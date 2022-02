-Liberty Strategic Capital dirige una ronda de inversión en BlueVoyant, una plataforma de ciberdefensa líder en la industria

WASHINGTON, 23 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Liberty Strategic Capital, una firma de capital privado fundada y dirigida por el exsecretario del Tesoro Steven T. Mnuchin, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo con BlueVoyant, LLC, una plataforma de ciberdefensa líder en la industria, para invertir un total de 125 millones de dólares en la empresa y liderar la ronda de financiación de serie D de BlueVoyant de 250 millones de dólares. Esta es la cuarta inversión de Liberty Strategic Capital desde su fundación y la tercera en el sector de la ciberseguridad, una de las principales áreas de interés de Liberty.

BlueVoyant es una empresa de defensa de ciberseguridad que opera cuatro líneas de negocio: servicios de seguridad gestionados, que proporcionan detección y respuesta a las ciberamenazas 24x7 dentro de las redes de los clientes; defensa de los ciberriesgos de terceros, que proporciona iluminación de la cadena de suministro y de la red de proveedores; protección de los riesgos digitales, que proporciona protección de la marca, inteligencia de amenazas y respuesta a incidentes; y servicios profesionales, servicios de ciberseguridad de misión crítica. La plataforma y el servicio de BlueVoyant ofrecen un alto grado de automatización y personalización, con el apoyo de analistas de ciberseguridad con gran experiencia en las principales organizaciones gubernamentales de ciberdefensa mundial, como el Consejo de Seguridad Nacional, la Oficina Federal de Investigación, la Unidad 8200 de las Fuerzas de Defensa de Israel y el GCHQ del Reino Unido, así como de expertos en ciberseguridad del sector privado.

La rápida aparición y el aumento de la gravedad y la frecuencia de las amenazas cibernéticas, junto con una prolongada escasez de talento en ciberseguridad, han creado una brecha significativa en la capacidad de proporcionar una defensa adecuada de las infraestructuras críticas. Liberty cree que BlueVoyant está bien posicionada para llenar este vacío proporcionando una plataforma para fusionar la mejor tecnología de defensa de la ciberseguridad en una plataforma de servicios gestionados para los clientes. Además, a medida que surgen nuevas amenazas a la ciberseguridad y se adaptan las tecnologías de defensa, BlueVoyant se posiciona para seguir siendo ágil ante un panorama de amenazas en constante cambio.

El secretario Mnuchin, fundador y socio gerente de Liberty Strategic Capital, dijo: "A medida que aumentan las amenazas cibernéticas, BlueVoyant se ha posicionado como un líder diferenciado en la detección y respuesta gestionada, la gestión de riesgos cibernéticos de terceros, la protección de riesgos digitales y los servicios profesionales de ciberseguridad. Estamos encantados de asociarnos con BlueVoyant y su equipo de gestión de primer nivel mientras continúan impulsando el crecimiento en este mercado crítico y de rápida expansión."

Jim Rosenthal, co-fundador y consejero delegado de BlueVoyant, dijo: " Cuando creamos BlueVoyant, sabíamos que la ciberseguridad se estaba convirtiendo rápidamente en una de las amenazas más importantes a las que se enfrentaban las empresas y los organismos gubernamentales, y en algo para lo que nuestro equipo estaba especialmente preparado. En poco más de cuatro años, hemos crecido hasta tener más de 560 empleados y nos hemos ganado la confianza de más de 700 clientes. La demanda del mercado que estamos observando es tremenda y vemos que esta tendencia se acelera a medida que los profesionales de la seguridad se decantan por nuestras soluciones de ciberseguridad basadas en resultados."

Tom Glocer, presidente ejecutivo y cofundador de BlueVoyant, dijo: "Como director principal de dos empresas de la lista Fortune 100, veo la creciente demanda de soluciones avanzadas de ciberseguridad. Esta demanda no hará más que crecer en los próximos años, y BlueVoyant está excepcionalmente equipada para satisfacer las necesidades tanto internas como externas de organizaciones grandes y pequeñas."

En relación con la inversión de Liberty en BlueVoyant, el Secretario Mnuchin se unirá al Consejo de Administración de BlueVoyant.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP es el asesor legal de Liberty Strategic Capital.

Acerca de BlueVoyant

En BlueVoyant, reconocemos que la ciberseguridad efectiva requiere prevención y defensa activas tanto en su organización como en la cadena de suministro. Nuestros datos, análisis y tecnología patentados, junto con una profunda experiencia, funcionan como un multiplicador de fuerza para proteger todo su ecosistema.

Precisión. Accionariado. Atemporal. Escalabilidad.

Fundada en el año 2017 por medio de ex miembros de Fortune 500 y ex funcionarios cibernéticos del gobierno, BlueVoyant tiene su sede en la ciudad de Nueva York y cuenta con personal repartido en Washington, DC, Maryland, San Francisco, Israel, Filipinas, Canadá, Reino Unido, España, Australia, Hungría, República Checa, Rumania, Eslovaquia, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Suecia, Dinamarca, El Salvador, Colombia, México y Panamá.

Acerca de Liberty Strategic Capital

Liberty Strategic Capital es una firma de capital privado con sede en Washington, D.C. centrada en inversiones estratégicas en tecnología, servicios financieros y fintech, y nuevas formas de contenido. La firma fue fundada en 2021 y está dirigida por el exsecretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. La cartera de Liberty incluye importantes inversiones en las firmas de tecnología de ciberseguridad Cybereason y Contrast Security, así como una inversión en la firma de tecnología satelital Satellogic.

La inversión de BlueVoyant será la cuarta inversión de Liberty Strategic Capital desde su fundación a principios del año pasado. Como secretario del Tesoro y miembro del Consejo de Seguridad Nacional, el secretario Mnuchin ayudó a dar forma al enfoque del gobierno de los Estados Unidos frente a las ciberamenazas, incluida la supervisión del diseño de nuevas sanciones económicas contra los ciberatacantes iraníes, rusos y norcoreanos, y los ciberdelincuentes transnacionales y el uso de las autoridades de sanciones para combatir los ataques de ransomware. El secretario Mnuchin también fue el principal funcionario del gobierno de Estados Unidos responsable de la seguridad cibernética en todo el sector de servicios financieros. En esa capacidad, trabajó directamente con los principales reguladores de los Estados Unidos y los directores ejecutivos de las instituciones financieras más grandes de los Estados Unidos en preparación para la seguridad cibernética, coordinación regulatoria y respuesta a incidentes. Además, el secretario Mnuchin lideró la modernización de la tecnología y la seguridad de los datos dentro del Servicio de Impuestos Internos para proteger mejor la colección más grande de datos financieros personales confidenciales del país.

Liberty Managing Director Michael D'Ambrosio, a former Assistant Director of the United States Secret Service with deep experience in national security issues, played a key role in this investment. Mr. D'Ambrosio will play a leading role in Liberty's efforts to provide strategic assistance to BlueVoyant by joining its strategic advisory board.