El lanzamiento de Aster DEX genera un volumen de operaciones de 371 millones de dólares y 330.000 usuarios

- El rendimiento del primer día de $ASTER TGE brilla: el lanzamiento exclusivo de Aster DEX genera un volumen de operaciones de 371 millones de dólares y casi 330.000 nuevos usuarios

MAHE, Seychelles, 21 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El token nativo del exchange descentralizado Aster, $ASTER, tuvo un sólido debut en el mercado, con métricas que destacaron la demanda de los inversores y una sólida formación de liquidez. En las primeras 24 horas de su Evento de Generación de Tokens (TGE), su inclusión exclusiva en el mercado Aster DEX estableció la plataforma como el único foro global para la negociación de $ASTER, atrayendo importantes entradas de capital y actividad comercial.

Según datos en cadena, $ASTER registró un volumen de negociación de 371 millones de dólares en su primer día. Tras abrir en 0,03015 dólares, alcanzó un máximo diario de 0,528 dólares, un aumento de aproximadamente el 1.650 %. Esto resaltó la sólida confianza del mercado y sentó las bases para un crecimiento sostenido de la liquidez.

El lanzamiento, impulsado por la escasez, también aceleró la adopción. En 24 horas, casi 330.000 nuevas direcciones de billetera se unieron a la red. Durante el mismo período, el valor total bloqueado (TVL) aumentó en 660 millones de dólares, alcanzando los 1.005 millones de dólares, mientras que el volumen total de operaciones en la plataforma se acercó a los 1.500 millones de dólares, lo que indica una entrada neta constante.

Los analistas del sector señalan que estos primeros resultados consolidan la posición de Aster DEX como un referente de próxima generación en BNB Chain. Con el impulso y la creciente participación, $ASTER se considera un catalizador para la próxima ola de crecimiento en las finanzas descentralizadas, inyectando nuevo impulso al ecosistema de BNB Chain. Aprovechando este impulso inicial, $ASTER estaba programado para su lanzamiento en Binance Alpha a las 08:00 UTC del 19 de septiembre.

