Learning Tree International anuncia nuevas certificaciones de IA de ISACA y la asociación Elite+

HERNDON, Va., 12 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Learning Tree International se enorgullece de anunciar su designación como Socio Elite+ global y proveedor oficial autorizado de formación para las certificaciones de ISACA. Este hito refuerza el liderazgo de Learning Tree en la impartición de formación empresarial de primer nivel en Norteamérica y marca su expansión estratégica global.

Gracias a esta colaboración fortalecida, Learning Tree ayudará a organizaciones de todo el mundo a fortalecer sus capacidades de gobernanza de TI, ciberseguridad y gestión de riesgos mediante las certificaciones de ISACA, reconocidas mundialmente, entre las que se incluyen: Auditor Certificado de Sistemas de Información (CISA)

Gerente Certificado de Seguridad de la Información (CISM)

Certificado en Gobernanza de TI Empresarial (CGEIT)

Learning Tree también presenta formación para tres de las certificaciones más nuevas de ISACA, diseñadas para abordar los desafíos tecnológicos emergentes:

Auditoría Avanzada en IA (AAIA): Marcos de gobernanza que garantizan la rendición de cuentas en sistemas de IA.

gobernanza que garantizan la rendición de cuentas en sistemas de IA. IA Avanzada en Gestión de Seguridad (AAISM): Habilidades para proteger sistemas basados en IA y abordar riesgos cambiantes.

Habilidades para proteger sistemas basados en IA y abordar riesgos cambiantes. Certificación en Supervisión y Aseguramiento de la Nube (CCOA): Experiencia en gobernanza, gestión de riesgos y aseguramiento para entornos de nube complejos.

"Alcanzar el estatus de socio Elite+ con ISACA refuerza nuestro compromiso de preparar a nuestros alumnos con certificaciones de primer nivel y habilidades preparadas para el futuro", afirmó David Brown, consejero delegado de Learning Tree International. "A medida que la tecnología evoluciona, también deben hacerlo los profesionales que la lideran. Nuestra colaboración con ISACA garantiza que las organizaciones puedan desarrollar talento con confianza para construir empresas resilientes, seguras y con visión de futuro".

Con estas nuevas certificaciones en IA y nube, Learning Tree capacita a los profesionales para liderar en una era donde la gobernanza, la ética y la seguridad son fundamentales para la innovación. Estas ofertas reflejan la misión de Learning Tree de ayudar a las empresas globales a adaptarse, crecer y prosperar en el complejo panorama digital actual.

Acerca de Learning Tree International

Durante más de 50 años, Learning Tree International ha sido un socio de confianza en la transformación de la fuerza laboral, ofreciendo desarrollo estratégico de la fuerza laboral y servicios de aprendizaje gestionado. Su cartera abarca formación en habilidades técnicas, desarrollo de liderazgo, ciberseguridad, gestión de proyectos, certificaciones de IA y más. El equipo de instructores expertos de Learning Tree da vida a una biblioteca de contenido propio y de socios, ofreciendo una formación de primer nivel que satisface las necesidades de la fuerza laboral actual.

Para más información, visite Artificial Intelligence Training and Talent Solutions | Learning Tree o contacte Inquiries@Learningtree.com.

