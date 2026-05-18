KuCoin EU en el Foro de Activos Digitales 2026 en Viena y la Conferencia ESMA 2026 en París

(Información remitida por la empresa firmante)

-KuCoin EU se une a los responsables políticos, reguladores y líderes de la industria en el Foro de Activos Digitales 2026 en Viena y la Conferencia ESMA 2026 en París

VIENA, 18 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- KuCoin EU, la plataforma de activos digitales con licencia MiCAR y sede en Austria, anunció hoy su participación en una serie de eventos europeos clave sobre activos digitales y regulación que tendrán lugar durante mayo de 2026, reafirmando su compromiso con el desarrollo de un crecimiento responsable y conforme a la normativa en la industria de activos digitales de Europa.

La directora general de KuCoin EU, Sabina Liu, representará a la compañía en el Foro Global de Activos Digitales de Viena 2026, uno de los encuentros más importantes del calendario europeo para líderes, responsables políticos e inversores del sector de activos digitales. El Foro Global de Activos Digitales incluye eventos como la Ceremonia de Apertura del Mercado en la Bolsa de Viena el 18 de mayo, el Congreso VI3NNA del 19 al 20 de mayo, y muchos más. Organizado por la Asociación de Activos Digitales de Austria (DAAA) y en el marco de ViennaUp, este evento reúne a reguladores, instituciones e innovadores para impulsar el desarrollo de un ecosistema de activos digitales interoperable y conforme a la normativa en toda Europa.

El 18 de mayo, Audrey Lim, directora general de KuCoin EU, participará en la Mesa Redonda sobre Cumplimiento Normativo y Aspectos Legales de las Criptomonedas, organizada conjuntamente por EY Law y Solidus Labs. Lim se unirá al panel de debate "¿MiCAR bien implementado? ¿Por qué Austria atrae a líderes internacionales en el sector de las criptomonedas?", donde abordará cómo una regulación rigurosa es fundamental para el éxito de los negocios de activos digitales en Europa.

El 21 de mayo, Lim representará a KuCoin EU en la Conferencia ESMA 2026: Una Nueva Era para los Mercados de Capitales de la UE, que se celebrará en París. Esta conferencia anual, la más importante de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), reúne a altos cargos de las instituciones de la UE, las autoridades nacionales competentes y el sector financiero para analizar la evolución del panorama regulatorio en los mercados de capitales europeos, incluidos los activos digitales.

Audrey Lim, directora general deKuCoin EU, dijo: "Viena se ha consolidado como uno de los centros más importantes de Europa para las empresas de activos digitales regulados, y el Foro Global de Activos Digitales refleja precisamente el tipo de diálogo serio y orientado a las políticas del sector del que KuCoin EU se creó para formar parte. Estamos aquí porque creemos que el cumplimiento normativo y la ambición comercial no son incompatibles, sino que van de la mano. Las conversaciones que tienen lugar este mes en Viena y París están dando forma al futuro de los activos digitales en Europa, y KuCoin EU pretende contribuir de forma significativa a ellas."

Walter Moesenbacher, fundador, Digital Asset Association Austria, comentó:"Mientras la industria se reúne para una semana histórica en Europa, Viena continúa fortaleciendo su posición como uno de los principales centros de activos digitales del continente. Eventos como el Foro Global de Activos Digitales en Viena resaltan la importancia de la colaboración entre la industria, los responsables políticos y las instituciones, con KuCoin EU desempeñando un papel activo en el desarrollo continuo del ecosistema de activos digitales tanto austriaco como europeo en general".

El apoyo de KuCoin EU a la histórica semana de activos digitales de Austria refleja su compromiso con el ecosistema local y su continuo desarrollo como una institución financiera regulada y de confianza en Europa.

Acerca de KuCoin EU:

KuCoin EU Exchange GmbH es una entidad europea autorizada, establecida para ofrecer servicios de activos digitales a usuarios en todo el Espacio Económico Europeo (EEE*, excepto Malta). Autorizada como Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) conforme al Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (MiCAR) por la Autoridad de Mercados Financieros de Austria (FMA), KuCoin EU está autorizada para prestar servicios regulados, incluyendo la custodia y administración de criptoactivos, servicios de intercambio de criptoactivos (criptomonedas por moneda fiduciaria y entre criptomonedas), colocación de criptoactivos y servicios de transferencia en nombre de los clientes.

Con sede en Viena, KuCoin EU opera de conformidad con el marco regulatorio de la UE aplicable, incluyendo los requisitos de MiCAR en materia de transparencia, integridad del mercado y protección del inversor.

KuCoin EU no opera una plataforma de negociación de criptoactivos ni proporciona asesoramiento de inversión.

Sitio web: www.kucoin.eu

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