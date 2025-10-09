Líderes biofarmacéuticos impulsan el futuro de las ciencias de la vida en Veeva Commercial Summit Europe

Archivo - COMUNICADO: Más de 450 empresas aceleran su comercialización con Veeva RIM - VEEVA SYSTEMS/PR NEWSWIRE - Archivo

La industria se reúne para explorar las innovaciones de Veeva AI e intercambiar ideas con empresas como Astellas, Bayer AG, Boehringer Ingelheim, LEO Pharma, Moderna y MSD.

BARCELONA, España, 9 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy que Astellas, Bayer AG, Boehringer Ingelheim, LEO Pharma, Moderna y MSD se encuentran entre los ponentes principales de la Veeva Commercial Summit, Europa, que se celebrará los días 5 y 6 de noviembre en Madrid, España. El evento reúne a líderes del sector de las ciencias de la vida para compartir experiencias e ideas que impulsan la excelencia comercial en toda la industria.

Los clientes aprenderán sobre las innovaciones de software y datos en Veeva Commercial Cloud, incluyendo Vault CRM Suite, la suite CRM de última generación, y Veeva Data Cloud. El evento también mostrará cómo Veeva AI Agents para Vault CRM (agente de prellamada, agente de contenido, agente de texto libre y agente de voz) mejoran la productividad en campo y la interacción con el cliente. Moderna compartirá cómo Veeva AI para PromoMats Quick Check Agent agiliza las revisiones de contenido antes de la aprobación médica, legal y regulatoria (MLR).

Más de 100 sesiones que generarán nuevas ideas para definir el futuro incluirán:

Conectar ventas, marketing y atención médica para una interacción coordinada con el cliente

Bayer AG y Otsuka Europe analizan cómo una visión única del cliente con datos integrados conecta funciones y ayuda a mejorar la interacción.

LEO Pharma comparte cómo utiliza datos sobre las preferencias de los profesionales sanitarios para comprender la brecha entre expectativas y experiencias e impulsar interacciones con los clientes más coordinadas e impactantes.

Bayer AG demuestra cómo están evolucionando sus estrategias de comercialización con la suite CRM de última generación para centrarse más en el cliente.

Establecer una base de datos sólida para obtener conocimientos más profundos de los clientes

MSD analiza cómo los datos exhaustivos de los líderes de opinión y los flujos de trabajo flexibles mejoran la interacción con ellos.

Bayer AG destaca cómo ha consolidado su base de datos global con datos estandarizados de profesionales sanitarios y organizaciones sanitarias para escalar la IA y lograr mejores resultados comerciales.

Acelerar el ciclo de vida del contenido para interacciones más efectivas

Astellas muestra el camino desde la planificación y ejecución fragmentadas hasta estrategias de contenido unificadas con tecnologías integradas.

"Veeva Summit reúne a líderes deseosos de explorar nuevas ideas e innovaciones, como la IA con agentes, para ayudar a que los medicamentos lleguen a los pacientes adecuados con mayor rapidez. Estos conocimientos y mejores prácticas fortalecen el conocimiento colectivo de la comunidad e impulsan un progreso significativo en toda la industria", afirmó Chris Moore, presidente de Veeva Europe.

Como una de las mayores reuniones de líderes de las ciencias de la vida en Europa, la Veeva Commercial Summit reúne a más de 1.200 expertos del sector. El evento está abierto exclusivamente a profesionales de las ciencias de la vida. Regístrese y consulte la agenda en veeva.com/eu/Summit.

Acerca de Veeva Systems Veeva ofrece la nube industrial para las ciencias de la vida con software, datos y consultoría de negocios. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito del cliente, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, desde las compañías biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que presta servicios. Para más información, visite veeva.com/eu.

Declaraciones de futuro de VeevaEste comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos la obligación de actualizarlas. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres revelados en nuestra presentación en el Formulario 10-Q para el período finalizado el 31 de julio de 2025, que puede encontrar aquí (en las páginas 33 y 34 encontrará un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, a las que puede acceder en sec.gov.

