LabConnect se asocia con The Bracken Group para ampliar los servicios de soporte radiofarmacéutico

(Información remitida por la empresa firmante)

JOHNSON CITY, Tenn., 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- LabConnect, un proveedor líder de servicios globales de laboratorio central y soporte para ensayos clínicos, anuncia una colaboración estratégica con The Bracken Group para mejorar sus capacidades de soporte radiofarmacéutico.

A medida que la demanda de experiencia radiofarmacéutica continúa aumentando, con un crecimiento de la industria estimado entre el 15 y el 20% anual, esta colaboración posiciona a LabConnect para servir mejor a los clientes biotecnológicos y farmacéuticos que avanzan en tratamientos y diagnósticos específicos.

The Bracken Group (Bracken) es ampliamente reconocido por su liderazgo científico y experiencia estratégica en el sector radiofarmacéutico. Conocido por su liderazgo de opinión y su amplio enfoque científico, Bracken aporta una visión inigualable de las iniciativas de desarrollo, regulación y comercialización.

"Esta alianza crea una oportunidad única para integrar la excelencia operativa con una profunda perspicacia científica", comentó Wes Wheeler, consejero delegado de LabConnect. "La experiencia de Bracken refuerza nuestra capacidad para apoyar a clientes globales con los complejos desafíos logísticos y analíticos propios de los ensayos con radiofármacos".

"El compromiso de LabConnect con la innovación se alinea con la misión de Bracken", afirmó Colin Miller, PhD, consejero delegado de Bracken Consulting. "Juntos, estamos creando un puente entre la medicina, la ciencia y las operaciones sin igual en nuestro sector". Añadió: "Bracken es líder mundial en consultoría para el desarrollo de radiofármacos, desde la fase preclínica hasta la estrategia de comercialización. Al asociarnos con LabConnect, tenemos la oportunidad de consolidar nuestra experiencia, convirtiéndonos en la organización socia de referencia para sus clientes que desarrollan radiofármacos, tanto diagnósticos como de terapia radiomarcada (RLT)".

La colaboración se centrará en mejorar la prestación de servicios en áreas como el procesamiento de muestras, la logística y la supervisión científica, todos ellos componentes críticos en el complejo y altamente regulado campo de los radiofármacos.

Acerca de LabConnect LabConnect, LLC es el proveedor líder de servicios de laboratorio central, FSP y consultoría científica, y servicios de integración y transformación de datos para estudios analítica y logísticamente complejos como inmunooncología, terapias celulares y genéticas, y enfermedades raras y huérfanas.

La combinación única de LabConnect de tecnología de última generación, laboratorios de primer nivel, fácil acceso a mercados importantes y emergentes y amplia experiencia en pruebas especializadas significa que las empresas de desarrollo de fármacos pueden confiar en un solo proveedor para todas sus necesidades de servicios de laboratorio central.

Obtenga más información en www.labconnect.com y síganos en LinkedIn .

Acerca de Bracken The Bracken Group ofrece soluciones de consultoría, regulatorias, analíticas, marketing y habilitación de ventas para las industrias de las ciencias de la vida y la salud digital. Mediante un soporte consultivo altamente experimentado, programas empresariales y productos basados en datos, Bracken ofrece un enfoque multidisciplinario para superar los objetivos de sus clientes.

Obtenga más información más en www.thebrackengroup.com y síganos en LinkedIn .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2611513...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/labconnect-se-asocia-con-the-bracken-group-para-ampliar-los-servicios-de-soporte-radiofarmaceutico-302564948.html