- Los líderes de grupo de Realty ONE se reúnen en Nashville para entrenar y establecer contactos mientras recaudan más de 30.000 dólares para una organización local sin ánimo de lucro

LAS VEGAS, 13 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderna, impulsada por un propósito y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en la actualidad, reunió a sus propietarios de franquicias y socios en Nashville, TN, la semana pasada para llevar a cabo su retiro anual de liderazgo Basecamp destinado a entrenar y energizar su creciente base de propietarios de franquicias estadounidenses e internacionales.

El evento de dos días de duración contó con la participación de ponentes destacados, como la legendaria estrella de la NBA, Bill Walton, y el autor y consejero delegado de StoryBrand, Donald Miller, junto con otras sesiones de entrenamiento para ayudar al liderazgo a construir negocios exitosos que pongan al profesional inmobiliario en primer lugar. Siendo fiel a su finalidad de abrir puertas, lo más destacado del evento fue un equipo de formación durante el cual los asistentes organizaron artículos donados como cunas, pañales y juguetes para la organización local sin ánimo de lucro, Isaiah 117 House. El consejero delegado y fundador de Realty ONE Group, Kuba Jewgieniew, cerró el día presentando al cofundador de la organización un cheque de 11.111 dólares, lo que eleva la contribución total a más de 30.000 dólares.

"Los valores de nuestra empresa se mostraron de forma completa en este evento de liderazgo, abarcando desde nuestra COOLTURE dinámica y amor mutuo hasta nuestro entrenamiento y formación empresarial, y llegando hasta nuestra misión de retribuir y presentar un impacto en las comunidades locales en todas partes", indicó Jewgieniew.

Fueron más de 300 asistentes los que integraron al completo su primer Basecamp en Nashville, celebrando en el restaurante Barlines de Omni Nashville la primera noche. Más tarde, el grupo recorrió una de las dos ubicaciones locales de Realty ONE Group Music City de rápido crecimiento en la segunda noche, puntuando el retiro con una recepción privada en el histórico General Jackson Boat en la última noche.

Realty ONE Group tiene previsto reunirse de nuevo con sus profesionales del sector inmobiliario en el Aria Resort de Las Vegas, NV, del 3 al 5 de abril de 2022 para llevar a cabo su evento anual ONE Summit.

UNBrokerage cuenta con más de 17.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 45 estados, Washington D.C. y Canadá Occidental y recientemente anunció que abrirá en Singapur, España y Costa Rica.

Aprenda más a través de www.OwnAOne.com.

Acerca de Realty ONE Group

Fundado en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria que está cambiando radicalmente el concepto de las franquicias inmobiliarias, con un modelo de negocio único, una coolture divertida, con infraestructura tecnológica y un nivel superior de soporte para sus profesionales inmobiliarios. La empresa ha evolucionado rápidamente para incorporar a más de 17.000 profesionales del sector inmobiliario en más de 400 oficinas en 45 estados, Washington D.C. y Canadá. Realty ONE Group forma parte del 1% superior en el país de acuerdo con REAL Trends, ha sido reconocido por Entrepreneur Magazine como una de las cinco mejores franquicias inmobiliarias, y ha estado en la lista de compañías de más rápido crecimiento de Inc. 500 durante siete años consecutivos. Realty ONE Group sigue avanzando y abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para profesionales inmobiliarios y propietarios de franquicias. Para conocer más, visite www.RealtyONEGroup.com.