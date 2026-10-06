Konica Minolta lanza SpectraMagic™ CMS

(Información remitida por la empresa firmante)

Transforme la formulación y la igualación de colores

NIEUWEGEIN, Países Bajos, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) se complace en anunciar el lanzamiento mundial de SpectraMagic™ CMS, una potente solución de software de igualación de color diseñada para ayudar a los fabricantes a lograr una formulación y corrección del color más rápidas, precisas y rentables.

Desarrollado para las industrias de plásticos, pinturas, recubrimientos y otros sectores donde el color es crítico, SpectraMagic™ CMS combina capacidades avanzadas de formulación y corrección de lotes en una única plataforma intuitiva. Al reducir la dependencia de procesos manuales de prueba y error, el software ayuda a los usuarios a mejorar la precisión en el primer intento, minimizar el desperdicio de material y aumentar la productividad general.

SpectraMagic™ CMS incorpora algoritmos avanzados de igualación de color, cálculos simultáneos de color y opacidad, y corrección inteligente de lotes basada en datos reales sobre el comportamiento de los pigmentos. Al aprovechar la información obtenida de muestras de laboratorio y de producción, el software mejora continuamente la precisión de la igualación y ayuda a los fabricantes a lograr una mayor consistencia del color entre lotes, líneas de producción y plantas de fabricación.

Al integrarse perfectamente con los espectrofotómetros de Konica Minolta y el software de control de calidad SpectraMagic™ NX2, SpectraMagic™ CMS crea un flujo de trabajo conectado que abarca desde la medición y el control de calidad hasta la formulación y la generación de informes. Para apoyar a los clientes a lo largo de todo su proceso de gestión del color, Konica Minolta también ofrece acceso a su servicio especializado de asistencia técnica sobre color (Colour Help Desk) y a su red global de especialistas en aplicaciones.

Con SpectraMagic™ CMS, las organizaciones pueden lograr una mayor precisión, eficiencia y confianza en el color, al tiempo que simplifican procesos complejos de formulación y mejoran el rendimiento operativo.

Konica Minolta desempeñará su papel como empresa líder en el mercado de la medición del color, utilizando tecnología de igualación de color por ordenador para contribuir a mejorar la calidad para el cliente y las operaciones empresariales.

Acerca de Konica Minolta Sensing Europe B.V.

Konica Minolta Sensing Europe B.V., parte de la división de Negocios Industriales de Konica Minolta, Inc. (Japón), es un proveedor líder de soluciones de medición para aplicaciones en los campos del color y la apariencia, así como de la medición de luz. Basadas en nuestras tecnologías de vanguardia en óptica y procesamiento de imágenes, nuestras soluciones de medición ayudan a mejorar el control de calidad y respaldan la investigación y el desarrollo en una amplia variedad de sectores industriales.

Nuestras soluciones de gestión del color son esenciales para el aseguramiento de la calidad en sectores como la automoción, los plásticos, la alimentación, la industria farmacéutica, la cosmética y otros.

Junto con la empresa del grupo Instrument Systems y la línea de productos Radiant, Konica Minolta Sensing ofrece tecnología de vanguardia en el ámbito de la medición de luz y pantallas a los sectores de TIC, automoción e iluminación, así como a los campos de microLED, AR/VR, entre otros.

Gracias a la fortaleza de las empresas del grupo Eines Vision Systems y Specim, la cartera de soluciones de inspección visual se ha ampliado para incluir tecnología de IA y automatización, así como tecnología de imagen hiperespectral para medir lo invisible.

Contacto

Ewald RathColour & Appearance Technology Manager EMEAinfo.sensing@seu.konicaminolta.eu

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