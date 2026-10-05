Se lanza la International Brain Health Coalition para poner en práctica estrategias de eficacia comprobada (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Líderes mundiales de los sectores de la medicina, las ciencias de la vida, la tecnología, las finanzas y las Naciones Unidas se unen para llevar la evidencia científica sobre la salud cerebral a los hogares, las comunidades y los sistemas de salud, transformando así la evidencia en equidad.

Una nueva coalición multisectorial, coordinada por el Atria Research and Global Health Institute (ARGHI), lanza el desafío '303050 Brain Challenge' con el objetivo de reducir la incidencia de accidentes cerebrovasculares y ampliar el cribado cognitivo en 30 ciudades para el año 2031.

NUEVA YORK, 5 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La International Brain Health Coalition (IBC) se ha lanzado hoy, reuniendo a una comunidad global multisectorial y multidisciplinaria con el objetivo de transformar la ciencia de la salud cerebral en acciones equitativas y aplicables en el mundo real. Su primer compromiso es el desafío '303050 Brain Challenge': para el año 2031, 30 ciudades trabajarán para reducir la incidencia de accidentes cerebrovasculares (ACV) en un 30 % y aumentar en un 50 % las pruebas de detección cognitiva en la atención primaria.

Coordinada por el Atria Research and Global Health Institute (ARGHI), la Coalición une a pacientes, líderes de diversos sectores e instituciones multilaterales —incluidas las Naciones Unidas— en torno a un mandato común: desarrollar, validar y ampliar modelos de implementación para la detección temprana, la intervención y la prevención del deterioro cognitivo, la demencia y los accidentes cerebrovasculares, tanto en la atención primaria como en el ámbito comunitario a nivel mundial. Más que limitarse a generar nueva evidencia científica, la Coalición se centra en traducir el conocimiento científico existente en programas, políticas y hábitos cotidianos que lleguen a las personas allí donde viven, trabajan y envejecen, y no solo donde reciben atención médica.

Las afecciones neurológicas y cardiometabólicas figuran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad en todo el mundo, y su impacto económico en las familias y los sistemas de salud es enorme e insostenible. Los factores de riesgo modificables asociados a los accidentes cerebrovasculares y la demencia están bien identificados. La base científica para la prevención es clara; lo que ha faltado es la infraestructura necesaria para pasar a la acción.

"Actualmente nos enfrentamos a un coste incalculable en términos de sufrimiento humano y a un enorme impacto negativo en la economía mundial", afirmó el doctor David Dodick, presidente de IBC, director científico y médico del Atria Health Institute y codirector de la Atria Academy of Science and Medicine. "Contamos con la ciencia necesaria para evitar esta realidad. No tenemos una brecha de conocimiento, sino un fallo en la ejecución, y la IBC se creó precisamente para subsanarlo".

Entre los colaboradores actuales de la IBC se encuentran ONU Mujeres, Thrive Global, Western University, el Western Institute for Neuroscience, el AI-Mind Institute (Noruega), Eli Lilly and Company, Bristol Myers Squibb, el Royal Bank of Canada, la American Heart Association, el Women's Alzheimer's Movement, Microsoft, NeuroCentury, la doctora Regina Benjamin (18ª Cirujana General de los Estados Unidos), el general Peter Chiarelli (exvicejefe del Estado Mayor del Ejército de EE.UU. y exconsejero delegado de One Mind), el doctor Abdulkareem Al Olama (fundador de Sultan Al Olama Medical Centers, Dubái), entre otros.

"Se están produciendo avances extraordinarios en los ámbitos de la salud cerebral, las ciencias neurológicas y las políticas públicas", señaló Khadija Rejto, vicepresidenta de IBC y directora de Salud Global del Atria Research and Global Health Institute. "La investigación cardiovascular, metabólica y endocrina está transformando nuestra comprensión del cerebro. La función de la IBC es conectar estos esfuerzos y llevar la salud cerebral a los entornos donde realmente transcurre la vida, convirtiendo el conocimiento compartido en una mejor salud cerebral para todos".

El proyecto inaugural de la IBC es el desafío 303050 Brain Challenge: 30 ciudades de todo el mundo se comprometen a reducir en un 30 % la incidencia de accidentes cerebrovasculares y a aumentar en un 50 % las pruebas de detección cognitiva en atención primaria para el año 2031, estableciendo así un modelo validado y replicable que cualquier ciudad, sistema de salud o país pueda adoptar. Las dos ciudades donde se lanza la iniciativa de la IBC son London (Ontario, Canadá) y Oslo (Noruega).

London (Ontario, Canadá) alberga la iniciativa emblemática de la Coalición, denominada CanDo Brain Health Implementation Initiative; se trata de un ensayo de dos años que reclutará hasta 800 participantes en un modelo escalable de asesoramiento (coaching) que combina inteligencia artificial y asistencia humana. El programa se centra en la presión arterial, la actividad física, el sueño y otros factores determinantes del deterioro cognitivo, y cuenta con el respaldo del Western Institute for Neuroscience de la Western University.

"La salud cerebral es la base del bienestar individual y social, y llevamos décadas sabiendo cómo protegerla. Lo que nos faltaba era una forma de llevar ese conocimiento a poblaciones enteras", afirmó el doctor Vladimir Hachinski, del Western Institute for Neuroscience de la Western University. "La International Brain Health Coalition es la primera iniciativa creada precisamente para lograrlo. Resulta muy apropiado que esta labor comience en London, donde se definió por primera vez la salud cerebral integral como disciplina, y espero que lo que demostremos aquí beneficie a todas las comunidades del mundo".

Oslo (Noruega) sirve de base para el lanzamiento europeo de la Coalición a través del entorno de investigación AI-Mind, desarrollado en el Hospital Universitario de Oslo y la Universidad de Oslo bajo el liderazgo de la doctora Ira Haraldsen (PhD, MD) y en colaboración con BrainSymph. Esta iniciativa combina IA multimodal, evaluación cognitiva, EEG, biomarcadores sanguíneos y monitorización domiciliaria longitudinal para identificar a personas con mayor riesgo de deterioro cognitivo antes de que se manifieste una demencia clínica.

"La experiencia piloto de Oslo transformará esta base en un modelo práctico y escalable de prevención e intervención temprana para la salud cerebral de precisión. El modelo vinculará el cribado poblacional y de atención primaria con la estratificación de riesgos multimodal y el seguimiento personalizado, al tiempo que los enfoques emergentes de 'gemelo virtual humano' investigarán cómo interactúan a lo largo del tiempo los factores cerebrales, cardiovasculares, metabólicos, inflamatorios y conductuales para revelar trayectorias de riesgo modificables antes de que se desarrolle una enfermedad neurológica irreversible", afirmó la doctora Ira Haraldsen.

Esta combinación de la ciencia europea más avanzada en predicción de la salud cerebral con una vía de investigación traslacional ya probada convierte a Oslo en un entorno de demostración clave para la IBC y establece un vínculo directo con importantes programas europeos de investigación, innovación, regulación y comercialización.

Declaraciones de los colaboradores de la IBC:

Doctora Regina Benjamin M.D., 18ª Cirujana General de Estados Unidos: " El acceso a la evidencia científica y al tratamiento no debería depender de dónde vive una persona ni de los recursos con los que cuenta su comunidad. La International Brain Health Coalition está desarrollando un modelo de salud poblacional diseñado para todos, transformando lo que sabemos sobre prevención en una atención capaz de llegar a todas las comunidades".

El acceso a la evidencia científica y al tratamiento no debería depender de dónde vive una persona ni de los recursos con los que cuenta su comunidad. La International Brain Health Coalition está desarrollando un modelo de salud poblacional diseñado para todos, transformando lo que sabemos sobre prevención en una atención capaz de llegar a todas las comunidades". Embajadora Sima Bahous, secretaria general Adjunta y directora ejecutiva de ONU Mujeres: "La demencia y la enfermedad de Alzheimer no son neutrales en cuanto al género. Las mujeres representan casi dos tercios de las personas que viven con Alzheimer y la abrumadora mayoría de quienes las cuidan, a menudo a costa de su propia salud, ingresos y oportunidades. Es por eso que este esfuerzo debe verse a través de una lente de salud de la mujer desde el principio, no como una ocurrencia tardía. La International Brain Health Coalition ha incorporado la salud cerebral de las mujeres en su fundamento, y ONU Mujeres se enorgullece de contribuir al trabajo de una coalición decidida a garantizar que los beneficios de la prevención lleguen a las mujeres que soportan la mayor carga de esta enfermedad".

"La demencia y la enfermedad de Alzheimer no son neutrales en cuanto al género. Las mujeres representan casi dos tercios de las personas que viven con Alzheimer y la abrumadora mayoría de quienes las cuidan, a menudo a costa de su propia salud, ingresos y oportunidades. Es por eso que este esfuerzo debe verse a través de una lente de salud de la mujer desde el principio, no como una ocurrencia tardía. La International Brain Health Coalition ha incorporado la salud cerebral de las mujeres en su fundamento, y ONU Mujeres se enorgullece de contribuir al trabajo de una coalición decidida a garantizar que los beneficios de la prevención lleguen a las mujeres que soportan la mayor carga de esta enfermedad". Arianna Huffington , fundadora y consejera delegada de Thrive Global : "La ciencia es clara: los hábitos diarios que protegen nuestro cerebro —desde el sueño y el movimiento hasta la nutrición y la conexión— se construyen mediante pequeños pasos sostenidos, no solo gracias a la fuerza de voluntad. Con Thrive Global, hemos creado una plataforma digital basada en la ciencia del cambio de comportamiento, capaz de ofrecer estímulos personalizados y 'micro-pasos' a millones de personas en los momentos clave. Ese alcance es lo que hace viable un proyecto de tal envergadura. Por primera vez, podemos llegar a las personas allí donde se encuentren, a gran escala, y ayudarles a transformar lo que la ciencia sabe sobre la salud cerebral en acciones concretas que realizan cada día".

, : "La ciencia es clara: los hábitos diarios que protegen nuestro cerebro —desde el sueño y el movimiento hasta la nutrición y la conexión— se construyen mediante pequeños pasos sostenidos, no solo gracias a la fuerza de voluntad. Con Thrive Global, hemos creado una plataforma digital basada en la ciencia del cambio de comportamiento, capaz de ofrecer estímulos personalizados y 'micro-pasos' a millones de personas en los momentos clave. Ese alcance es lo que hace viable un proyecto de tal envergadura. Por primera vez, podemos llegar a las personas allí donde se encuentren, a gran escala, y ayudarles a transformar lo que la ciencia sabe sobre la salud cerebral en acciones concretas que realizan cada día". Jennifer Oleksiw, vicepresidenta del grupo, responsable de Neurociencia en EE.UU. e Innovación Comercial Global de Eli Lilly and Company: "Los cambios cerebrales asociados a la enfermedad de Alzheimer pueden comenzar hasta 20 años antes de que aparezcan los síntomas. Actuar a tiempo puede ayudar a preservar la salud cerebral, pero nuestros sistemas sanitarios no están preparados para la detección y la intervención tempranas. La International Brain Health Coalition es una vía para integrar la educación sobre factores de riesgo en la atención primaria habitual y evaluar cómo los biomarcadores en sangre podrían contribuir a este objetivo".

"Los cambios cerebrales asociados a la enfermedad de Alzheimer pueden comenzar hasta 20 años antes de que aparezcan los síntomas. Actuar a tiempo puede ayudar a preservar la salud cerebral, pero nuestros sistemas sanitarios no están preparados para la detección y la intervención tempranas. La International Brain Health Coalition es una vía para integrar la educación sobre factores de riesgo en la atención primaria habitual y evaluar cómo los biomarcadores en sangre podrían contribuir a este objetivo". Wendy Short Bartie, vicepresidenta ejecutiva y directora de Asuntos Corporativos de Bristol Myers Squibb: "La salud cerebral es uno de los desafíos sanitarios decisivos de nuestro tiempo, y ninguna organización puede abordarlo por sí sola. Tenemos la oportunidad de unir a la ciencia, la atención sanitaria, la tecnología, las políticas públicas y los agentes comunitarios en torno a un objetivo común: ayudar a las personas a mantener un cerebro más sano a lo largo de toda su vida. Lo que hace que la International Brain Health Coalition sea tan importante es su enfoque en transformar el conocimiento en acción y en crear modelos prácticos que permitan ampliar el acceso, mejorar los resultados y llegar a más personas en sus propias comunidades".

"La salud cerebral es uno de los desafíos sanitarios decisivos de nuestro tiempo, y ninguna organización puede abordarlo por sí sola. Tenemos la oportunidad de unir a la ciencia, la atención sanitaria, la tecnología, las políticas públicas y los agentes comunitarios en torno a un objetivo común: ayudar a las personas a mantener un cerebro más sano a lo largo de toda su vida. Lo que hace que la International Brain Health Coalition sea tan importante es su enfoque en transformar el conocimiento en acción y en crear modelos prácticos que permitan ampliar el acceso, mejorar los resultados y llegar a más personas en sus propias comunidades". Maria Shriver, fundadora del Women's Alzheimer's Movement en Cleveland Clinic : "He pasado más de dos décadas alertando de que la enfermedad de Alzheimer es un asunto urgente de salud femenina, mucho antes de que la salud cerebral cobrara relevancia en la conciencia pública. Fundé el Women's Alzheimer's Movement e inauguré en la Cleveland Clinic la primera clínica del país dedicada a la prevención del Alzheimer en mujeres, porque creía que la prevención era posible cuando casi nadie más lo pensaba. La labor de la International Brain Health Coalition representa aquello por lo que he luchado todo este tiempo: sacar la prevención de un segundo plano e integrarla en la atención sanitaria cotidiana. Se trata de un logro y un avance enormes, y las mujeres, que son quienes soportan la mayor carga de esta enfermedad, son las que más se beneficiarán de ello".

: "He pasado más de dos décadas alertando de que la enfermedad de Alzheimer es un asunto urgente de salud femenina, mucho antes de que la salud cerebral cobrara relevancia en la conciencia pública. Fundé el Women's Alzheimer's Movement e inauguré en la Cleveland Clinic la primera clínica del país dedicada a la prevención del Alzheimer en mujeres, porque creía que la prevención era posible cuando casi nadie más lo pensaba. La labor de la International Brain Health Coalition representa aquello por lo que he luchado todo este tiempo: sacar la prevención de un segundo plano e integrarla en la atención sanitaria cotidiana. Se trata de un logro y un avance enormes, y las mujeres, que son quienes soportan la mayor carga de esta enfermedad, son las que más se beneficiarán de ello". Doctor Mitchell Elkind, director científico de Salud Cerebral y Accidentes Cerebrovasculares en la American Heart Association (AHA) : "Los objetivos de la iniciativa IBC se alinean estrechamente con los de la American Heart Association. Reconocemos que el corazón, el sistema cardiovascular y el cerebro están interconectados de múltiples formas, lo cual constituye la base científica de nuestra nueva iniciativa sobre la relación corazón-cerebro. Asimismo, consideramos que la mejor manera de promover la salud cerebral a largo plazo en la población es fomentar hábitos saludables —mediante herramientas dirigidas al público, como nuestra iniciativa Life's Essential 8, e intervenciones clínicas de eficacia comprobada, y medir su impacto a través de registros como 'Get With the Guidelines', nuestra iniciativa de mejora de la calidad".

: "Los objetivos de la iniciativa IBC se alinean estrechamente con los de la American Heart Association. Reconocemos que el corazón, el sistema cardiovascular y el cerebro están interconectados de múltiples formas, lo cual constituye la base científica de nuestra nueva iniciativa sobre la relación corazón-cerebro. Asimismo, consideramos que la mejor manera de promover la salud cerebral a largo plazo en la población es fomentar hábitos saludables —mediante herramientas dirigidas al público, como nuestra iniciativa Life's Essential 8, e intervenciones clínicas de eficacia comprobada, y medir su impacto a través de registros como 'Get With the Guidelines', nuestra iniciativa de mejora de la calidad". Elena Bonfiglioli, líder empresarial global de los sectores de salud, farmacéutica y ciencias de la vida en Microsoft: "La convergencia de la IA, los datos y los avances científicos está generando nuevas oportunidades revolucionarias tanto en el ámbito de la salud cerebral como en el de la salud de la mujer. Al vincular la tecnología con la experiencia clínica y ecosistemas sólidos, vemos la oportunidad de replantear el enfoque de la prevención, lograr una detección más temprana, facilitar el acceso a diagnósticos más precisos y a una atención más personalizada, y conseguir mejores resultados de salud. Confío en que la International Brain Health Coalition ayudará a explorar las posibilidades existentes y a acelerar avances significativos para las personas y las comunidades".

Acerca de la International Brain Health Coalition

La misión de la International Brain Health Coalition (IBC) es transformar la evidencia en equidad, cerrando la brecha entre lo que la ciencia sabe y lo que las comunidades reciben. La IBC integra la neurología, la cardiología, la salud metabólica y las ciencias del comportamiento en un único motor de implementación, incorporando la equidad, la salud de la mujer y la soberanía de los datos como requisitos fundamentales de diseño, y no como elementos añadidos. La Coalición está registrada como organización benéfica en Ginebra, Suiza.

Acerca del Atria Research and Global Health Institute

El Atria Research and Global Health Institute es una organización 501(c)(3) cuya misión es identificar y promover soluciones preventivas que mejoren los resultados de salud y mejoren las vidas de la mayor cantidad de personas posible, a través de investigaciones originales, contenido de medicina preventiva disponible gratuitamente y asociaciones con organizaciones de salud pública innovadoras.

Contacto para medios: Jon Pace, jpace@dey.nyc

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