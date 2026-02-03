Lassen Peak nombra a Dean Kueter para su Comité Asesor

(Información remitida por la empresa firmante)

- Lassen Peak nombra a Dean Kueter, exdirector ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Aplicación de la Ley de Estados Unidos, para su Comité Asesor

Dirigió la primera revisión exhaustiva de la aplicación de la ley estadounidense en más de 50 años; aporta experiencia en políticas federales y relaciones directas con los sheriffs y jefes de policía del país.

BELLEVUE, Wash., 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Lassen Peak anuncia el nombramiento de Dean M. Kueter, Jr., como miembro de su comité asesor. Kueter es cofundador de Black Alpha International y aporta experiencia en políticas federales de aplicación de la ley, operaciones de agencias y liderazgo de asociaciones nacionales. Su nombramiento fortalece las relaciones de confianza con los líderes de las fuerzas del orden a nivel nacional y proporciona una visión directa de cómo las agencias evalúan y adoptan nuevas tecnologías, lo que fortalece la posición de la empresa en su camino hacia la comercialización.

De 2019 a 2022, un período que incluyó tanto la pandemia de COVID-19 como las demandas nacionales de reforma policial, Kueter dirigió el primer análisis exhaustivo del sistema de justicia penal estadounidense en más de 50 años, coordinando a cientos de peritos para elaborar un informe histórico con más de 150 recomendaciones, incluidas varias que abordan la adopción de tecnología para las fuerzas del orden. En el Departamento de Justicia, asesoró a dos fiscales generales de EE.UU. y estableció la Sección de Coordinación de las Fuerzas del Orden Estatales y Locales, una nueva división del Departamento de Justicia que reporta directamente al fiscal general.

Antes de estos cargos, Kueter fue jefe de Gabinete de la Oficina de Servicios Policiales Orientados a la Comunidad (Oficina COPS), la agencia del Departamento de Justicia que administra los mayores programas de subvenciones para la adquisición de tecnología policial. Su trayectoria también incluye casi una década como director de Asuntos Gubernamentales de la Asociación Nacional de Sheriffs, representando a más de 3.000 sheriffs electos de todo el país, y como representante en Washington de la Asociación de Jefes de Policía de las Grandes Ciudades. Su trabajo en políticas federales incluye la redacción de la Ley de Subvenciones para la Asociación de Chalecos Antibalas, que ha otorgado más de 573 millones de dólares para equipar a los agentes con chalecos antibalas.

Hatch Graham, cofundador, director general y consejero delegado de Lassen Peak, afirmó: "Dean Kueter ha asesorado a dos fiscales generales, ha liderado la primera comisión presidencial sobre aplicación de la ley en más de medio siglo y mantiene relaciones de confianza con alguaciles y jefes de policía de todo el país. Mientras nos preparamos para el programa piloto con las agencias del orden público, la experiencia de Dean en políticas federales, vías de financiación de subvenciones y operaciones policiales será inestimable".

"A lo largo de mi carrera, me he enfocado en proporcionar a los agentes del orden público las herramientas y los recursos necesarios para realizar su trabajo de forma segura y eficaz", declaró Dean Kueter. "El cacheo físico sigue siendo uno de los momentos más peligrosos de la actividad policial, tanto para los agentes como para los ciudadanos. La tecnología de Lassen Peak ejemplifica el tipo de innovación que la Comisión Presidencial imaginó: soluciones que mejoran la seguridad de los agentes, respetando al mismo tiempo los derechos constitucionales de las comunidades a las que sirven. Es un honor para mí apoyar esta misión".

Acerca de Lassen Peak

Lassen Peak, con sede en Seattle, Washington, es una empresa pionera en tecnología de ondas submilimétricas, fundada para abordar el punto de fricción más peligroso de la policía moderna: el cacheo físico. La empresa ha reunido un equipo diverso de asesores y comités que anteriormente ocuparon puestos clave en las principales organizaciones policiales y de derechos civiles de Estados Unidos, incluyendo cargos de asesor jurídico general de la ACLU, director ejecutivo de la Comisión Presidencial para las Fuerzas de Aplicación de la Ley, Presidente de la Organización Nacional de Ejecutivos Negros de las Fuerzas del Orden, director de Información del Gobierno de los Estados Unidos, Comandante del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), presidente de la Asociación Nacional de Mujeres Ejecutivas de las Fuerzas de Aplicación del Orden, entre otros.

