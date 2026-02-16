Libérez le pouvoir de votre univers intérieur, el primer libro de Éva Kammer

(Información remitida por la empresa firmante)

PRÉVOST, Québec, 16 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Les Éditions E.T.C., fundado por Lise Bourbeau, se complace en anunciar la publicación del primer libro de Éva Kammer, Libérez le pouvoir de votre univers intérieur - Découvrez des outils pour réveiller l'énergie créatrice qui sommeille en vous.

¿Y si la clave de tu transformación personal estuviera en un diálogo auténtico contigo mismo? Libérez le pouvoir de votre univers intérieur ofrece un viaje fascinante hacia la conciencia intuitiva, la psicología arquetípica, la exploración de las heridas emocionales y la manifestación consciente. La autora nos invita a ir más allá de nuestros patrones limitantes y reconectarnos con nuestros recursos ocultos y fortalezas insospechadas. Porque no se trata de añadir un método más... sino de atrevernos a invertir nuestra relación con el mundo: partir de nosotros mismos en lugar de sufrirlo o intentar controlarlo todo desde fuera.

Basándose en conmovedoras historias personales, conceptos instructivos y una serie de ejercicios concretos y accesibles, este libro ofrece un enfoque poderoso pero pragmático para retomar las riendas de su vida. A través de la noción de conciencia intuitiva, revela cómo liberarse de los condicionamientos externos (expectativas sociales, creencias heredadas, heridas inconscientes) para encarnar plenamente la propia soberanía interior y crear una realidad alineada con la propia esencia más profunda.

A medida que exploras tu mundo interior, encontrarás no sólo respuestas, sino también nuevas preguntas, nuevas posibilidades y, sobre todo, una comprensión renovada de la magia de la existencia.

Apasionada por la dinámica humana, Éva Kammer lleva varios años explorando los vínculos entre comunicación, emociones y desarrollo personal. Al principio trabajó en el campo de la comunicación científica, pero una búsqueda más profunda la llamó. Realizó cursos de formación en Écoute ton corps y en hipnoterapia, antes de dedicarse de lleno al acompañamiento terapéutico y fundar Hapyyü. Este primer libro es el reflejo de su viaje, un puente entre ciencia e intuición, entre rigor y sensibilidad, entre conocimiento externo y sabiduría interior. Este libro encarna su misión: ayudar a todos a reconectarse con su esencia, a vivir una vida alineada, libre y consciente.

En 1987, Lise Bourbeau fundó su propia editorial para publicar su primer libro, Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la Terre. El libro se convirtió rápidamente en una referencia imprescindible en el ámbito del desarrollo personal, estableciendo récords de ventas en Québec y en todo el mundo francófono.

La autora y oradora de renombre internacional Lise Bourbeau ha escrito 28 bestsellers, con ventas acumuladas que superan los nueve millones de copias.

A lo largo de los años, su editorial ha enriquecido su catálogo con obras de otros autores, entre ellos los más vendidos de François Lemay. También aceptamos presentaciones de manuscritos de graduados de Écoute Ton Corps.

¡La misión de Éditions E.T.C. es difundir el amor y el bienestar en todo el mundo!

