LGC Capital anuncia su revisión del año 2018 y sus objetivos para 2019 (2)

Publicado 27/12/2018 13:32:07 CET

- Abril de2018: Little Green Pharma logra un hito considerable por su primera cosecha de cannabis médico como resultado de la primera plantación en diciembre de 2017. - Abril de 2018: Comienza la construcción en Tricho-Med en Brownsburg, Quebec, para la instalación de producción de cannabis de interior de múltiple nivel y última generación de 34.000 pies cuadrados. Esta localización estratégica cuenta con alguna de la electricidad más baja de Canadá, algo menos de 0,04 dólares por kilovatio-hora, proporcionando a Tricho-Med una ventaja de coste natural por encima de las instalaciones de producción de interior en Canadá. Tricho-Med se ha asegurado además 20 acres de terreno adyacente para seguir con la expansión de un segundo edificio que añadirá otros 475.000 pies cuadrados de espacio de toldo en el cultivo de Tricho-Med. - Mayo de 2018: Little Green Pharma recibe una ampliación de dos años de su Medical Cannabis Licence procedente de la Office of Drug Control. - Julio de 2018: Global Canna Labs recibe formalmente una licencia de tipo Tier-3 procedente de la Jamaican Cannabis Licensing Agency. La licencia permite a la compañía cultivar hasta 200.000 plantas de cannabis médico orgánico en sus instalaciones de 270.000 pies cuadrados dentro de su complejo de 6,23 acres situado en Montego Bay, Jamaica. - Agosto de 2018: Little Green Pharma recolecta su segunda cosecha y la procesa en su instalación de fabricación situada en Perth. - Agosto de 2018: Little Green Pharma se convierte en la primera compañía con permiso de la Therapeutic Goods Administration de Australia en comercializar productos de cannabis médicos australianos. Esto representa un gran hito para Little Green Pharma además de para todos los competidores de Australia, que solo tienen permiso para comercializar productos importados o llevar a cabo la investigación y desarrollo con su cannabis médico. - Agosto de 2018: Evolution Bnk planta su primera planta madre de cannabis en sus instalaciones de producción de interior de 20.000 pies cuadrados situadas en Pavia, Italia, a 40 kilómetros al sur de Milán, utilizando combinaciones específicas de iluminación y nutrientes para cada variante compatible de la UE que produce, con el fin de maximizar el rendimiento y reducir su tiempo de cultivo. - Agosto de 2018: Evolution Bnk se acerca a la finalización de la construcción de su invernadero de 70.000 pies cuadrados para la producción de cannabis en Sanremo, Italia. - Octubre de 2018: Los productos de Little Green Pharma son aceptados en un ensayo clínico a nivel estatal en Nueva Gales del Sur para casos de cáncer avanzado, al tiempo que de modo simultáneo LGP comienza las negociaciones con las partes alemanas para exportar productos a Australia. - Octubre de 2018: Viridi ha recolectado 20.000 de sus plantas de cannabis de alto CBD y bajo THC para que se utilicen como productos de entrada en las líneas de brotes secos, pre-enrollados, aceites y cosméticos. Esta cosecha ha conseguido recolectar aproximadamente 2.700 kilos de cannabis con cerca de un 14,70% de CBD y un 0,58% de THC, siendo compatibles con la normativa federal de Suiza. - Diciembre de 2018: Los brotes secos de cannabis ONE Premium de Viridi, ONE 5 pre-enrollados, y los aceites ONE Premium están disponibles en más de 500 puntos de venta de Suiza. Viridi utilize un sistema de alimentación propio para sus variantes de alta calidad y alto CBD y semillas que cumplen con la normativa de Suiza de <1% THC y la normativa de la Unión Europea de <0,2% THC. - Diciembre de 2018: Global Canna Labs ha plantado desde entonces más de 16.000 plantas de cannabis en componentes de invernadero y exterior, y se espera que consiga un rendimiento de cerca de 14.000 kilos de cannabis seco en 2019. - Diciembre de 2018: La construcción de Tricho-Med está cerca de terminar con el exterior y buena parte del interior completada junto a la instalación de los sistemas eléctricos, de calefacción y refrigeración estando completos. Los toques finales de los sistemas de seguridad se están instalando este mes, lo que hace que los envíos para el paquete de evidencias finales para Health Canada estén preparados de cara al primer trimestre de 2019. Todos los materiales de producción y los diseños del flujo de funcionamiento se han integrado para ser completamente compatibles con los estándares EU-GMP, que van a dar a Tricho-Med acceso al lucrativo mercado mundial del cannabis médico. - Diciembre de 2018: EasyJoint ha abierto once tiendas insignia en Italia, situadas en Roma, Milán, Piacenza, Rovato (BS), Viadana, Bassano del Grappa, Crotone, Pantelleria y Parma, con dos tiendas adicionales más en negociación. Además de las 11 tiendas insignia, los productos de marca CBD de EasyJoint están disponibles en 450 puntos de venta al por menor de Italia. EasyJoint está en negociaciones de fase final con 12 franquicias adicionales para su expansión en 2019. - Diciembre de 2018: Global Canna Labs ha completado con éxito su primera cosecha de dos de sus variantes de Wedding Cake con más de un 24% THC y Jack Hammer con un 5% de THC y un 6% de CBD con resultados de laboratorio independiente testados. - Diciembre de 2018: Están en marcha las negociaciones para polinizar las marcas LGC al tiempo que está en marcha la venta de los productos EasyJoint dentro de los canales de Viridi, además de los productos de Viridi en los canales de EasyJoint. EasyJoint está evaluando además la exportación de su tienda conceptual a otras jurisdicciones que permiten la venta al por menor de cannabis.

"Durante 2018, LGC ha fortalecido su equipo con profesionales de la industria procedentes de los sectores del cannabis y del tabaco internacional. Estas personas están avanzando nuestro objetivo operativo de crear una huella sólida para nuestras operaciones mundiales", declaró John McMullen, consejero delegado de LGC Capital. "La agresiva estrategia de inversión adoptada por LGC en 2018 ha posicionado a LGC como líder mundial reconocido, y por ello se nos están acercando socios estratégicos potenciales que desean alinearse con nosotros. Creemos que este año venidero verá cómo nuestras compañías inversoras anuncian muchos de los acuerdos de suministro, amplían sus operaciones de crecimiento y finalmente aceleran los ingresos y beneficios. También visualizamos a varias compañías inversoras que van a comenzar a cotizar en varias bolsas de valores. Deseo a todas ellas que disfruten de unas festividades seguras".

Resumen de la cartera de inversión de LGC

Compañía Localización Descripción Propiedad de LGC

Más de 270.000 pies cuadrados

De cultivo en Montego

Bay. La licencia mundial de Canna Labs

permite la expansión 30% de valores por medio

ilimitada por medio de de una deuda convertible +

múltiples instalaciones 5% de los royalties en

Global Canna Labs Montego Bay, localizaciones de Jamaica en Jamaica. las ventas netas

Productor premium de bajo coste

de productos de cannabis

medicinal. Las instalaciones de Trico-Med

serán unas de las primeras

en integrar el cannabis,

GMP de productores de múltiple 49% de valores por medio

nivel en Quebec con de una deuda convertible

la menor entrada de costes + 5% de los royalties en

Tricho-Med Montreal, Quebec en Canadá. las ventas netas

Evolution BNK es un productor

de cannabis de alta tecnología

con instalaciones de producción

de interior situadas en Pavia, 49% de valores por medio

Italia, además de producción de de una deuda convertible

invernadero en Sanremo, + 5% de los royalties en

Evolution Bnk Sanremo, Italia Italia. las ventas netas

Viridi Unit es una compañía de

cannabis de integración vertical

que cuenta con más de

100.000 pies cuadrados de

cultivo y venta en

más de 80 tiendas dedicadas al

mercado de cannabis legal 30% de valores + 5%

de rápido crecimiento en de los royalties en

Viridi Unit Ginebra, Suiza Suiza y la UE. las ventas netas

Easyjoint es el líder de

mercado sin igual en Italia

y cuenta con aproximadamente

el 85% de la distribución de

la industria de la "hierba legal",

habiéndose establecido así misma con el 47% de los

EasyJoint Parma, Italia valores ordinarios y más conocidos

Little Green Pharma es el primer y

único productor de cannabis con licencia

de Australia que cuenta con

permiso de cultivo y venta del 15% de los valores

ordinarios de de productos de cannabis

Little Green Pharma Perth, Australia médico para Australia

Nota cautelar sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado puede contener declaraciones prospectivas en relación con LGC y sus respectivas operaciones, estrategia, inversiones, rendimiento financiero y condición. Estas declaraciones pueden identificarse generalmente por el uso de palabras prospectivas como "podría", "podrá", "espera", "estima", "anticipa", "pretende", "cree" o "continúa", o la forma negativa de las mismas, y variaciones similares. Los resultados y rendimiento reales de LGC podrían diferir materialmente de los expresados o implícitos por dichas declaraciones. Dichas declaraciones cualifican en su totalidad por los riesgos e incertidumbres inherentes en torno a las futuras expectativas. Ciertos factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas incluyen, entre otras cosas, factores económicos y de mercado generales, competición, regulación gubernamental y los factores descritos bajo el título "Risk Factors and Risk Management" en la discusión y análisis de la directiva de LGC para el año fiscal terminado el 30 de junio de 2018, presentados en SEDAR (www.sedar.com [http://www.sedar.com ]). Las declaraciones cautelares se refieren a todas las declaraciones prospectivas atribuibles a LGC y personas que actúan en su nombre. A menos que se indique lo contrario, todas las declaraciones prospectivas hablan solo de la fecha de este comunicado, y LGC no tiene ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones, excepto que se requiera por las leyes de valores aplicables.

Nota cautelar sobre las declaraciones prospectivas

Ni la TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios de regulación (como término definido en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan la responsabilidad por la precisión o veracidad de este comunicado.

Consejero delegado John McMullen +1-416-803-0698 john@lgc-capital.com Responsable de finanzas Anthony Samaha +44-20-7440-0640 anthony@lgc-capital.com Relaciones con los inversores Dave Burwell +1-403-221-0915 dave@howardgroupinc.com