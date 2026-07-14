KuCoin y Tomorrowland presentan Celestia Stage en Tomorrowland Bélgica 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-KuCoin y Tomorrowland presentan Celestia Stage, aportando una visión compartida de confianza, descubrimiento y transformación a Tomorrowland Bélgica 2026

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una plataforma criptográfica líder a nivel mundial basada en la confianza, presentó hoy oficialmente Celestia Stage, un nuevo destino inmersivo en Tomorrowland Bélgica 2026. Más que un anuncio de escenario, el lanzamiento marca un nuevo capítulo en la asociación estratégica de varios años entre KuCoin y Tomorrowland, que reúne dos marcas globales unidas por una creencia compartida de que el futuro se moldea a través de la curiosidad, la confianza y una conexión humana significativa.

Como socio oficial exclusivo de Crypto Exchange y Crypto Payments de Tomorrowland, la colaboración de KuCoin se extiende mucho más allá del patrocinio tradicional. En lugar de simplemente colocar una marca dentro del festival, ambos socios se propusieron crear una experiencia que refleje su filosofía común: inspirar a las personas a explorar lo desconocido con confianza, abrazar la transformación y construir conexiones a través de experiencias compartidas.

Una historia que comienza con la confianza

En Tomorrowland, cada etapa comienza con una historia.

Inspirada en la leyenda de Celestia dentro del universo de Tomorrowland, la nueva etapa se imagina como un guardián mítico en forma de mariposa celestial, un símbolo atemporal de transformación, crecimiento y nuevos comienzos. Al guiar a los visitantes no mediante instrucciones, sino mediante la curiosidad y la confianza, Celestia invita a la Gente del Mañana a descubrir nuevas perspectivas y abrazar el futuro juntos.

Esa filosofía refleja fielmente la propia visión de KuCoin.

En lugar de posicionarse simplemente como una plataforma de activos digitales, KuCoin se esfuerza por convertirse en una guía confiable hacia el futuro de las finanzas digitales, haciendo que la innovación sea más accesible, intuitiva y humana. Por lo tanto, el Celestia Stage representa mucho más que un lugar de marca. Es una historia compartida donde la música, la cultura, la tecnología y la imaginación se unen para demostrar que la confianza es la base sobre la que se construyen la exploración, la innovación y la comunidad.

Diseñado en torno a la elegante forma de una mariposa en vuelo, el escenario combina paisajes orgánicos, estructuras cristalinas y elementos digitales fluidos en un entorno vivo donde la naturaleza y la tecnología coexisten en armonía. A lo largo del festival, la historia continúa más allá del escenario a través de los KuCoin Guardians, cuya presencia encarna la guía, la curiosidad y el descubrimiento a lo largo de la experiencia de Tomorrowland.

Dos comunidades, una visión compartida

Durante casi dos décadas, Tomorrowland ha unido a millones de personas de todo el mundo a través de la música, la creatividad y las experiencias compartidas.

KuCoin comparte la misma filosofía de dar prioridad a la comunidad. Hoy en día, la plataforma presta servicios a más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones, creando una infraestructura confiable que permite a personas de todo el mundo participar con confianza en la economía digital en evolución.

Juntos, Tomorrowland y KuCoin creen que el futuro no está definido únicamente por la tecnología, sino por las comunidades que la adoptan juntas. Al reunir cultura, innovación y confianza, Celestia Stage crea un destino donde personas de todos los rincones del mundo pueden descubrir, conectarse e imaginar lo que es posible juntos.

"Tomorrowland siempre ha inspirado a la gente a descubrir algo más allá de ellos mismos a través de la música, la creatividad y la imaginación", afirmó BC Wong, consejero delegado de KuCoin. "Esa filosofía refleja estrechamente nuestra propia visión. En KuCoin, creemos que la confianza es lo que permite a las personas abrazar el futuro con confianza. Celestia es mucho más que un escenario. Es un símbolo compartido de transformación, curiosidad y conexión. Junto con Tomorrowland, esperamos crear una experiencia donde la innovación se sienta accesible, las comunidades se sientan conectadas y cada visitante se sienta inspirado a explorar lo que viene después".

El viaje comienza este verano

A lo largo de Tomorrowland Belgium 2026, el Celestia Stage cobrará vida a través de un programa de música electrónica cuidadosamente seleccionado, experiencias artísticas inmersivas y narraciones interactivas inspiradas en la leyenda de Celestia. Los asistentes al festival también encontrarán a los KuCoin Guardians en todo el recinto del festival, extendiendo el espíritu de orientación y descubrimiento más allá del escenario mismo.

En las próximas semanas se darán a conocer detalles adicionales, incluida la lista completa de artistas, experiencias inmersivas en el escenario y activaciones comunitarias exclusivas, a medida que Tomorrowland y KuCoin continúen dando vida al mundo de Celestia.

La historia de Celestia apenas comienza. Juntos, Tomorrowland y KuCoin invitan a la Gente del Mañana a descubrir el próximo capítulo, guiados por la curiosidad, unidos por experiencias compartidas e inspirados por la confianza.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma criptográfica líder a nivel mundial en la que confían más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. La plataforma ofrece servicios de activos digitales innovadores y compatibles, ofreciendo acceso a más de 1.000 tokens cotizados, comercio al contado y de futuros, gestión de patrimonio institucional y una billetera Web3. KuCoin no proporciona servicios en el Espacio Económico Europeo (EEE). En el EEE*, KuCoin EU es operado por KuCoin EU Exchange GmbH. Con sede en Viena, KuCoin EU opera de acuerdo con el marco regulatorio aplicable de la UE, incluidos los requisitos de MiCAR en materia de transparencia, integridad del mercado y protección de los inversores. KuCoin EU no es el operador de una plataforma de comercio de criptoactivos y no brinda asesoramiento de inversión.

Acerca de Tomorrowland

Fundada hace 20 años por los hermanos belgas Manu y Michiel Beers, Tomorrowland sigue siendo una empresa familiar impulsada por un equipo creativo y apasionado. Con el paso de los años, Tomorrowland se ha convertido en una marca de entretenimiento global.

El grupo WEAREONE.world consta de varias unidades de negocio, que incluyen Festivales y Eventos, Música, Experiencias, Ocio, Productos y Ficción. Hoy en día, más de 350 miembros del equipo crean magia desde la sede de la empresa en Amberes (Bélgica), así como desde las oficinas locales en Brasil, Francia, Ibiza y Tailandia.

Conocido por unir a las personas a través de la música, la creatividad y la narración, Tomorrowland se ha convertido en una de las marcas de festivales más reconocidas e influyentes del mundo, inspirando a millones de personas a través de experiencias inolvidables y una visión compartida de conexión.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3005937...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kucoin-y-tomorrowland-presentan-celestia-stage-en-tomorrowland-belgica-2026-302825067.html