Laka, la única marca reconocida en dos de las tres categorías del Gran Premio, se alza con el galardón a la Mejor innovación en belleza (Best Beauty Innovation) gracias a su producto UV Shield Lip Serum, y logra que el 100% de sus seis candidaturas sean seleccionadas como finalistas

(Información remitida por la empresa firmante)

SEÚL, Corea del Sur, 27 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Laka, marca de cosméticos de color de género neutro fundada en Seúl, ha recibido tres galardones en los premios The Beauty Awards 2026 en el Reino Unido, incluidos dos reconocimientos en las categorías Grand Prix.

En el marco de su 25º aniversario, The Beauty Awards reconoció productos de belleza destacados en 29 categorías durante un evento celebrado en Londres el 23 de noviembre. Con Foot como socio principal, los premios combinaron la evaluación de un jurado de expertos con la votación del público.

Los seis productos presentados por Laka fueron preseleccionados, y tres de ellos recibieron un reconocimiento:

Grand Prix | Mejor innovación en belleza (Ganador): UV Shield Lip Serum

Grand Prix | Innovación de nueva generación (Mención especial): Magic Lip Fixer

Cosmética | Mejor producto para labios (Mención especial): Fruity Glam Tint

Laka fue la única marca reconocida en dos de las tres categorías de los Grand Prix, lo que pone de relieve su fortaleza en la innovación de productos. La organización también destacó el UV Shield Lip Serum (SPF 50) de Laka, enmarcado en una tendencia creciente entre los consumidores del Reino Unido hacia productos de belleza que incorporan factor de protección solar (SPF).

Desde su fundación en 2018, Laka se ha expandido a más de 40 países y 7.500 puntos de venta en todo el mundo, logrando multiplicar sus ventas globales por 4,5 entre 2023 y 2025.

A través de su presencia en el sector minorista del Reino Unido —que incluye Boots, Skin Cupid, Moida y Pureseoul—, Laka sigue acercando a los consumidores locales productos de belleza innovadores y una variada gama de colores.

Recibir un reconocimiento tanto de los expertos del sector de la belleza como de los consumidores en el Reino Unido resulta especialmente significativo para nosotros, afirmó el consejero delegado de Laka. Agradecemos el apoyo de los consumidores británicos y esperamos conectar con ellos a través de productos que aportan innovación, creatividad y libertad de expresión a la belleza cotidiana.

Acerca de Laka

Fundada en Seúl en 2018, Laka es una marca de cosméticos de color de género neutro que celebra la individualidad y la libertad de autoexpresión a través del color. Guiada por su filosofía de marca, Every Shade, Every Story (Cada tono, cada historia), Laka sostiene que la belleza no tiene fronteras y que la expresión no tiene reglas.

Resultados oficiales de los premios:https://thebeautyawards.co.uk/2026-winners-and-highly-commended/

Contacto para los mediosLaka Global Marketing Teamglobalmarketing1@laka.co.kr

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