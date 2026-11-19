(Información remitida por la empresa firmante)

HONG KONG, 18 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- LiberNovo ha lanzado su promoción de Black Friday en la Unión Europea y el Reino Unido, ofreciendo sus mejores precios promocionales del año en una selección de conjuntos de sillas ergonómicas. La campaña estará vigente hasta el 30 de noviembre, finalizando a las 23:59 CET en la UE y a las 23:59 GMT en el Reino Unido.

Ofertas de Black Friday de Maxis y Omni

La serie Maxis encabeza la oferta con tres opciones para usuarios de mayor estatura y complexión. El modelo Maxis Manual cuenta con ajuste manual; el Maxis Electric incorpora soporte lumbar eléctrico y tecnología OmniStretch; y el Maxis Airflow añade ventilación activa en el asiento.

Los paquetes básicos Maxis Manual cuestan 879 € en la UE y 759 £ en el Reino Unido. El modelo Maxis Electric cuesta 1.199 € y 989 £, respectivamente, mientras que el Maxis Airflow tiene un precio de 1.339 € y 1.159 £.

Omni Pro combina soporte lumbar eléctrico, funciones de estiramiento y ventilación en el asiento; los paquetes básicos tienen un precio de 1.029 € en la UE y 899 £ en el Reino Unido. Por su parte, los modelos Omni SE / S1 ofrecen una opción más accesible dentro de la gama de asientos ergonómicos, con un precio de 619 € y 539 £, respectivamente. Los modelos disponibles varían según el mercado.

Regalos y ahorros en pedidos de mayor volumen

Existen tres niveles de promoción Gasta y recibe un regalo (aplicables en todo el sitio) que ofrecen: un Smart Entry Bundle por compras que alcancen los 800 € en la UE o 700 £ en el Reino Unido; un Eco-Comfort Upgrade Kit por compras de 1.000 € u 800 £; y un Ergo-to-Go Travel Suite por compras de 1.200 € o 1.000 £. El contenido de los regalos, su disponibilidad y las normas sobre su acumulación están sujetos a las condiciones regionales.

La modalidad Compra y ahorra ofrece ahorros adicionales en compras de mayor volumen al alcanzar determinados umbrales. El servicio para empresas y pedidos al por mayor admite compras de cinco o más sillas, con opciones que incluyen solo la silla o la silla con reposapiés, disponibles en las gamas Omni y Maxis.

Sorteos y recompensas para miembros

Los pedidos que cumplan los requisitos —por un importe de 800 € en la UE o 750 £ en el Reino Unido— dan derecho a un giro gratuito en la ruleta de premios del Black Friday. Entre los posibles premios se incluyen un pedido gratis, sillas, accesorios y cupones, todo ello sujeto a la normativa regional.

Los miembros VIP que cumplan los requisitos obtendrán el triple de puntos durante la promoción. Los clientes elegibles también podrán pagar en tres cuotas sin intereses al finalizar la compra. La elegibilidad para la membresía, la emisión y el canje de puntos, la elegibilidad para la financiación y las condiciones de la ruleta de premios se rigen por los términos regionales aplicables.

Visite LiberNovo EU o LiberNovo UK para consultar los productos participantes, los precios, la disponibilidad y todos los detalles de la oferta.

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