LiberNovo Omni Moss Green se lanzó oficialmente

(Información remitida por la empresa firmante)

Envíos a toda la UE a partir del 17 de enero (CET)

HONG KONG, 17 de enero de 2026/PRNewswire/ -- LiberNovo, pionero en asientos ergonómicos dinámicos, anunció hoy el lanzamiento oficial en Europa de la versión Moss Green de su silla insignia, LiberNovo Omni. Tras la gran demanda después de su presentación inicial, la edición Moss Green ya está disponible en toda la UE, lo que marca un hito clave en la expansión de LiberNovo para 2026. Está diseñada para facilitar el rendimiento durante largas jornadas en hogares modernos y espacios de trabajo híbridos.

Diseñado para la presencia

La edición Moss Green ofrece una solución ergonómica integral para flujos de trabajo intensivos. Diseñada para programadores, profesionales remotos, creativos y gamers, proporciona un soporte adaptable continuo durante todo el día, guiado por un único principio: Soporte por movimiento. Definido por la comodidad.

Refinamiento de color y comodidad

Inspirado en el musgo del bosque, el tono Moss Green combina un verde intenso con una suave calidez para crear un espacio de trabajo tranquilo y discreto, basado en principios de diseño biofílico. Esta edición también presenta una superficie refinada de pelo corto que se siente suave, transpirable y agradable para la piel para el uso diario, junto con una durabilidad líder en la industria, que incluye resistencia a la abrasión probada a más de 50.000 ciclos, resistencia al pilling de grado 4 después de 5.000 ciclos y solidez del color en seco de grado 4.

Inteligencia Ergonómica

La edición Moss Green conserva el sistema completo de Soporte Dinámicode LiberNovo Omni, diseñado para responder continuamente a los movimientos naturales del cuerpo. Sus elementos clave incluyen la alineación lumbar adaptable, el respaldo Bionic FlexFit multipivote y cuatro modos de reclinación que van desde 105° para trabajo concentrado hasta 160° con OmniStretch para una descompresión espinal profunda.

Descuentos por tiempo limitado y precios para la UE

Para celebrar el lanzamiento en Europa, los clientes pueden acceder a descuentos por tiempo limitado en los paquetes Moss Green, con ahorros de hasta un 37% sobre el precio de venta recomendado.

Precios destacados para la UE

Paquete Básico: 995 euros (Precio de venta recomendado: 1.437 euros)

Paquete Estándar: 1.052 euros (Precio de venta recomendado: 1.656 euros)

Paquete Pro: 1.105 euros (Precio de venta recomendado: 1.765 euros)

Paquete Deluxe: 2.094 euros (Precio de venta recomendado: 3.312 euros)

Los primeros 500 pedidos superiores a 900 euros en la UE recibirán un exclusivo set de regalo de tres piezas que incluye un antifaz de seda, una bolsa ecológica y un cojín reposapiés.

Disponibilidad y pedidos en la UE

Inicio de la venta oficial: 17 de enero de 2026 a las 09:00 (CET)

Fin de la venta oficial: 17 de marzo de 2026 a las 09:00 (CET)

Todos los pedidos de la UE se envían mediante un sistema de gestión rápida y directa desde el almacén.

Explore las configuraciones y haga su pedido en: https://libernovo.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863262/20260116_123001.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/libernovo-omni-moss-green-se-lanzo-oficialmente-302663534.html