kebab de pollo frito!".

La estrategia de medios, desarrollada por Arena Media, amplifica la idea creativa a través de un enfoque multicanal con una fuerte presencia en exterior (OOH). La campaña ha transformado soportes urbanos, como columnas, en formatos de alto impacto para exhibir de manera diferencial el "troncho" de KFC, complementados con circuitos digitales en zonas de ocio nocturno que refuerzan la visibilidad del lanzamiento y generan nuevas ocasiones de consumo.

La propuesta se completa con una edición especial de kebab, dürum, falafel y patatas con salsa kebab y una presentación gráfica inspirada en los códigos visuales de los kebabs de barrio, facilitando que el consumidor identifique este fenómeno gastronómico global de forma inmediata. Los productos están disponibles por tiempo limitado en los restaurantes KFC de España, así como a través de la app y la web de KFC.

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