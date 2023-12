LeddarTech lanza LeddarVision "Parking" (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- LeddarTech lanza LeddarVision "Parking", una pila de software de fusión y percepción para aplicaciones ADAS L2/L2+ de aparcamiento automatizado y asistencia al aparcamiento de alta gama

QUEBEC CITY, 20 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- LeddarTech ®, una empresa de software de automoción que ofrece tecnología patentada de software de percepción y fusión de sensores de bajo nivel basada en IA disruptiva para aplicaciones ADAS, AD y de aparcamiento, se complace en anunciar el lanzamiento de LeddarVision™ Parking (LVP-H) , su última pila de software de fusión y percepción para aparcamiento automatizado y asistencia al aparcamiento.

LeddarTech se enorgullece de presentar LVP-H, el miembro más reciente de su galardonada familia LeddarVision de soluciones de software para automoción. El LVP-H incorpora una innovadora configuración de sensores 4V4R, que supone un avance significativo en la tecnología de automoción. Esta completa pila de software de fusión y percepción y la interfaz de programación de aplicaciones (API) de visualización de interfaz hombre-máquina (HMI) se han diseñado específicamente para mejorar la experiencia de aparcamiento, en particular para las aplicaciones de aparcamiento automatizado y asistencia al aparcamiento ADAS L2/L2+ de gama alta, como la asistencia inteligente al aparcamiento (IPA), la asistencia remota al aparcamiento (RPA) y la asistencia a las maniobras (MA).

Aprovechando la tecnología de percepción y fusión de bajo nivel basada en IA de LeddarVision, LVP-H destaca por:

Integración perfecta de los datos de varios sensores, lo que garantiza una experiencia de aparcamiento precisa y fiable con más de un 95% de acierto en la detección de plazas de aparcamiento válidas.

Reducción al mínimo de las falsas alarmas, incluso en dominios de diseño operativo (ODD) difíciles y entornos complejos.

Con capacidades superiores de detección dinámica y estática de objetos, LVP-H está a la vanguardia del aparcamiento y la seguridad, alineándose a la perfección con las avanzadas normas de seguridad de NHTSA IPA.

"Estamos encantados de lanzar el LVP-H y, como preparación, LeddarTech ha estado trabajando con un importante cliente principal durante más de un año para ofrecer la mejor pila de software de aparcamiento basada en nuestra plataforma de fusión y percepción de bajo nivel", declaró Frantz Saintellemy, consejero delegado de LeddarTech. "Este producto encarna nuestra inquebrantable dedicación a impulsar la industria del automóvil hacia un futuro más seguro y cómodo. Como pioneros en la fusión y percepción de bajo nivel basadas en IA para aplicaciones ADAS y AD, estamos seguros de que el LVP-H redefinirá los puntos de referencia para el aparcamiento automatizado y la asistencia al aparcamiento. Es la incorporación perfecta a nuestra galardonada familia LeddarVision, diseñada para elevar las aplicaciones ADAS, AD y de aparcamiento de L2 a L3", concluyó Saintellemy.

LeddarTech invita a los fabricantes de equipos originales de automoción, a los proveedores de primer nivel y a los analistas a visitar su stand en CES 2024 en Las Vegas para reunirse con el equipo y experimentar su exclusiva tecnología de software de automoción LeddarVision.

Acerca de LeddarTech

LeddarTech, empresa mundial de software fundada en 2007 y con sede en la ciudad de Quebec y centros adicionales de I+D en Montreal, Toronto y Tel Aviv (Israel), desarrolla y ofrece soluciones integrales de software de percepción y fusión de sensores de bajo nivel basadas en IA que permiten el despliegue de aplicaciones ADAS, de conducción autónoma (AD) y de aparcamiento. El software para automoción de LeddarTech aplica algoritmos avanzados de IA y visión por ordenador para generar modelos 3D precisos del entorno con el fin de lograr una mejor toma de decisiones y una navegación más segura. Esta tecnología de alto rendimiento, escalable y rentable está a disposición de los fabricantes de equipos originales y los proveedores de primer y segundo nivel para implementar de forma eficiente soluciones ADAS para automóviles y vehículos todoterreno.

LeddarTech es responsable de varias innovaciones en teledetección, con más de 150 solicitudes de patentes (80 concedidas) que mejoran las capacidades de ADAS, AD y aparcamiento. Un mejor conocimiento sensorial del entorno que rodea al vehículo es fundamental para que la movilidad global sea más segura, eficiente, sostenible y asequible: esto es lo que impulsa a LeddarTech a tratar de convertirse en la solución de software de percepción y fusión de sensores más adoptada.

Más información acerca de LeddarTech a través de www.LeddarTech.com y por medio de LinkedIn , Twitter (X) , Facebook y YouTube .

Declaraciones de futuro

Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa pueden considerarse declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 de Estados Unidos, la Sección 27A de la Ley de Valores y la Sección 21E de la Ley de Intercambio (que también incluirán declaraciones prospectivas e información prospectiva en el sentido de las leyes de valores canadienses aplicables), incluidas, entre otras, las declaraciones relativas a los beneficios previstos de la combinación de negocios de LeddarTech recientemente completada y las declaraciones relativas a la estrategia prevista de LeddarTech, operaciones futuras, perspectivas, objetivos y proyecciones financieras y otras métricas financieras. Las declaraciones prospectivas generalmente incluyen declaraciones que son predictivas por naturaleza y dependen de o se refieren a eventos o condiciones futuras, e incluyen palabras como "puede", "hará", "debería", "haría", "espera", "anticipa", "planea", "probablemente", "cree", "estima", "proyecta", "pretende" y otras expresiones similares entre otras. Las declaraciones que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se basan en creencias y suposiciones actuales que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantía de resultados futuros. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como consecuencia de diversos factores, entre los que se incluyen, sin limitación: (i) la posibilidad de que no se materialicen los beneficios previstos de la combinación de negocios y el tratamiento fiscal anticipado de la combinación de negocios; (ii) el riesgo de que los litigios de los accionistas en relación con la combinación de negocios u otros acuerdos o investigaciones puedan dar lugar a costes significativos de defensa, indemnización y responsabilidad; (iii) los cambios en las condiciones económicas generales y/o específicas del sector; (iv) las posibles perturbaciones derivadas de la combinación de negocios o de otro tipo que puedan perjudicar el negocio de LeddarTech; (v) la capacidad de LeddarTech para retener, atraer y contratar personal clave; (vi) posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones con clientes, empleados, proveedores u otras partes como resultado del anuncio o la finalización de la combinación de negocios; (vii) la incertidumbre potencial del negocio, incluidos los cambios en las relaciones comerciales existentes, que podrían afectar negativamente a los resultados financieros de LeddarTech; (viii) la evolución legislativa, reglamentaria y económica; (ix) la imprevisibilidad y gravedad de acontecimientos catastróficos, incluidos, entre otros, actos de terrorismo, estallido de guerras u hostilidades y cualquier epidemia, pandemia o brote de enfermedad (incluida la COVID-19), así como la respuesta de la dirección a cualquiera de los factores mencionados; (x) el acceso a capital y financiación y la capacidad de LeddarTech para mantener el cumplimiento de los pactos de deuda; y (xi) otros factores de riesgo detallados periódicamente en los informes de LeddarTech presentados ante la U. S. Securities and Exchange Commission (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo contenidos en el folleto final de LeddarTech presentado ante la SEC el 4 de diciembre de 2023. La anterior lista de factores importantes no es exhaustiva. A excepción de lo requerido por la ley aplicable, LeddarTech no asume ninguna obligación de revisar o actualizar cualquier declaración prospectiva, o de hacer cualquier otra declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera.

Contacto:

Daniel Aitken, vicepresidente de marketing global, comunicaciones y relaciones con los inversores de LeddarTech Inc. Tel.: + 1-418-653-9000 ext. 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

Página web de relaciones con los inversores: https://investors.LeddarTech.com

Contacto de relaciones con los inversores: Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com

Kevin Hunt, ICR Inc. Contacto para medios financieros: Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision y los logotipos relacionados son marcas comerciales o marcas registradas de LeddarTech Inc. y sus filiales. Todas las demás marcas, nombres de productos y marcas son o pueden ser marcas comerciales o marcas registradas utilizadas para identificar productos o servicios de sus respectivos propietarios.

